Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.05.2026

onvista · Uhr
RüstungDividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CoinbaseBericht 1. Quartal 2026
CoreWeaveBericht 1. Quartal 2026
DeutzBericht 1. Quartal 2026
Henkel Vz.Bericht 1. Quartal 2026
IREN LimitedBericht 3. Quartal 2026
KontronBericht 1. Quartal 2026
McDonald'sBericht 1. Quartal 2026
MercadolibreBericht 1. Quartal 2026
MP MaterialsBericht 1. Quartal 2026
RheinmetallBericht 1. Quartal 2026
Rocket Lab USABericht 1. Quartal 2026
ShellBericht 1. Quartal 2026
Siemens HealthineersBericht 2. Quartal 2026
SUSS MicroTecBericht 1. Quartal 2026
VonoviaBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Vonovia
Coinbase
Deutz
Shell
Siemens Healthineers
McDonald's
SUSS MicroTec
IREN Limited
Kontron
Rocket Lab USA
Henkel
Mercadolibre
CoreWeave
MP Materials

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