IRW-News: ACCESS Newswire: Able Device stellt SIMbae(TM) vor und ermöglicht deterministische KI-Ausführung auf Identitätsebene

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Able Device stellt SIMbae(TM) vor und ermöglicht deterministische KI-Ausführung auf Identitätsebene

Vom Konnektivitätsmanagement zur Umsetzung. KI prognostiziert. SIMbae setzt um.

RALEIGH, NC / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / Able Device gab heute eine bedeutende Weiterentwicklung seiner SIMbae-Technologie bekannt und führte die KI-gesteuerte Konnektivitätsausführung direkt innerhalb des SIM/eSIM-Sicherheitselements ein - wodurch die SIM-Karte zu einer deterministischen Durchsetzungs-Engine für intelligente Mobilfunknetze wird.

In der gesamten Telekommunikationsbranche wird künstliche Intelligenz zunehmend eingesetzt, um Netzwerkdaten zu analysieren, das Geräteverhalten vorherzusagen und Optimierungen der Konnektivität zu empfehlen. Es bleibt jedoch eine entscheidende Lücke: Während KI Erkenntnisse liefert, gab es bisher keinen universellen Mechanismus, um diese Entscheidungen konsistent über Geräte, Netzwerke und Regionen hinweg durchzusetzen.

SIMbae schließt diese Lücke.

Durch die Einbettung der deterministischen Richtlinienausführung in die SIM-Karte - das am weitesten verbreitete Sicherheitselement - setzt SIMbae KI-Erkenntnisse in reales Geräteverhalten um, ohne dass Änderungen an Anwendungen oder der Geräte-Firmware erforderlich sind.

KI prognostiziert. SIMbae setzt um.

SIMbae funktioniert mit oder ohne KI. Zusammen ermöglichen sie ein neues Modell für intelligente, sich selbst optimierende mobile Konnektivität.

Vom Konnektivitätsmanagement zur Umsetzung

Da Konzerne und Organisationen des öffentlichen Sektors komplexe Kombinationen aus öffentlichen Mobilfunk-, privaten 4G/5G-, NTN-/Satelliten- und WLAN-Netzwerken einsetzen, ist die Verwaltung des Geräteverhaltens in diesen Umgebungen zu einer großen betrieblichen Herausforderung in IoT- und Unternehmensanwendungen geworden.

Herkömmliche Ansätze stützen sich auf Geräte-Firmware, Anwendungen oder Cloud-Plattformen, um Konnektivitätsentscheidungen zu verwalten - was zu Fragmentierung, Latenz, Sicherheitsrisiken und inkonsistentem Verhalten über Geräteflotten hinweg führt.

SIMbae verfolgt einen anderen Ansatz, indem es die Durchsetzung auf die Identitätsschicht - innerhalb der SIM-Karte - verlagert, wo das Verhalten deterministisch, sicher und konsistent über alle Geräte und Netzwerke hinweg ausgeführt wird.

Dank der neuesten Fortschritte können Unternehmen KI-gesteuerte Analysen und die Erstellung von Richtlinien mit der Ausführung auf SIM-Ebene kombinieren, um geschlossene Automatisierungssysteme für die Konnektivität zu schaffen, die das Geräteverhalten kontinuierlich optimieren.

Ein Closed-Loop-System für intelligente Netzwerke

In Kombination mit KI-Plattformen im Cloud-Maßstab ermöglicht SIMbae ein geschlossenes Regelkreis-Modell:

- SIMbae generiert Geräte- und Netzwerktelemetrie

- KI-Plattformen analysieren Muster und sagen optimales Verhalten voraus

- Die KI generiert optimierte Konnektivitätsrichtlinien und aktualisiert die Logikkonfiguration von SIMbae

- SIMbae setzt diese Richtlinien autonom direkt auf der SIM-Karte durch

- Die Telemetriedaten sorgen für eine kontinuierliche Optimierung

Diese Architektur macht IoT-Flotten im Laufe der Zeit zuverlässiger, vorhersehbarer und autonomer - ohne Änderungen an Hardware, Firmware oder Anwendungen.

Deterministische Ausführung am Edge

Die Erweiterungen von SIMbae integrieren kontextbezogene Informationen aus verschiedenen Quellen - darunter Mobilfunkbedingungen, Satellitenortung, NTN, WLAN-Signale und Näherungsmetriken - in die SIM-basierte Zustandsmaschine.

Dadurch können Geräte automatisch und autonom:

- Zwischen öffentlichen und privaten Netzwerken wechseln

- Abonnement-Identitäten (IMSI) dynamisch verwalten

- Richtlinien für sichere Netzwerkverbindungen durchsetzen

- Die Dienstqualität vor der Netzauswahl überprüfen

- Automatisch zurückschalten, wenn Leistungskriterien nicht erfüllt sind

- Telemetriedaten und Warnmeldungen auf Kontextbasis erstellen

Die gesamte Logik wird innerhalb der SIM/eSIM ausgeführt und über Funk verwaltet - unabhängig von den Betriebssystemen der Geräte und für Endnutzer unsichtbar.

KI-gesteuerte Telekommunikationsdienste ermöglichen

KI verändert die Art und Weise, wie Telekommunikationsbetreiber und Konzerne Konnektivität analysieren, aber Analysen allein ändern das Geräteverhalten nicht, sagte Roger Dewey, CEO von Able Device. SIMbae bietet die fehlende Ausführungsebene - einen deterministischen Kontrollpunkt auf der Identitätsschicht, der sicherstellt, dass KI-gesteuerte Richtlinien in der realen Welt umgesetzt werden.

Durch die Verankerung der Durchsetzung in der SIM profitieren Unternehmen von:

- Einheitlichem Verhalten über Geräteklassen und Betriebssysteme hinweg

- Deterministischer, manipulationssicherer Ausführung am Edge

- Geringerer Abhängigkeit von Geräte-Firmware oder Cloud-Latenz

- OTA-Lebenszyklusmanagement auf globaler Ebene

- Einer zukunftsfähigen Architektur für KI-gesteuerte Automatisierung

Die Rolle der SIM-Karte erweitern

Während Konzerne und Netzbetreiber ihre Konnektivitätsstrategien modernisieren, entwickelt sich die SIM-Karte - lange Zeit als statische Authentifizierungskomponente betrachtet - zu einer leistungsstarken Ausführungsplattform.

SIMbae verwandelt die SIM-Karte in eine konfigurierbare Steuerungsebene, die Konnektivitäts-, Sicherheits- und Automatisierungsrichtlinien an der Identitätswurzel des Geräts durchsetzt.

Dies stellt einen grundlegenden Wandel für die Telekommunikationsbranche dar - vom Konnektivitätsmanagement hin zur Konnektivitätsausführung.

Video ansehen: https://youtu.be/bZ5R2WUEHQc

Über Able Device

Able Device ist ein Softwareunternehmen, das einen neuen Kontrollpunkt in der Telekommunikationsarchitektur erschließt - die Identitätsschicht. Durch seine SIMbae-Technologie, ein softwarebasiertes SIM-Applet, das im Sicherheitselement der SIM/eSIM bereitgestellt wird, verwandelt Able Device die SIM-Karte in eine deterministische Ausführungsschicht für Richtlinien zu Konnektivität, Sicherheit und Automatisierung. In Verbindung mit KI-gesteuerten Analyse- und Richtlinien-Systemen stellt SIMbae sicher, dass Entscheidungen geräte-, netzwerk- und regionenübergreifend konsistent umgesetzt werden - und ermöglicht so eine zuverlässigere, sicherere und autonomere Mobil- und IoT-Konnektivität.

Weitere Informationen finden Sie unter www.abledevice.com

Kontakt:

Swanie Tolentino, CMO

Swanie.tolentino@abledevice.com

QUELLE: Able Device Inc.

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