IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt Unternehmensupdate bekannt

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt Unternehmensupdate bekannt

TORONTO, 7. Mai 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/nickel-boom-2026-why-canada-nickel-is-now-becoming-the-game-changer-outside-indonesia/ -) gab heute bekannt, dass es den Rückzahlungstermin für die ursprünglich am 6. Februar 2026 angekündigte Kreditfazilität in Höhe von 32 Millionen US-Dollar (das Darlehen) mit Auramet International, Inc. (Auramet) vom 9. Mai 2026 auf den 9. August 2026 verlängert hat.

Mark Selby, CEO und Direktor der Canada Nickel Company, sagte: Ich freue mich über diese anhaltende Unterstützung durch Auramet, die die Kreditfazilität bis zum 9. August 2026 verlängert hat. Wir machen weiterhin hervorragende Fortschritte bei der Genehmigungserteilung für unser Crawford-Projekt und liegen weiterhin fest im Zeitplan, um die Genehmigungsentscheidung der Bundesbehörden noch in diesem Sommer zu erhalten. Auch bei mehreren Finanzierungsinitiativen, die wir voraussichtlich noch in diesem Sommer abschließen werden, machen wir weiterhin hervorragende Fortschritte.

Verlängerung des Darlehens

Im Zusammenhang mit der Verlängerung des Rückzahlungstermins des Darlehens wird das Unternehmen eine Verlängerungsgebühr in Höhe von 824.257 US-Dollar zahlen und Auramet bis zum 9. Mai 2026 3.500.000 Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien (die Verlängerungsoptionsscheine) gewähren. Jeder Verlängerungswarrant kann zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktien) zu einem Ausübungspreis ausgeübt werden, der einem Aufschlag von 5 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange in den fünf Tagen bis zum 8. Mai 2026 entspricht, vorbehaltlich der Einhaltung der Preisvorschriften der TSX Venture Exchange, und zwar für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung des Rückzahlungstermins des Darlehens wurden die 1.750.000 Stammaktien-Kaufoptionsscheine mit einem Ausübungspreis von 2,03 $ pro Aktie, die zuvor am 6. Februar 2026 von der Gesellschaft an Auramet im Zusammenhang mit der ersten Darlehensauszahlung ausgegeben worden waren, gemäß den Anforderungen der TSX Venture Exchange annulliert und für unwirksam erklärt.

Beauftragung von Rose & Co.

Das Unternehmen hat am 9. März 2026 zudem eine Vereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet, um Rose & Company Holdings, LLC (Rose & Co.) mit der Erbringung bestimmter Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen zu beauftragen, einschließlich der Kontaktaufnahme und Einbindung von Investoren, in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorgaben der TSX Venture Exchange und anderen geltenden Rechtsvorschriften.

Gemäß der Vereinbarung zahlt das Unternehmen Rose & Co. für die Laufzeit von einem Jahr vierteljährlich 62.500 US-Dollar, zahlbar aus den Barmitteln des Unternehmens. Das Unternehmen erstattet Rose & Co. zudem alle angemessenen Auslagen, die im Namen des Unternehmens entstanden sind. Das Unternehmen hat das einmalige Recht, die Vereinbarung nach 6 Monaten zu kündigen. Rose & Co. erhält für seine Dienstleistungen keine Vergütung in Form von Aktien. Rose & Co. steht in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen und hält nach Kenntnis des Unternehmens weder Wertpapiere des Unternehmens noch hat es direkte oder indirekte Beteiligungen am Unternehmen.

Ausgabe von Aktien

Das Unternehmen baut seinen Grundbesitz im Timmins-Nickel-Distrikt weiter aus.

Das Unternehmen hat eine Änderungsvereinbarung (die Änderungsvereinbarung) geschlossen, mit der eine frühere Optionsvereinbarung geändert wird. Der Zweck der Änderungsvereinbarung besteht darin, bestimmte Zahlungen im Rahmen der Optionsvereinbarung aufzuschieben; als Gegenleistung hat das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von 75.000 Dollar an die Optionsgeber geleistet und wird 5.000 Stammaktien ausgeben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen hat zudem einen Kaufvertrag mit unabhängigen Verkäufern abgeschlossen, um eine 100-prozentige Beteiligung an bestimmten Mineralienkonzessionen im Cochrane-Distrikt im Norden Ontarios zu erwerben. Als Gegenleistung wird das Unternehmen 2.400 Dollar in bar zahlen und 30.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Auramet

Auramet ist ein privates Unternehmen, das 2004 von erfahrenen Fachleuten gegründet wurde, die ein globales Team von Branchenspezialisten mit insgesamt über 350 Jahren Branchenerfahrung zusammengestellt haben. Es ist einer der weltweit größten Händler für physische Edelmetalle und hat bis heute Finanzierungsfazilitäten in Höhe von über 1,3 Milliarden Dollar bereitgestellt. Auramet bietet allen Akteuren der Edelmetall-Lieferkette ein umfassendes Leistungsspektrum an, darunter den Handel mit physischen Metallen, Metall-Merchant-Banking (einschließlich Direktkredite) sowie Beratungsdienstleistungen im Bereich Projektfinanzierung.

Über Rose & Co

Rose & Co. ist eine in New York ansässige, privat geführte strategische Beratungsgesellschaft, die sich der Bewertung, Definition und Umsetzung von Strategien zur Stärkung der Marktpräsenz ihrer Kunden in zunehmend globalisierten und komplexen Kapitalmärkten widmet. Das Team von Rose & Co. verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf den Kapitalmärkten, die bei namhaften Wall-Street-Unternehmen wie Dahlman Rose & Company, Barclays, Morgan Stanley und der Deutschen Bank gesammelt wurde. Rose & Co. bietet seinen Kunden umfassende Dienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, durch Investorenansprache und -bindung eine positive Resonanz bei den Anlegern zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.roseandco.com.

Über Canada Nickel

Canada Nickel treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das Nickel zu liefern, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel hat in mehreren Ländern die Eintragung der Markenbezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero Cobalt(TM)und NetZero Iron(TM)beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren, die die Herstellung von CO-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Regionen mit geringem politischen Risiko. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % unternehmenseigene Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören die Fähigkeit des Unternehmens, das Crawford-Nickel-Projekt zu finanzieren und zu realisieren, das für die Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern sowie Verfahren zu entwickeln, die die Produktion von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Crawford in Produktion genommen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die im Darlehensvertrag festgelegten Auflagen zu erfüllen; die Fähigkeit, die Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebenen Angelegenheiten zu erhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel zu beschaffen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; zukünftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelausbeute; die Ergebnisse wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften sowie andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, erforderlicher Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus welchem Grund auch immer als ungenau erweisen; zusätzliche, derzeit jedoch nicht vorhersehbare Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsphase zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Gewähr dafür, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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