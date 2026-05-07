IRW-News: ACCESS Newswire: AstraZeneca und OMP demonstrieren auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo(TM) 2026 Planung im Tempo des Wandels

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: AstraZeneca und OMP demonstrieren auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo(TM) 2026 Planung im Tempo des Wandels

Wie eine schnelle Entscheidungsfindung die Lücke zwischen Erkenntnis und Handeln in komplexen, schnelllebigen Lieferketten schließt

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützter Lieferkettenplanung, bringt AstraZeneca zum Gartner Supply Chain Symposium/XpoTM 2026 in Barcelona. Gemeinsam werden die Unternehmen zeigen, wie AstraZeneca seine Planung umgestaltet, um mit zunehmender Komplexität und ständigem Wandel Schritt zu halten - durch den Aufbau eines integrierten, entscheidungsorientierten Ansatzes, der auf der Unison PlanningTM-Plattform und der UnisonIQ-KI-Orchestrierung von OMP basiert.

AstraZenecas Weg zur entscheidungsorientierten Planung

Diane Gorman, Network Supply Planner bei AstraZeneca, wird auf der Gartner-Bühne darüber berichten, wie das globale Biopharma-Unternehmen von der tabellenbasierten Planung zu einer integrierten, kapazitätsbewussten Entscheidungsfindung wechselt. In der Sitzung wird erläutert, wie dieser Wandel die Transparenz bezüglich Einschränkungen verbessert und die Ergebnisse in den Bereichen Kampagnenmanagement, Kapazitätsplanung und detaillierte Terminierung stärkt.

Gorman wird folgende Themen ansprechen:

- Was erforderlich ist, um die Akzeptanz bei Anwendern in einer komplexen Organisation zu fördern

- Wie sich die Rolle der Planer verändert, wenn die Planung zunehmend systemgestützt erfolgt

- Wie sich AstraZeneca auf die nächste Phase der KI-gestützten Entscheidungsunterstützung vorbereitet

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OMP veranstaltet Podiumsdiskussion zum Thema Entscheidungsgeschwindigkeit in der Praxis

OMP veranstaltet außerdem am Dienstag, den 19. Mai, von 17:25 bis 17:45 Uhr eine Podiumsdiskussion mit Jack Eggels, ehemaliger VP of Supply Chain bei Shell, Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP, und Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP.

Gemeinsam erörtern sie:

- Wie Unternehmen von einer kalendergesteuerten Planung zu stets aktiver, ereignisgesteuerter Intelligenz übergehen können,

- Wie Entscheidungsgeschwindigkeit durch UnisonIQ, das die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI koordiniert, zu einer echten operativen Fähigkeit wird,

- Wie AstraZenecas Weg Produktinnovation mit messbaren Ergebnissen branchenübergreifend verbindet.

Entdecken Sie Entscheidungsgeschwindigkeit am OMP-Stand

Während des Gartner Supply Chain Symposium/XpoTM (18.-20. Mai, Barcelona) ist OMP am Stand 310 vertreten und wird dort demonstrieren, wie Unison PlanningTM und UnisonIQ Unternehmen dabei unterstützen, eine stets aktive Lieferketten-Orchestrierung zu erreichen. Erfahren Sie, wie integrierte Planung, ergänzt durch die neuesten KI-Entwicklungen, eine schnellere Szenariobewertung, eine stärkere Zusammenarbeit und messbare Geschäftsergebnisse ermöglicht.

Besuchen Sie OMP auf dem Gartner Supply Chain Symposium/XpoTM, um mehr über den Weg von AstraZeneca aus erster Hand zu erfahren und einen klareren Weg zu schnelleren, sichereren Entscheidungen zu finden.

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Die Sitzung im Überblick

Titel: AstraZeneca's Journey to Decision-Centric Autonomous Planning

Referentin: Diane Gorman, Network Supply Planner, AstraZeneca

Wann: Montag, 18. Mai, 11:45 - 12:15 Uhr MESZ

Wo: International Barcelona Convention Center

Um zu erfahren, wo Sie OMP als Nächstes treffen können, besuchen Sie unseren Veranstaltungskalender hier.

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Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen - die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung, Kunststoffe, Reifen und Baumaterialien - profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.

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