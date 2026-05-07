IRW-News: ACCESS Newswire: Ostathi, betrieben von UniHouse, leistet Pionierarbeit bei der ersten digitalen Infrastruktur im Nahen Osten, die strukturierte Kompetenzentwicklung mit verifiziertem Einkommen verknüpft

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Ostathi, betrieben von UniHouse, leistet Pionierarbeit bei der ersten digitalen Infrastruktur im Nahen Osten, die strukturierte Kompetenzentwicklung mit verifiziertem Einkommen verknüpft

Das von der Weltbank und dem jordanischen Ministerium für digitale Wirtschaft finanziertes Programm schafft die erste überprüfbare Verbindung in der Region zwischen strukturierter Kapazität sentwicklung und verifiziertem Einkommen

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH (UK) / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / Ostathi, der sich im Besitz von UniHouse befindet und von diesem Unternehmen betrieben wird, gab heute die landesweite Einführung einer proprietären digitalen Ledger-Infrastruktur in Jordanien bekannt - ein in Nahost und Afrika einzigartiges System, das die strukturierte Kompetenzentwicklung, Kompetenzzertifizierung, Teilnahme an der Gig-Economy und am Marktplatz sowie die Einkommensgenerierung einer Person in einer einzigen, überprüfbaren digitalen Kette verbindet, die direkt in regulierte nationale Fintech-Plattformen integriert ist.

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Ostathi Jordan - Live-Einführung im Rahmen des Programms Youth, Technology and Jobs der Weltbank in Zusammenarbeit mit dem jordanischen Ministerium für digitale Wirtschaft und Unternehmertum.

Die Einführung wird im Rahmen des Weltbank-Projekts Youth, Technology and Jobs (YTJ) in Partnerschaft mit dem jordanischen Ministerium für digitale Wirtschaft und Unternehmertum (MoDEE) finanziert - eines der ehrgeizigsten nationalen Programme für digitale Beschäftigung in der Region, das auf die wirtschaftliche Teilnahme junger Menschen abzielt und eine Mindestquote von 50 % für die Einbeziehung von Frauen vorschreibt.

DIE DIGITALE LEBENSUNTERHALTSLÜCKE - WARUM ARBEITSKRÄFTEPROGRAMME IM NAHEN OSTEN KEIN VERIFIZIERTES EINKOMMEN ERZIELEN

Seit Jahrzehnten haben digitale Arbeitskräfteprogramme im Nahen Osten und in Afrika Schwierigkeiten, verifizierbre wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen, da eine strukturelle Diskrepanz zwischen Kapazitätsentwicklung, Zertifizierung und Einkommensgenerierung besteht. Die Teilnehmer schließen Programme ab und erhalten Zertifikate, doch der Übergang vom strukturierten Kapazitätsaufbau zu messbarem, überprüfbarem Einkommen bleibt oft fragmentiert und wird nicht nachverfolgt.

UniHouse hat dieses Problem durch technische Lösungen gelöst. Das firmeneigene digitale Ledger von Ostathi weist jedem Programmteilnehmer, Trainer und Berater ein verifiziertes dynamisches digitales Profil zu - es erfasst Kompetenzfortschritte, Bewertungen, Marktaktivitäten und Einkommensgenerierung in Echtzeit und ist direkt mit der regulierten nationalen Zahlungsinfrastruktur verbunden.

In Jordanien ist diese Infrastruktur mit MEPS Jordan und HyperPay, regulierten Fintech-Anbietern mit etablierten nationalen Compliance-Rahmenwerken, verbunden, wodurch Zahlungswege geschaffen werden, die vollständig nachverfolgbar, überprüfbar und für Bevölkerungsgruppen zugänglich sind, die historisch von formellen Finanzsystemen ausgeschlossen waren. Das Einkommen wird nicht selbst gemeldet. Es wird innerhalb der Plattform generiert, erfasst und verifiziert - wodurch die überprüfbaren Transaktionsdaten entstehen, die Institutionen wie die IFC, die EBRD und die Weltbank für ergebnisorientierte Finanzierungen benötigen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen digitalen Marktplatzplattformen verfügt Ostathi über eine integrierte, verifizierte Treuhandarchitektur - Zahlungen werden zurückgehalten, bis die Leistungserbringung bestätigt ist, und jede Transaktion wird als überprüfbares Einkommensereignis im digitalen Ledger des Programmteilnehmers erfasst. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare, ergebnisorientierte Kette von verifizierter Kompetenz zu verifiziertem Einkommen.

VON STRUKTURIERTER KAPAZITÄTSENTWICKLUNG ZU VERIFIZIERTEM EINKOMMEN - DAS WEE-RAHMENWERK

Das System wird von der Workforce and Entrepreneurship Engine (WEE) gesteuert, dem proprietären achtstufigen Implementierungsrahmen von UniHouse, der drei Phasen umfasst: Mobilisieren, Aufbauen und Aktivieren. WEE begleitet die Programmteilnehmer von der ersten Kontaktaufnahme über strukturierte Kapazitätsentwicklung, Kompetenzzertifizierung und Marktplatz-Onboarding bis hin zur verifizierten Einkommensgenerierung. Dabei wird jede Phase digital nachverfolgt und liefert messbare Ergebnisse.

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Das WEE-Framework: Der achtstufige Weg von UniHouse, der strukturierte Kapazitätsentwicklung mit verifizierter Einkommensgenerierung verbindet.

Entscheidend ist, dass WEE nicht bei der Einkommensgenerierung Halt macht. Das Rahmenwerk umfasst strukturierte Module zu Unternehmertum, Geschäftsmodellentwicklung, Preisgestaltung für Dienstleistungen und - einzigartig - zur lokalen Gewerbeanmeldung und rechtlichen Gründung, wodurch die Programmteilnehmer vom ersten Tag an mit den Möglichkeiten ausgestattet werden, registrierte, formelle Geschäftsinhaber zu werden. Dies verändert das Wertversprechen für Geldgeber grundlegend: Institutionen, die in von UniHouse unterstützte Programme investieren, finanzieren die Gründung registrierter, einkommensgenerierender Kleinstunternehmen - und nicht Programmabsolventen mit ungewisser Zukunft.

Entdecken Sie das vollständige WEE-Rahmenwerk

CDEF: DIE MESSARCHITEKTUR, DIE ERGEBNISORIENTIERTE FINANZIERUNG MÖGLICH MACHT

Das gesamte System basiert auf dem Capacity Development Evaluation Framework (CDEF), der übergreifenden Messarchitektur von UniHouse, die Kompetenzfortschritte, Einkommensergebnisse und die Einbeziehung der Geschlechter von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur 12-monatigen Nachbetreuung nach Programmende erfasst.

CDEF liefert die disaggregierten Längsschnitt-Ergebnisdaten, die von der IFC, der EBRD, der Weltbank und UN Women für ergebnisorientierte Finanzierungen, die Berichterstattung zur Geschlechtergleichstellung und zur Programmevaluierung benötigt werden - abgestimmt auf DOTS-Indikatoren, die Überwachung der Übergangsauswirkungen und ODA-Berichtsstandards. Das Einkommen wird über das digitale Ledger verifiziert, mit einem Zeitstempel versehen und ist auf der Ebene der einzelnen Programmteilnehmer überprüfbar.

Die ersten Ergebnisse des Einsatzes in Jordanien sind aufschlussreich: Innerhalb von fünf Tagen nach Programmstart gingen über 1.000 Bewerbungen ein - ein Beleg dafür, dass die Plattform in der Lage ist, selbst auf angespannten Arbeitsmärkten schnell einen großen Pool qualifizierter Bewerber zu mobilisieren.

ANERKANNT VON INSTITUTIONEN, REGIERUNGEN UND FÜHRENDEN MEDIEN

UniHouse und Ostathi wurden von Institutionen, Regierungen und Medienkanälen gleichermaßen gelobt:

UK-Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung (FCDO): Das FCDO, das wichtigste Ministerium der UK-Regierung für Außenpolitik und internationale Entwicklung, hat UniHouse und Ostathi offiziell auf seinen Kanälen vorgestellt und die Arbeit als Verbindung von Bildung und wirtschaftlicher Entwicklung durch internationale Partnerschaften sowie als Umwandlung von Lehrkräften und Ausbildern in Unternehmer beschrieben. Sehen Sie sich den Beitrag des FCDO an

UK-Ministerium für Wirtschaft und Handel: UniHouse ist auf dem Handelsportal der UK-Regierung offiziell als britischer Anbieter von Bildungs-, Berufsbildungs- und digitalen Innovationsdienstleistungen im gesamten Nahen Osten gelistet. Zur offiziellen Listung

Microsoft for Startups (Founders Hub): Ostathi wurde vom Microsoft for Startups Founders Hub für Innovationen im Bereich KI-gestütztes Lernen und digitales Plattformdesign ausgewählt. Zur Ankündigung

The Daily Telegraph: UniHouse wurde für digitale Innovation und herausragende britische Exportleistungen vorgestellt. Lesen Sie den Artikel

Education Middle East: UniHouse und Ostathi wurden in einem redaktionellen Beitrag von Education Middle East, einer führenden regionalen Bildungspublikation, vorgestellt, in dem untersucht wurde, warum globale digitale Plattformen den Pädagogen im Nahen Osten nicht gerecht werden. Lesen Sie den Artikel

Nationale Medien in Jordanien: Über die Einführung von MoDEE-Ostathi in Jordanien wurde in Jordan News, Roya News und MENAFN berichtet.

Die Kluft zwischen strukturierter Kapazitätsentwicklung und Einkommen war nie ein Problem der Qualifikationen - es war ein Infrastrukturproblem. Im gesamten Nahen Osten und in Afrika absolvieren Millionen talentierter, motivierter Menschen Programme und erhalten Zertifikate, die ins Leere führen, weil niemand die Infrastruktur aufgebaut hat, um ihre Fähigkeiten mit realen Einkommensströmen zu verbinden. Wir haben diese Infrastruktur geschaffen. Ostathis digitales Ledger, das mit regulierten nationalen Fintech-Plattformen verbunden ist, bedeutet, dass zum ersten Mal in dieser Region der gesamte Werdegang eines Programmteilnehmers - von der ersten Lektion bis hin zu verifiziertem, nachvollziehbarem und überprüfbarem Einkommen - in einer einzigen digitalen Kette erfasst wird. So sieht ergebnisorientierte Arbeitskräfteentwicklung aus. Und sie ist heute Realität.

Aows Dargazali, Gründer von Ostathi und EMEA Director von UniHouse

REGIONALE EXPANSION

Jordanien ist der erste nationale Einsatz im Rahmen der Initiative Ostathi Jordan, wird aber nicht der letzte sein. Ostathi expandiert aktiv nach Marokko, Ägypten, Saudi-Arabien, Irak und in die Türkei - mit einer Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von über 190 Millionen Menschen - und repliziert das gleiche integrierte System in jedem nationalen regulatorischen Umfeld. Ostathi ist speziell für den operativen Betrieb in komplexen und sich in der Stabilisierungsphase befindenden Märkten konzipiert, in denen die formelle Beschäftigungsinfrastruktur fragmentiert ist und verifizierte Einkommenswege fehlen, und bietet eine strukturierte digitale Aktivierung der Arbeitskräfte dort, wo herkömmliche Plattformen nicht funktionieren können.

ÜBER OSTATHI

Ostathi, der sich im Besitz von UniHouse befindet und von diesem Unternehmen betrieben wird, ist der erste vollständig integrierte digitale Arbeitsmarktplatz im Nahen Osten. Er verbindet strukturierte Kapazitätsentwicklung, Kompetenzzertifizierung, Marktteilnahme und verifizierte Einkommensgenerierung auf einer einzigen, überprüfbaren Plattform. Basierend auf dem WEE-Framework und der CDEF-Messarchitektur ist Ostathi in Jordanien im Rahmen eines von der Weltbank finanzierten nationalen Programms live und expandiert in fünf Länder. Unterstützt vom Microsoft Founders Hub.

ÜBER UNIHOUSE

UniHouse ist ein internationales Beratungsunternehmen, das strukturierte Systeme zur Kapazitätsentwicklung entwirft, bereitstellt und bewertet, die auf nationale Prioritäten, die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und ergebnisorientierte Entwicklungsrahmen abgestimmt sind. UniHouse ist offiziell beim UK-Ministerium für Wirtschaft und Handel gelistet und wird vom UK-Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung (FCDO) vorgestellt. Das Unternehmen ist in sechs Tätigkeitsbereichen tätig: Bildungsreform und -bewertung, berufliche Bildung und Arbeitskräfteentwicklung, digitale Arbeitskräfte und Gig-Economy, Entwicklung von KKMU und Unternehmertum, Aufbau von Infrastrukturkapazitäten sowie Verwaltung von Stipendienprogrammen. UniHouse hat in Zusammenarbeit mit der Weltbank, BP, den Vereinten Nationen und der UK-Regierung strukturierte Systeme zur Kapazitätsentwicklung im Nahen Osten, in Afrika und in Zentralasien umgesetzt.

ÜBER AOWS DARGAZALI

Aows Dargazali ist Gründer von Ostathi und EMEA Director von UniHouse. Als Absolvent des EMBA-Programms der Saïd Business School in Oxford, Chartered Manager (CMI), Google Certified Educator und Gewinner des Meta Regional Award verfügt Aows über 25 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Bildungsreformen, der Entwicklung digitaler Arbeitskräfte und der Schaffung strukturierter Systeme zum Kapazitätsaufbau im Nahen Osten und in Afrika - in Zusammenarbeit mit der Weltbank, BP, den Vereinten Nationen und der UK-Regierung. Zuvor war er als Senior Business and Investment Manager bei der australischen Regierung (Austrade) tätig und wurde offiziell vom UK-Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung (FCDO) vorgestellt.

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MEDIENKONTAKT

UniHouse Global Ltd - Communications

media@theunihouse.com

www.theunihouse.com | www.ostathi.com

QUELLE: Ostathi

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