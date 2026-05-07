Ifo: Fünf Minuten Arbeit pro Liter Benzin - "Historisch nicht ungewöhnlich"

Berlin, 07. Mai (Reuters) - Trotz ⁠Rekordpreisen an den Zapfsäulen ist die Belastung durch Spritkosten für deutsche Arbeitnehmer dem Ifo-Institut zufolge nicht außergewöhnlich hoch. Im April musste ein durchschnittlicher Beschäftigter für einen Liter etwa fünf Minuten arbeiten, ergaben die am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen der Münchner Wirtschaftsforscher. Die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Spritpreise belasten demnach nicht mehr als in vergangenen Jahren. "Die Schließung der Straße von Hormus erhöhte zwar die Preise, die Belastung für den durchschnittlichen Arbeitnehmer in Deutschland ‌fällt im historischen Vergleich aber dennoch nicht ungewöhnlich hoch aus", sagte Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden.

Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass die stetig gestiegenen Löhne der vergangenen Jahrzehnte den starken Anstieg der Spritpreise abdämpfen. In den zurückliegenden 35 Jahren musste ⁠zwischen drei und sechs ⁠Minuten für einen Liter Kraftstoff gearbeitet werden, rechneten die Forscher vor. Der Arbeitsaufwand für einen Liter Benzin liege trotz höherer Preise aktuell noch immer in diesem Bereich. Für einen Liter Diesel liege die benötigte Arbeitszeit zwar eher am oberen Ende, aber keineswegs in neuen Dimensionen. "Selbst bei Spritpreisen von 240 Cent pro Liter Super oder 250 Cent pro Liter Diesel liegt die benötigte Arbeitszeit meist unter den Werten der Jahre 2006 bis 2013", sagte Ifo-Experte Joachim Ragnitz.

KRITIK AM TANKRABATT

Die Autoren betonen aber zugleich, dass die Belastung für einzelne Haushalte unterschiedlich stark ‌ausfallen kann. "Natürlich stellen die hohen Spritpreise vor allem für Haushalte mit niedrigem Einkommen, die ‌auf das Auto angewiesen sind, eine stärkere Belastung dar", sagte Thum. "Pauschale Entlastungen wie Tankrabatte kommen aber in gleichem Maße Haushalten mit mittlerem und hohem Verbrauch zugute. Gleichzeitig fallen Steuerausfälle an, die die Allgemeinheit tragen muss." Mobilitäts- und Steuerdaten zeigen den Forschern zufolge, dass ein höherer Kraftstoffverbrauch mit einem höheren Einkommen ⁠einhergeht. Für hohe Verbrauchsmengen (100 Liter im Monat) ergeben sich demnach Mehrkosten von etwa 40 bis 60 Euro pro Monat durch die jüngsten Preissteigerungen.

Der ‌Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Jens Südekum, verteidigte die Steuerhilfe des Bundes. "Der ⁠Tankrabatt wird ganz gut weitergegeben, vielleicht noch nicht komplett vollständig - aber das hat ja auch gerade erst angefangen", sagte der Ökonom der Nachrichtenagentur Reuters. Das Kartellamt müsse nun genau schauen und bei den Mineralölkonzernen dafür sorgen, "dass diese Weitergabe Richtung 100 Prozent geht". Auf die Frage, ob der Ende Juni auslaufende Tankrabatt verlängert werden sollte, blieb Südekum zurückhaltend. Es gebe Signale, ‌dass sich die geopolitische Lage im Iran und im Nahen Osten bessere ⁠und sich die Frage dann vielleicht nicht mehr stelle.

Der ⁠Energiepreisanstieg infolge des Iran-Kriegs ist für die Verbraucher ähnlich schmerzhaft wie bei früheren Krisen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im März zahlten Verbraucher für Superbenzin 17,3 Prozent und für Diesel 29,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Leichtes Heizöl verteuerte sich sogar um 44,4 Prozent.

Die Entwicklung ist demnach in ihrer Dimension am ehesten mit den großen Ölkrisen der Vergangenheit vergleichbar. Auf dem Höhepunkt der ersten Ölkrise erreichte der Preisanstieg für Kraftstoffe im Februar 1974 plus 32,5 Prozent zum Vorjahr. Während der zweiten Ölkrise, ausgelöst durch die islamische Revolution im Iran und den Golfkrieg, lag der Höchstwert für Kraftstoffe im September 1981 bei plus 27,7 Prozent.

Unmittelbar nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine vor vier Jahren fiel der Zuwachs noch drastischer aus. Im März 2022 verteuerte sich Superbenzin um 41,9 ⁠Prozent und Diesel um 62,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für leichtes Heizöl mussten private Verbraucher sogar fast zweieinhalb Mal so viel (+144,4 Prozent) bezahlen wie im März 2021.

(Bericht von Rene Wagner, Klaus Lauer und Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)