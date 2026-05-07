EU genehmigt deutsche Milliarden für Klimaschutz
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Industrie
Brüssel (dpa) - Deutschland darf seine Industrie beim Umstieg auf klimafreundlichere Produktionsweisen mit fünf Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission gab grünes Licht für entsprechende Pläne der Bundesregierung, wie sie in Brüssel mitteilte.
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