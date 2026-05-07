Fortschritte bei Handelsabkommen zwischen EU und den USA - Einigung aber noch fern

(Setzt Bezeichnung Fokus ⁠ein)

Brüssel, 07. Mai (Reuters) - Bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA in Brüssel gibt es weiterhin keine Einigung. Zwar sieht der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, Fortschritte. Doch es sei noch "ein weiter Weg", sagte Lange am Donnerstag. Eine zweite Gesprächsrunde mit den ‌EU-Regierungen habe die Differenzen bei Teilen der geplanten Regeln verringert, etwa bei einem Schutzmechanismus und den Bestimmungen zur Überprüfung des Abkommens. Das nächste Treffen der Unterhändler sei für den ⁠19. Mai in ⁠Straßburg geplant, teilte das Europäische Parlament mit.

DRUCK VON US-PRÄSIDENT TRUMP

Die Verhandlungen stehen unter erneutem Druck von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte am Freitag angekündigt, die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der EU noch in dieser Woche von derzeit 15 auf 25 Prozent zu erhöhen. Die EU hatte sich im August 2025 mit den USA auf ein Handelsabkommen verständigt. Darin ‌wurde die Senkung der Autozölle von damals 27,5 Prozent auf ‌15 Prozent für Einfuhren aus der EU festgehalten. Unklar blieb aber, wann der niedrigere Zollsatz in Kraft treten würde. Die USA hatten den Schritt daran geknüpft, dass die EU die notwendigen Gesetze zur Umsetzung ⁠der versprochenen Zollsenkungen für US-Waren vorlegt. Die EU verpflichtete sich der Vereinbarung zufolge dazu, ihre ‌Zölle auf alle US-Industriegüter abzuschaffen. US-Präsident Donald Trump ⁠schrieb jedoch am 1. Mai auf seiner Plattform Truth Social, die Europäische Union halte das vereinbarte Handelsabkommen mit den USA nicht ein. Daher würden die USA die Autozölle wieder erhöhen. Viele EU-Länder wollen diese Drohung abwenden und drängen auf eine rasche ‌Umsetzung der Gesetzgebung zur Beseitigung von Einfuhrzöllen auf ⁠US-Waren.

EU-ABGEORDNETE FORDERN STRENGERE SCHUTZMASSNAHMEN

Neun Monate nach Abschluss ⁠des Abkommens müssen sich das Europäische Parlament und der Rat, das Gremium der EU-Regierungen, jedoch noch auf einen gemeinsamen Text einigen. Die EU-Abgeordneten fordern strengere Schutzmaßnahmen. Dazu gehören die Aussetzung des Abkommens bei Nichteinhaltung durch die USA und die vollständige Beendigung der EU-Zollzugeständnisse zum 31. März 2028. Manfred Weber, Vorsitzender der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament, forderte nun eine Schlussabstimmung noch im Mai. Ein EU-Diplomat sagte jedoch, die EU-Regierungen hätten wenig Neigung, solche Punkte aufzunehmen. Die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte, sie sei in intensiven Gesprächen mit US-Vertretern und ⁠hoffe, "diese Herausforderung zu lösen".

(Berichte von Philip Blenkinsop, Chris Thomas and Mrinmay Dey, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)