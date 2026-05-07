IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

Vancouver, Kanada - 6. Mai 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR) (- https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-presentation-of-the-silver-gold-producer-in-peru-and-mexico-with-growth-plans/ -) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. März 2026 endende Quartal bekannt. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 7. Mai, um 10:00 Uhr PT/13:00 Uhr EDT eine Telefonkonferenz abhalten, um diese Ergebnisse zu erörtern; weitere Einzelheiten finden Sie weiter unten in dieser Pressemitteilung. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

Endeavour hat im ersten Quartal 2026 außergewöhnliche Ergebnisse erzielt, wobei die gesteigerte Produktion ein starkes Quartalswachstum vorangetrieben hat, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. Wir haben sowohl bei der Produktion als auch beim Umsatz neue Rekorde erreicht, was die Stärke unserer Betriebe, das Engagement unseres Teams und die Vorteile der robusten Silber- und Goldpreise unterstreicht. Auch der operative Cashflow des Unternehmens verzeichnete ein deutliches Wachstum.

Mit einer soliden finanziellen Basis, dem erfolgreichen Abschluss der Werkserweiterung in Kolpa und dem Betrieb in Terronera, der nahezu den Auslegungskriterien entspricht, ist Endeavour gut positioniert, um seine Produktionsziele für den Rest des Jahres zu erreichen. Diese Ergebnisse unterstreichen unser Engagement für operative Exzellenz bei gleichzeitiger Schaffung von nachhaltigem Wert für unsere Aktionäre.

Highlights des 1. Quartals 2026

- Höhere Produktion treibt das Quartalswachstum an: Die konsolidierte Produktion belief sich auf 1.875.375 Unzen (oz) Silber und 11.740 oz Gold, was 3,3 Millionen oz Silberäquivalent (AgEq)(1) entspricht. Die Produktion lag um 78 % über dem Vorjahreszeitraum 2025.

- Rekordumsatz von 1.642.220 Unzen bei Rekordveräußerungspreisen: 209,7 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 1.642.220 Unzen Silber und 10.942 Unzen Gold zu durchschnittlichen Veräußerungspreisen von 85,95 US-Dollar pro Unze Silber und 5.035 US-Dollar pro Unze Gold sowie aus dem Verkauf von unedlen Metallen. Der Umsatz liegt um 230 % über dem des gleichen Zeitraums im Jahr 2025.

- Starker Cashflow aus dem Minenbetrieb: 114,6 Millionen US-Dollar Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern(2), 419 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

- Stabile Betriebskosten: Cash-Kosten(2) von 22,54 $ pro Unze zahlbarem Silber und All-in-Sustaining-Kosten(2) von 37,03 $ pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften, verglichen mit 19,05 $ bzw. 41,19 $ im 4. Quartal 2025.

- Starke Liquiditätslage: 231,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln zum 31. März 2026.

- Höhere Produktionskapazität: Die Werkserweiterung in Kolpa ist abgeschlossen, wobei der Durchsatz für den Rest des Jahres 2026 voraussichtlich den Prognosen entsprechen wird.

- Verkauf von Bolañitos abgeschlossen: Am 15. Januar 2026 hat das Unternehmen den Verkauf der Silber- und Goldmine Bolañitos abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2026 hier) und dabei einen Veräußerungsgewinn in Höhe von 35,6 Millionen Dollar erzielt. Die Ergebnisse von Bolañitos für die ersten 15 Tage des Jahres 2026 sind in den Finanzergebnissen des Unternehmens enthalten.

Finanzüberblick

Highlights des ersten Quartals 2026 Drei Monate bis zum 31. März

2026 2025 Veränderung in %

Produktion

Produzierte Silberunzen 1.875.375 1.205.793 56 %

Produzierte Goldunzen 11.740 8.338 41 %

Produzierte Bleitonnen 4.939 - -

Produzierte Zink-Tonnen 2.842 - -

Produzierte Silberäquivalent-Unzen(1) 3.341.943 1.872.833 78 %

Cash-Kosten pro Unze Silber ($)(2) 22,54 15,89 42 %

Gesamtproduktionskosten pro Unze ($)(2) 35,21 24,23 45 %

Gesamtkosten pro Unze ($)(2) 37,03 24,48 51 %

Verarbeitete Tonnen 456.657 209.507 118 %

Direkte Betriebskosten pro Tonne ($) (2) 186,92 142,72 31 %

Direkte Kosten pro Tonne ($)(2) 256,33 207,27 24 %

Finanzdaten

Umsatz (in Mio. $) 209,7 63,5 230 %

Verkaufte Silberunzen 1.642.220 1.223.684 34 %

Verkaufte Goldunzen 10.942 8.538 28 %

Realisierter Silberpreis pro Unze ($) 85,95 31,99 169 %

Realisierter Goldpreis pro Unze ($) 5.035 2.903 73 %

Nettogewinn (Verlust) (in Mio. $) 64,9 (32,9) 297 %

Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (2) (in Mio. $) 59,2 (0,2) 28861 %

Betriebsergebnis der Minen (in Mio. $) 93,5 12,8 628 %

Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern (in Mio. $)(2) 114,6 22,1 419 %

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des 38,8 8,3 365 %

Betriebskapitals (in Mio.

$)(2)

EBITDA (in Mio. $)(2) 112,6 (18,1) 722 %

Bereinigtes EBITDA (in Mio. $)(2) 108,4 15,1 617 %

Betriebskapital (in Mio. $)(2) 173,4 14,8 1071 %

Aktionäre

Gewinn (Verlust) je Aktie - unverwässert (in $) 0,23 (0,13) 277 %

Bereinigter Gewinn (Verlust) je Aktie - unverwässert ($)(2) 0,21 - 100 %

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie ($)(2) 0,14 0,03 367 %

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 283.078 262.323 8 %

(1) Die Silberäquivalente für 2026 werden unter Verwendung eines Verhältnisses von 90:1 (Ag:Au), 45 Unzen Silber pro Tonne Blei, 61 Unzen Silber pro Tonne Zink und 238 Unzen Silber pro Tonne Kupfer berechnet. Die Silberäquivalente für 2025 werden unter Verwendung eines Ag:Au-Verhältnisses von 80:1 berechnet, d. h. 60 Unzen Silber pro Tonne Blei; 85 Unzen Silber pro Tonne Zink; 300 Unzen Silber pro Tonne Kupfer.

(2) Hierbei handelt es sich um nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -kennziffern. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -kennziffern finden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht zum Jahresabschluss des Unternehmens, der auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im ersten Quartal 2026 auf 186,92 $ und lagen damit um 31 % über den 142,72 $ im ersten Quartal 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf die Hinzufügung von Terronera und Kolpa zurückzuführen, die im ersten Quartal 2026 direkte Betriebskosten pro Tonne von 195,11 $ bzw. 155,92 $ aufwiesen. Die Veräußerung von Bolañitos, das im ersten Quartal 2025 niedrigere direkte Betriebskosten pro Tonne von 102,81 $ aufwies, trug ebenfalls zum höheren konsolidierten Durchschnittswert bei. Darüber hinaus verzeichnete Guanaceví höhere Kosten pro Tonne aufgrund eines geringeren Durchsatzes und höherer zugrunde liegender direkter Produktionskosten.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber, abzüglich Nebenproduktgutschriften, beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 22,54 $, was einem Anstieg von 42 % gegenüber 15,89 $ im ersten Quartal 2025 entspricht, bedingt durch höhere Metallpreise, die zu höheren Lizenzgebühren, Materialkosten von Drittanbietern und besonderen Bergbauabgaben führten. Jede Mine hat unterschiedliche Kosten und produziert unterschiedliche Mengen an zahlbarem Silber, was sich je nach Produktionsmix auf die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze auswirkt. Für die drei Monate bis zum 31. März 2026 beliefen sich die Cash-Kosten pro Unze Silber auf 24,52 $ für Kolpa und 38,59 $ für Guanaceví, ausgeglichen durch negative 2,14 $ für Terronera.

Die konsolidierten Gesamtkosten (AISC) pro Unze Silber beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 37,03 $ und lagen damit um 51 % über den 24,48 $ im ersten Quartal 2025. Der Anstieg war vor allem auf den Beitrag von Kolpa zurückzuführen, das AISC von 36,12 $ pro Unze aufwies, sowie auf höhere AISC von 48,47 $ bei Guanaceví, verursacht durch höhere Materialkosten von Drittanbietern, höhere Lizenzgebühren und besondere Bergbauabgaben, was teilweise durch den Beitrag von Terronera ausgeglichen wurde, wo AISC von 22,31 $ pro Unze den konsolidierten Durchschnitt senkten. Die konsolidierten AISC sanken von 41,19 $ im vierten Quartal 2025 auf 37,03 $ im ersten Quartal 2026, was in erster Linie auf die Hochfahrphase des Betriebs in Terronera und die erzielten Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist.

Im ersten Quartal 2026 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens aus dem Bergbaugeschäft auf 93,5 Mio. $ (erstes Quartal 2025: 12,9 Mio. $), was auf ein Betriebsergebnis von 38,4 Mio. $ aus Terronera, 23,0 Mio. $ aus Kolpa sowie einem um 20,4 Mio. $ höheren Betriebsergebnis in Guanaceví, was teilweise durch ein geringeres Betriebsergebnis aus Bolañitos nach dessen Verkauf am 15. Januar 2026 ausgeglichen wurde. Der Umsatz für das Quartal belief sich auf 209,7 Mio. $, verglichen mit 63,5 Mio. $ im ersten Quartal 2025, was auf höhere Metallpreise und höhere Verkaufszahlen zurückzuführen ist, während die Umsatzkosten von 50,6 Mio. $ auf 116,3 Mio. $ stiegen, was in erster Linie auf die Einbeziehung der bei Terronera und Kolpa angefallenen Umsätze und Kosten zurückzuführen ist.

Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2026 ein Betriebsergebnis von 83,8 Millionen US-Dollar (Q1 2025 - 4,1 Millionen US-Dollar) nach Explorationsausgaben in Höhe von 5,0 Millionen US-Dollar (Q1 2025 - 4,5 Millionen US-Dollar) und allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 4,7 Millionen US-Dollar (Q1 2025 - 4,3 Millionen US-Dollar). Die Explorationsausgaben stiegen aufgrund zusätzlicher Ausgaben für die Weiterentwicklung von Pitarrilla und Explorationsarbeiten in Kolpa, was teilweise durch geringere Explorationsausgaben in Terronera ausgeglichen wurde.

Das Ergebnis vor Steuern belief sich im ersten Quartal 2026 auf 85,9 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 27,7 Millionen Dollar im ersten Quartal 2025. Dies ergab sich nach einem Verlust aus der Neubewertung von Derivatkontrakten in Höhe von 24,2 Mio. $, einem Wechselkursverlust von 0,3 Mio. $, einem Verlust aus Beteiligungen und sonstigen Erträgen in Höhe von 3,2 Mio. $ sowie Finanzierungskosten von 5,8 Mio. $, die teilweise durch einen Gewinn aus dem Verkauf von Bolañitos in Höhe von 35,6 Mio. $ ausgeglichen wurden.

Das Unternehmen verzeichnete für das erste Quartal 2026 einen Nettogewinn von 64,9 Millionen US-Dollar (erstes Quartal 2025 - Nettoverlust von 32,9 Millionen US-Dollar) nach einem Ertragsteueraufwand von 21,0 Millionen US-Dollar, der 33,8 Millionen US-Dollar an laufenden Steueraufwendungen und eine Erstattung latenter Steuern in Höhe von 12,8 Millionen US-Dollar umfasste, die hauptsächlich aus temporären Differenzen im Zusammenhang mit dem Aufbau des Fertigwarenbestands resultierten.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den am 31. März 2026 endenden Zeitraum sowie dem dazugehörigen Lagebericht (MD&A) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelständischer Silberproduzent mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko und Peru sowie einer soliden Pipeline an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung und dem verantwortungsvollen Abbau von Bodenschätzen treibt Endeavour organisches Wachstum voran und schafft nachhaltigen Wert auf seinem Weg zu einem führenden etablierten Silberproduzenten.

Telefonkonferenz

Die Unternehmensleitung wird am 7. Mai um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PT) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EDT) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal 2026 zu erörtern.

Datum: --Donnerstag, 7. Mai 2026

Uhrzeit:--10:00 Uhr pazifischer Zeit / 13:00 Uhr östlicher Sommerzeit

Telefon: -Kanada & USA +1-833-752-3348

--International +1-647-846-2804

Aufzeichnung: -Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

--International +1-412-317-0088

--Der Zugangscode lautet 7015869; die Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein

Kontaktinformationen

Allison Pettit

Vizepräsidentin, Investor Relations

E-Mail:apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Fußnoten

1 Silberäquivalent (AgEq)

Die Silberäquivalente für 2026 werden unter Verwendung eines Verhältnisses von 90:1 (Ag:Au), 45 Unzen Silber pro Tonne Blei, 61 Unzen Silber pro Tonne Zink und 238 Unzen Silber pro Tonne Kupfer berechnet. Die Silberäquivalente für 2025 werden anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au) berechnet, d. h. 60 Unzen Silber pro Tonne Blei, 85 Unzen Silber pro Tonne Zink und 300 Unzen Silber pro Tonne Kupfer.

2 Nicht-IFRS- und sonstige Finanzkennzahlen und -kennziffern

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen sowie andere nichtfinanzielle Kennzahlen und Kennziffern, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die Gesamtkosten pro Unze nach der -Methode, AISC pro Unze , direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne, Cash-Kosten für Silber-Nebenprodukte, Cash-Kosten für Gold-Nebenprodukte, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigter Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie, operativer Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, operativer Cashflow vor Anpassungen des Betriebskapitals, operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA), bereinigtes EBITDA je Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).

Erläuterungen und Erörterungen zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen und anderen nichtfinanziellen Kennzahlen und Kennziffern finden Sie im MD&A vom 31. März 2026. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Kennziffern zusätzlich zu den gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten konventionellen Kennzahlen und Kennziffern dem Management und den Investoren eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen und sonstigen nichtfinanziellen Kennzahlen und Kennziffern dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen oder -kennziffern betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Kennziffern haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen im MD&A vom 31. März 2026 zu finden, das auf SEDAR unter www.sedarplus.com verfügbar ist.

Überleitung des Betriebskapitals

Ausgedrückt in Millionen US-Dollar Stand: 31. März 2026 Stand: 31. Dezember 2025

Umlaufvermögen 422,9 $ 423,2 $

Kurzfristige Verbindlichkeiten 249,5 276,8

Betriebskapitalüberschuss 173,4 $ 146,4 $

Überleitung des bereinigten Jahresüberschusses (Jahresfehlbetrags) und des bereinigten Jahresüberschusses (Jahresfehlbetrags) je Aktie

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

(mit Ausnahme der Aktienzahlen und Beträge je Aktie) 20 2025

26

Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss 64,9 $ (32,9 $)

Nicht realisierter Wechselkursgewinn (Verlust) 0,6 0,3

(Gewinn) Verlust aus Derivaten auf Kupferströme und 25,4 31,9

Neubewertung bedingter Verbindlichkeiten

Gewinn aus dem Verkauf von Bolañitos (35,6) -

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen 4,1 (0,1)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgerechneten DSUs (0,1) 0,6

Bereinigter Nettogewinn (Verlust) 59,2 $ (0,2 $)

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 283.078 262.323

Bereinigter Nettogewinn (Verlust) je Aktie 0,21 $ (0,00 $)

Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

202 202

6 5

Betriebsergebnis der Minen gemäß Jahresabschluss 93,5 $ 12,8 $

Aktienbasierte Vergütung 0,2 -

Abschreibungen 20,9 9,2

Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern 114,6 $ 22,1 $

Überleitung des operativen Cashflows vor Veränderungen des Betriebskapitals und des operativen Cashflows vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

(mit Ausnahme der Beträge pro Aktie) 2026 20

25

Cashflow aus (verwendet für) betrieblicher Tätigkeit gemäß Jahresabschluss 20,7 $ 3,4 $

Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß (18,1) (5,0)

Jahresabschluss

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals 38,8 $ 8,3 $

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 283.078 262.323

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie 0,14 $ 0,03 $

Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

2026 2025

Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss 64,9 $ (32,9 $)

Abschreibungen - Umsatzkosten 20,9 9,2

Abschreibungen - Exploration, Bewertung und Erschließung 0,2 0,3

Abschreibungen - Allgemeines und Verwaltung 0,1 0,1

Finanzkosten 5,6 0,2

Laufender Ertragsteueraufwand (Erstattung) 33,8 5,3

Latenter Ertragsteueraufwand (Ertrag) (12,8) (0,2)

EBITDA 112,6 $ (18,1 $)

Aktienbasierte Vergütung 1,4 0,5

Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust 0,6 0,2

(Gewinn) Verlust aus Neubewertungen von Derivaten, Kupferstreams und bedingten 25,4 31,9

Verbindlichkeiten

(Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Bolañitos (35,6) -

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen 4,1 (0,1)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgerechneten DSUs (0,1) 0,6

Bereinigtes EBITDA 108,4 $ 15,1 $

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 283.078 262.323

Bereinigtes EBITDA je Aktie 0,38 $ 0,06 $

Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne und der direkten Kosten pro Tonne

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

31. März 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 33,8 $ 24,0 $ 1,7 $ 24,5 $ 83,9 $

Kauf von Material von Drittanbietern - (10,3) - (0,9) (11,3)

In den Umsatzerlösen enthaltene Schmelz- und 1,2 0,2 - 2,6 4,0

Veredelungskosten

Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen (3,0) (8,6) (0,2) (0,8) (12,6)

Endbestand an Fertigerzeugnissen 2,2 17,6 - 1,4 21,3

Direkte Betriebskosten 34,2 22,8 1,6 26,8 85,4

Einkauf von Fremdmaterial - 10,3 - 0,9 11,3

Lizenzgebühren 2,4 7,1 - 1,6 11,2

Sonderabgabe für den Bergbau (1) 4,4 3,5 0,2 1,2 9,2

Direkte Kosten 41,0 43,7 1,8 30,5 117,1

Umsatz mit Nebenprodukten (42,5) (10,1) (2,5) (17,5) (72,6)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten 3,0 3,2 0,1 0,6 6,9

Marktwert des Nebenproduktbestands zum Abschluss (2,6) (6,4) - (1,3) (10,4)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte (1,1) 30,3 (0,6) 12,3 40,9

Abschreibungen 9,4 4,7 - 6,8 20,9

Aktienbasierte Vergütung 0,1 0,1 - 0,1 0,2

Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen (0,5) (1,8) - (0,2) (2,4)

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Abschluss 0,6 3,5 - 0,3 4,4

Gesamtproduktionskosten 8,5 $ 36,7 $ (0,6 $) 19,3 $ 63,9 $

Ausgedrückt in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

31. März 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss - 25,4 $ 9,7 $ - 35,2 $

Kauf von Material von Drittanbietern - (5,9) - - (5,9)

In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Veredelungskosten- - 0,4 - 0,4

Eröffnung Fertigwaren - (5,4) (0,5) - (5,9)

Abschluss Fertigwaren - 4,8 1,3 - 6,1

Direkte Betriebskosten - 18,9 11,0 - 29,9

Kauf von Material von Drittanbietern - 5,9 - - 5.9

Lizenzgebühren - 6.1 0,2 - 6.2

Sonderabgabe für den Bergbau (1) - 1,0 0,4 - 1,4

Direkte Kosten - 31,8 11,6 - 43,4

Umsatz mit Nebenprodukten - (12,8) (12,0) - (24,8)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten - 3,2 0,8 - 4,0

Marktwert des Bestands an Nebenprodukten zum Abschluss - (2,2) (1,4) - (3,6)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte - 20,0 (1,0) - 19,0

Abschreibungen - 6,6 2,6 - 9,2

Aktienbasierte Vergütung - 0,0 0,0 - 0,0

Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen - (1,2) (0,1) - (1,3)

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse - 1,6 0,4 - 2,0

Gesamtproduktionskosten - 27,0 $ 1,9 $ - 28,9 %

(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.

Dreimonatszeitraum endend am

31. März 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 175.418 95.524 13.988 171.727 456.657

Zu zahlende Silberunzen 510.521 785.494 17.668 501.458 1.815.142

Cash-Kosten pro Unze Silber (2,14 $) 38,59 (34,70 $) 24,52 22,54

Gesamtproduktionskosten pro Unze 16,67 46,76 (34,69 $) 38,43 35,21

Direkte Betriebskosten pro Tonne 195,11 238,30 113,74 155,92 186,92

Direkte Kosten pro Tonne 233,84 457,23 $ 130,37 $ 177,82 $ 256,33 $

Dreimonatszeitraum endend am

31. März 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen - 102.438 107.069 - 209.507

Zu zahlende Silberunzen - 1.012.281 181.077 - 1.193.358

Cash-Kosten pro Unze Silber - 19,73 $ (5,60 $) - 15,89 $

Gesamtproduktionskosten pro Unze - 26,66 $ 10,65 $ - 24,23 $

Direkte Betriebskosten pro Tonne - 184,43 $ 102,81 $ - 142,72 $

Direkte Kosten pro Tonne - 310,52 $ 108,49 $ - 207,27 $

Ausgedrückt in Millionen US-Dollar 31. März 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Abschluss Fertigwaren 2,2 17,6 - 1,4 21,3

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Jahresende 0,6 3,5 - 0,3 4,4

Lagerbestand an Fertigerzeugnissen 2,8 $ 21,1 $ - 1,7 $ 25,7 $

Ausgedrückt in Millionen US-Dollar 31. März 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Abschluss Fertigwaren - 4,8 1,3 - 6,1

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse - 1,6 0,4 - 2,0

Lagerbestand an Fertigerzeugnissen - 6,4 1,7 - 8,1

Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze

Ausgedrückt in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

31. März 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte (1,1 $) 30,3 $ (0,6) 12,3 $ 40,9 $

Operative aktienbasierte Vergütung 0,1 0,1 - 0,1 0,2

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen 1,3 1,1 0,1 1,0 3,4

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens 0,5 0,4 - 0,3 1,2

Rückgewinnung - Abschreibung/Zuwachs 0,1 0,1 - - 0,3

Explorationskosten am Standort der Mine 0,3 0,4 - 1,4 2,1

Zahlungen für das Leasing von Ausrüstung 0,9 - - 0,2 1,1

Investitionen in den laufenden Betrieb 9,3 5,7 0,2 2,9 18,1

Gesamt-Sustaining-Kosten 11,4 $ 38,1 $ (0,4 $) 18,1 $ 67,2 $

Exploration, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen 2,7

Wachstumsinvestitionen 5,8

Gesamtkosten 75,7 $

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

31. März 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte - 20,0 $ (1,0 $) - 19,0 $

Operative aktienbasierte Vergütung - - - - 0,0

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen - 2,7 1,1 - 3,8

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens - 0,3 0,1 - 0,4

Rückgewinnung - Abschreibung/Wertsteigerung - 0,1 0,1 - 0,2

Explorationskosten am Standort der Mine - 0,3 0,2 - 0,4

Investitionen in den laufenden Betrieb - 3,4 1,9 - 5,4

Gesamtlaufkosten - 26,8 $ 2,4 $ - 29,2 $

Erkundung, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen 3,8

Investitionen in Wachstum 36,2

Gesamtkosten 69,2 $

Dreimonatszeitraum endend am

31. März 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 175.418 95.524 13.988 171.727 456.657

Zu zahlende Silberunzen 510.521 785.494 17.668 501.458 1.815.142

Silberäquivalentproduktion (Unzen) 1.296.348 1.042.779 62.766 940.050 3.341.943

Gesamt-Sustaining-Kosten pro Unze 22,31 $ 48,47 $ (20,22 $) 36,12 $ 37,03 $

Dreimonatszeitraum endend am

31. März 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen - 102.438 107.069 - 209.507

Zu zahlende Silberunzen - 1.012.281 181.077 - 1.193.358

Silberäquivalentproduktion (Unzen) - 1.334.447 538.386 - 1.872.833

Gesamt-Sustaining-Kosten pro Unze - 26,50 $ 13,16 $ - 24,48 $

Überleitung von Erhaltungskapital und Wachstumskapital

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

2026 2025

Investitionen in das Erhaltungskapital 18,1 $ 5,4 $

Wachstumsinvestitionen 5,8 36,2

Investitionen in Sachanlagen gemäß Jahresabschluss 23,9 $ 41,6 $

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

2026 2025

Explorationskosten am Standort 2,1 $ 0,4 $

Wachstumsexploration, Bewertung und Erschließung 2,7 3,8

Gesamtkosten für Exploration, Bewertung und Erschließung 4,8 4,2

Abschreibungen auf Exploration, Bewertung und Erschließung 0,2 0,3

Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Bewertung und Entwicklung 0,1 0,1

Aufwendungen für Exploration, Bewertung und Entwicklung 5,0 $ 4,5 $

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025

Bruttoumsatz mit Silber $ 141,1 $ 39,2

Verkaufte Silberunzen 1.642.220 1.223.684

Realisierter Silberpreis pro Unze $ 85,95 $ 31,99

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025

Bruttogoldumsatz $ 55,1 $ 24,8

Verkaufte Goldunzen 10.942 8.538

Realisierter Goldpreis pro Unze $ 5.035 $ 2.903

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025

Bruttoumsatz mit Blei $ 8,9 -

Verkaufte Bleitonnen 4.542 -

Realisierter Bleipreis pro Tonne $ 1.966 -

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025

Brutto-Zinkumsatz $ 7,0 -

Verkaufte Zinkmenge 2.295 -

Realisierter Zinkpreis pro Tonne $ 3.070 -

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 31. März

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025

Brutto-Kupferumsatz $ 0,7 -

Verkaufte Kupfertonnen 55 -

Realisierter Kupferpreis pro Tonne $ 12.909 -

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zu erwarteten Betriebs- und Effizienzverbesserungen, den strategischen Zielen des Unternehmens, den Schwerpunktbereichen, der Fähigkeit zur Erreichung der Produktionsziele, den Erwartungen hinsichtlich des Durchsatzes in Kolpa, der geplanten Zuweisung von Ressourcen, der Fähigkeit von Endeavour, Wertpotenziale in der gesamten Entwicklungspipeline des Unternehmens zu erschließen und langfristigen Wert für seine Stakeholder zu schaffen, sowie zum Zeitplan und zu den Ergebnissen verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsmengen, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Geschäftstätigkeit wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen; die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere beim mexikanischen Peso, peruanischen Sol, kanadischen Dollar, chilenischen Peso und US-Dollar); Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Veränderungen bei nationalen und lokalen Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und im Bergbau; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichender Versicherungsschutz oder die Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbaugut und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Erschließung der Liegenschaften; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises von Rohstoffen, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Minen, dass der Bergbaubetrieb gemäß den Erwartungen des Managements abläuft und die Bergbauprodukte fertiggestellt werden und die angegebenen Produktionsergebnisse erreichen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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