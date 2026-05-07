IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) freut sich, die nächste Phase der Exploration bei der Antimonlagerstätte Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt zu geben

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) freut sich, die nächste Phase der Exploration bei der Antimonlagerstätte Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt zu geben

Der Schwerpunkt der Bohrungen wird auf Erweiterungsbohrungen und nicht auf Definitionsbohrungen liegen

Vancouver, Kanada - 7. April 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen, Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass es in der zweiten Maiwoche mit der nächsten Explorationsphase auf dem Antimonprojekt Bald Hill beginnen wird. Das Programm umfasst Erweiterungsbohrungen in der Main Zone, Bohrungen in den drei kürzlich entdeckten mineralisierten Zonen sowie regionale Explorationsarbeiten im erweiterten Konzessionsgebiet, das nun eine Größe von 37 km² aufweist.

Höhepunkte

Unternehmensupdate

- Im Rahmen des jüngsten Definitionsbohrprogramms wurden über 13.000 m an Bohrungen in 43 Bohrlöchern durchgeführt.

- Seit dem Beginn des Programms im April 2025 hat ATMY insgesamt 77 Bohrlöcher auf insgesamt über 25.000 m abgeschlossen.

- Der Schwerpunkt lag auf der Erweiterung der Main Zone bei Bald Hill mit Ausdehnungen der Mineralisierung in Richtung Norden und Süden.

- Der Schwerpunkt der neuen Explorationsarbeiten wird auf der Ressourcenerweiterung liegen.

- In den Zonen Marcus, BH Central und BH South wurden Schürfgrabungen durchgeführt, wodurch in diesen drei Gebieten zusätzliche antimonhaltige Stibnitmineralisierungen freigelegt wurden.

- Für alle drei Gebiete sind Bohrungen geplant.

- Die Ergebnisse der chemischen Analysen der Bodenproben haben drei Bereiche mit anomalen Antimonwerten im Boden in den kürzlich erworbenen Second Run-Claims etwa 3 km südlich von Bald Hill identifiziert.

- Eine Bodenanomalie ist noch nicht vollständig abgegrenzt und in diesem Gebiet sind weitere Probenahmen geplant.

- Im Rahmen des jüngsten Programms wurden über 1.500 Bohrkernproben zur Analyse an das Untersuchungslabor gesendet. ATMY geht davon aus, im Mai die ersten Ergebnisse zu erhalten.

Erweitertes Feldprogramm für 2. und 3. Quartal 2026

Das nächste Explorationsprogramm auf dem Antimonprojekt Bald Hill wird im Mai beginnen und zwei Ziele verfolgen - die Weiterentwicklung des Projekts sowie die weitere Risikominderung des Projekts.

1. Weiterentwicklung des Projekts

Der Schwerpunkt des Programms wird auf der Erweiterung der mineralisierten Zonen liegen:

- Abschluss eines 13.000 m umfassenden Bohrprogramms in der Bald Hill Main Zone zur Erweiterung der Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens.

- Abschluss von 6.000 m an vorläufigen Explorationsbohrungen in den drei kürzlich definierten Zonen im Gebiet der Main Zone - Marcus, BH Central und BH South.

- Die geplanten Zielgebiete befinden sich in unmittelbarer Nähe westlich und südlich der bekannten Lagerstätte, sind gut zugänglich und werden in Abbildung 1 dargestellt.

- Prospektionsarbeiten, Kartierungen, Schürfgrabungen und Probenahmen an den kürzlich definierten Bodenanomalien in den Second Run-Claims - SR1, SR2 und SR3.

- Erweiterte Bodenuntersuchungen bei SR1 und zusätzliche Bodenprobenahmen im restlichen Konzessionsgebiet.

- Durchführung zusätzlicher Explorationsarbeiten zur Erkundung und Ermittlung des Potenzials im gesamten 37 km² großen Konzessionsgebiet.

- Durchführung einer Bodenuntersuchung im gesamten Konzessionsgebiet mit der Entnahme von über 1.500 Proben.

2. Risikominderung des Projekts

Die Faktoren in diesem Fall beinhalten:

- Bewertung der Größe und Kontinuität der Antimonmineralisierung mittels 3D-Modellierung und computergestützter Datenanalyse.

- Durchführung detaillierter metallurgischer Studien über die Antimonmineralisierung.

- Abschluss von Umweltbasisstudien und technischen Studien zur Unterstützung der Genehmigungsverfahren in Zusammenarbeit mit Communitys der First Nations, lokalen Interessenvertretern und der Regierung von New Brunswick.

- Technische Gap-Analyse von SRK zur Unterstützung des Fahrplans für die Genehmigungsverfahren sowie zur Ermittlung von Faktoren, die die Machbarkeit des Projekts beeinträchtigen könnten.

- Bewertung mehrerer potenzieller Projektpläne und Konfigurationen für eine mögliche Minen- und Infrastrukturplanung.

- Abschluss des Genehmigungsantrags für das Antimonprojekt Bald Hill bis zum 4. Quartal 2026 bzw. 1. Quartal 2027.

- Vertrag mit Metallvermarktungsunternehmen zur Prüfung der Möglichkeit, eine Abnahmevereinbarung für alle vom Abbau bei Bald Hill stammenden Produkte zu unterzeichnen.

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Abbildung 1: Position der mineralisierten Bereiche bei Bald Hill mit Zielen in der Nähe der Main Zone und kürzlich entdeckten Bodenanomalien. Hinweis: Die Claims 11848 und 12476 werden im Sommer 2026 Bodenprobenahmen unterzogen.

James Atkinson, P.Geo., CEO von Antimony Resources, sagte: Wir freuen uns darauf, die Arbeiten beim Projekt Bald Hill fortzusetzen. Wir haben eine Pause bei den Bohrungen eingelegt, um das Eintreffen der Analyseergebnisse aus dem Labor abzuwarten und Wartungsarbeiten an den Bohrgeräten durchzuführen, die seit der Rückkehr aus der Weihnachtspause ununterbrochen im Einsatz waren. Seit dem Beginn des Programms im Februar haben sie mehr als 13.000 Meter an Bohrkernen gewonnen und dabei praktisch ohne Unterbrechung gebohrt.

Die bis dato durchgeführten Bodenprobenahmen haben sich als äußerst effektiv erwiesen, um Gebiete mit anomalen Antimonwerten auf dem Second Run-Claim südlich der Main Zone aufzudecken, und wir sind bestrebt, die Probenahmen auf dem gesamten, 3.700 ha großen Konzessionsgebiet abzuschließen.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone mit einer Länge von über 600 Metern und einer Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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