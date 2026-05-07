Ifo: Fünf Minuten Arbeit für einen Liter Benzin - "Nicht ungewöhnlich"

Berlin, 07. ⁠Mai (Reuters) - Trotz Rekordpreisen an den Zapfsäulen ist die Belastung durch die Spritkosten für deutsche Arbeitnehmer nicht außergewöhnlich hoch. Im April musste ein durchschnittlicher Beschäftigter für einen Liter etwa fünf Minuten arbeiten, ergaben die am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts. Die infolge des ‌Iran-Kriegs gestiegenen Spritpreise belasten demnach nicht mehr als in vergangenen Jahren. "Die Schließung der Straße von Hormus erhöhte zwar die Preise, die Belastung für den durchschnittlichen ⁠Arbeitnehmer in Deutschland ⁠fällt im historischen Vergleich aber dennoch nicht ungewöhnlich hoch aus", sagte der Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Marcel Thum.

Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass die stetig gestiegenen Löhne der vergangenen Jahrzehnte den starken Anstieg der Spritpreise abdämpfen. In den zurückliegenden 35 Jahren musste zwischen drei und sechs Minuten für einen Liter Kraftstoff gearbeitet ‌werden, rechneten die Forscher vor. Der Arbeitsaufwand für ‌einen Liter Benzin liege trotz gestiegener Preise aktuell noch immer in diesem Bereich. Für einen Liter Diesel liege die benötigte Arbeitszeit zwar eher am oberen Ende, aber keineswegs in ⁠neuen Dimensionen. "Selbst bei Spritpreisen von 240 Cent pro Liter Super oder 250 Cent pro ‌Liter Diesel liegt die benötigte Arbeitszeit meist ⁠unter den Werten der Jahre 2006 bis 2013", sagte Ifo-Experte Joachim Ragnitz.

Die Autoren betonen aber zugleich, dass die Belastung für einzelne Haushalte unterschiedlich stark ausfallen kann. "Natürlich stellen die hohen Spritpreise vor allem für Haushalte mit niedrigem ‌Einkommen, die auf das Auto angewiesen sind, ⁠eine stärkere Belastung dar", sagte Thum. "Pauschale Entlastungen ⁠wie Tankrabatte kommen aber in gleichem Maße Haushalten mit mittlerem und hohem Verbrauch zugute. Gleichzeitig fallen Steuerausfälle an, die die Allgemeinheit tragen muss." Mobilitäts- und Steuerdaten zeigen den Forschern zufolge, dass ein höherer Kraftstoffverbrauch mit einem höheren Einkommen einhergeht. Für hohe Verbrauchsmengen (100 Liter im Monat) ergeben sich demnach Mehrkosten von etwa 40 bis 60 Euro pro Monat durch die jüngsten Preissteigerungen.

Grundlage der Berechnung sind die Spritpreise gemessen an den Nettolöhnen und dem Arbeitsvolumen zwischen den Jahren 1991 und ⁠2025. Für das laufende Jahr wurde ein Lohnanstieg von zwei Prozent unterstellt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)