EU genehmigt Deutsche Milliarden für Klimaschutz
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf seine Industrie beim Umstieg auf klimafreundlichere Produktionsweisen mit fünf Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission gab grünes Licht für entsprechende Pläne der Bundesregierung, wie sie in Brüssel mitteilte./tre/DP/jha
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