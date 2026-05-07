IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite meldet eines der weltweit größten identifizierten Graphitvorkommen beim Lac-Tetepisca-Projekt

IRW-PRESS: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite meldet eines der weltweit größten identifizierten Graphitvorkommen beim Lac-Tetepisca-Projekt

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Lac Tetepisca hebt bedeutende Größe und hohen Gehalt mit 120.163 Kilotonnen (kt) in der Kategorie Indicated bei 10,27 % graphitischer Kohlenstoff (graphitic carbon, kurz: Cg) sowie 24.143 kt in der Kategorie Inferred bei 9,88 % Cg hervor

Ottawa, Ontario, 7. Mai 2026 - Focus Graphite Inc. (TSX.V: FMS | OTCQB: FCSMF | FSE: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphit-Lagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich, die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für das zu 100 % unternehmenseigene Lac-Tetepisca-Projekt (das Projekt) in Quebec bekannt zu geben. Die MRE wurde gemäß den Anforderungen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt.

Highlights

- Eines der weltweit größten identifizierten Graphitvorkommen: Die neue Mineralressourcenschätzung umfasst 120.163 Kilotonnen angezeigte Mineralressourcen (Indicated Mineral Resources) mit 10,27 % Cg sowie 24.143 Kilotonnen geschlussfolgerte Mineralressourcen (Inferred Mineral Resources) mit 9,88 % Cg (siehe nachstehende Tabelle für weitere Details zur Berechnung der MRE und zu den Indicated Mineral Resources und den Inferred Mineral Ressources).

- Hochgradige Mineralressourcen: Die Schätzungen wurden unter Verwendung eines konservativen Cut-off-Gehalts von 3,5 % Cg sowie eines durchschnittlichen Verkaufspreises von 1.200 US-Dollar pro Tonne Graphitkonzentrat berechnet.

- Bedeutendes Erweiterungspotenzial: Möglichkeiten bestehen durch Step-out- und Infill-Bohrungen zur Erweiterung der Lagerstätte in südwestlicher Richtung und in größere Tiefen sowie durch Bohrtests zahlreicher zusätzlicher geophysikalischer Anomalien.

- KI-gestützte Charakterisierungstechnologie: Eine neuartige, kostengünstige KI-gestützte In-situ-Technologie zur Charakterisierung von Graphitflocken soll in ein zukünftiges Mineralressourcen-Update des MOGC integriert werden.

- Potenzielle Materialien zur Verringerung von Säurebildung: Dolomitischer Marmor aus dem Hangenden wurde innerhalb der Ressourcengrenze berücksichtigt und könnte zur Verringerung der Säurebildung innerhalb der Tailings-Lagerstätte eingesetzt werden. Ergebnisse zur Säurepufferkapazität werden in den kommenden Monaten erwartet.

Das führende geologische Beratungsunternehmen IOS Geosciences Inc. (IOS) mit Sitz in Quebec wurde beauftragt, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu erstellen und einen technischen Bericht (der Technical Report) vorzubereiten. Der Technical Report wird die vollständigen Ergebnisse des Bohrprogramms des Unternehmens sowie die aktualisierte Mineralressourcenschätzung enthalten. Gemäß NI 43-101 wird das Unternehmen den Technical Report innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen ab dem heutigen Datum im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca einreichen.

Die Aktualisierung der MRE wurde von IOS unter Verwendung der Ergebnisse aus 150 Bohrlöchern mit insgesamt 26.095 Metern an Probematerial abgeschlossen, einschließlich der zuvor gemeldeten Ergebnisse der Kampagne 2022 mit insgesamt 9.628 Metern Proben aus 44 Bohrlöchern.

Die aktualisierte MRE für das Projekt basiert auf 150 geneigten und subvertikalen Diamantbohrlöchern, die zwischen 2014 und 2022 auf dem Manicouagan-Ouest Graphitic Corridor (MOGC) sowie dem South-West MOGC (SW-MOGC) durchgeführt wurden und insgesamt 26.095 Meter Proben umfassen. Focus entdeckte das MOGC-Projektgebiet im Juli 2012 im Rahmen geologischer Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Grabungen auf dem Grundstück. Das MOGC wird durch eine zwei Kilometer lange lineare magnetische (MAG) und elektromagnetische (EM) Anomalie definiert, die in Richtung N035° verläuft. Die Bohrungen wurden auf einem 1,5 Kilometer langen Abschnitt des MOGC entlang von 300 Meter langen Bohrlinien durchgeführt, die in Richtung N305° ausgerichtet waren und Abstände von 100 Metern, 50 Metern oder 25 Metern aufwiesen.

Tabelle 1: Mineralressourcen (bei 3,5 % Cg Cut-off) - MOGC, Lac-Tetepisca-Projekt

Mineralressourcenkategorie Tonnen (kt) Graphitischer Kohlenstoff (%) In-situ-Graphit (kt)

Measured* - - -

Indicated* 120.163 10,27 12.345

Gesamt Measured und Indicated* 120.163 10,27 12.345

Inferred* 24.143 9,88 2.386

* Siehe Hinweise 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Hinweise

1. Diese Mineralressourcen stellen keine Mineralreserven dar, da ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht nachgewiesen wurde. Die MRE folgt den aktuellen CIM Definition Standards (2014) sowie den CIM MRMR Best Practice Guidelines (2019). Ein technischer Bericht zur Unterstützung der MRE wird innerhalb von 45 Tagen gemäß NI 43-101 eingereicht. Die Ergebnisse werden unverwässert dargestellt und gelten als mit angemessenen Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE) versehen.

2. Die unabhängigen und qualifizierten Personen (QPs) für die Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 sind Jean-Michel Dubé, P.Geo., von IOS Geosciences sowie Alexandre Burelle, P.Eng., von Evomine Consulting. Das Stichtagsdatum ist der 30. April 2026.

3. Die Schätzung umfasst vier (5) variabel mineralisierte Bereiche sowie eine (1) Verwässerungshülle, die mit LeapFrog Geo modelliert und mit LeapFrog Edge interpoliert wurden.

4. Innerhalb der mineralisierten Zonen wurden 2,0-Meter-Komposite berechnet, wobei entweder der Gehalt des angrenzenden Materials verwendet wurde, sofern Analysen vorlagen, oder andernfalls ein Wert von null angesetzt wurde.

5. Die Obergrenze für hochgradige Komposite (gestützt durch statistische Analysen) wurde in der MOGC-Zone auf 27 % Cg und in der SW-MOGC-Zone auf 8,5 % Cg festgelegt. Die Begrenzung von Ausreißerwerten wurde auf 16 % Cg für Komposite in der MOGC-Zone festgelegt, die weiter als 50 % der maximalen Interpolationsdistanz vom Block entfernt liegen.

6. Die Schätzung wurde unter Verwendung eines rotierten Blockmodells (N030°) in Leapfrog Edge durchgeführt, mit einer primären Blockgröße von 5 m x 10 m x 5 m (X, Y, Z) sowie einer Sub-Blockgröße von 2,5 m x 5 m x 2,5 m (X, Y, Z).

7. Die Gehaltsinterpolation erfolgte mittels der Methode Inverse Distance Squared (ID2) unter Verwendung harter Grenzen.

8. Dichtewerte wurden interpoliert. Blöcken ohne interpolierte Werte wurde der jeweilige durchschnittliche Lithologiewert zugewiesen.

9. Die Mineralressourcen wurden in die Kategorien Indicated und Inferred eingestuft. Indicated-Ressourcen werden durch mindestens drei (3) Bohrlöcher in Bereichen definiert, in denen das nächstgelegene Komposit weniger als 90 Meter vom Blockzentrum entfernt liegt. Inferred-Ressourcen werden durch zwei (2) Bohrlöcher in Bereichen definiert, in denen das nächstgelegene Komposit weniger als 135 Meter vom Blockzentrum entfernt liegt und eine angemessene geologische und gehaltsbezogene Kontinuität besteht.

10. Nach Auffassung der QPs ist die aktuell verwendete Klassifizierung für diese Art der Mineralisierung und Mineralressourcenschätzung angemessen und verlässlich.

11. Die MRE ist auf einen Tagebau begrenzt. Es bestehen keine Ressourcen außerhalb des Tagebaus, die die RPEEE-Anforderung erfüllen.

12. Die RPEEE-Anforderung wird durch die Anwendung eines Cut-off-Gehalts auf Basis angemessener wirtschaftlicher Parameter und begrenzender Volumina erfüllt. Der potenzielle Tagebau (OP) der MRE 2026 wird lokal durch eine mit dem Pseudo-Flow-Algorithmus in Deswik optimierte Oberfläche begrenzt, unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,5 % Cg. Dabei wurden folgende Parameter berücksichtigt: Abbaukosten = 6,00 CA$ pro geförderter Tonne; Verarbeitungskosten = 35,00 CA$ pro verarbeiteter Tonne; G&A-Kosten = 10,00 CA$ pro verarbeiteter Tonne; Transportkosten für Konzentrat = 200 US$ pro Tonne Konzentrat; Cg-Preis = 1.200 US$ pro Tonne Konzentrat; CAD/USD-Wechselkurs = 1,38; Böschungswinkel der Deckschicht = 25°; Böschungswinkel des Gesteins = 50°; Gewinnungsrate der Aufbereitungsanlage = 86,6 %; Konzentratgehalt = 96,4 %.

13. Die Anzahl der metrischen Tonnen wurde gemäß den Empfehlungen von NI 43-101 auf die nächste Tausendstelle gerundet. Die Metallgehalte werden in Tonnen (Tonnen x Gehalt) dargestellt und ebenfalls auf die nächste Tausendstelle gerundet. Abweichungen in den Summen ergeben sich aus Rundungseffekten.

14. Den QPs sind keine bekannten umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsbezogenen, steuerlichen, sozio-politischen oder vermarktungsbezogenen Probleme oder andere relevante Sachverhalte bekannt, die nicht im Technical Report aufgeführt wurden und die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

15. Für das Lac-Tetepisca-Projekt wurden bislang keine Mineralreserven ausgewiesen.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich nur um den Teilauszug einer Übersetzung. Sie können die 7-seitige Orignialmeldung hier abrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/296420/Focus-Graphite-Announces-One-of-the-Largest-Identified-Graphite-Deposits-Globally-at-the-Lac-Tetepisca-Project

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und modernster Batterietechnologie neu. Das Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den fortschrittlichsten hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas, mit einer vollständig abgeschlossenen Machbarkeitsstudie sowie einer nahezu abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsprüfung. Lac Knife soll sich zu einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und Hightech-Materialienindustrie entwickeln.

Das Projekt Lac Tetepisca stärkt das Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie hochreinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Die Graphitmineralisierung bei Lac Tetepisca weist große Ähnlichkeiten mit jener von Lac Knife auf. Das lässt ein vergleichbares Verhalten in den Konzentrations- und Reinigungsprozessen erwarten. Focus geht dabei über den reinen Bergbau hinaus und entwickelt umweltverträgliche Verarbeitungslösungen sowie innovative Batterietechnologien, darunter den zum Patent angemeldeten sphäroidisierten Graphit mit Siliziumanreicherung, der die Leistung und Effizienz von Batterien verbessern soll.

Das Engagement für Innovation sichert eine umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt der Unternehmensvision. Focus arbeitet aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzt sich Focus für die Sicherstellung einer widerstandsfähigen und lokal bezogenen Versorgung mit kritischen Mineralien, die Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft ein.

Für weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. besuchen Sie bitte

http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite

Kontakt für Investoren:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigt, erwartet, glaubt, wird, prognostiziert, geschätzt sowie ähnlicher Ausdrücke und Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, dient der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Informationen und basiert auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf die Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für das Lac-Tetepisca-Projekt, einschließlich Menge und Gehalt der Mineralressourcen; das Potenzial zur Erweiterung der Mineralressource durch zusätzliche Bohrungen, einschließlich Step-out- und Infill-Programmen; den Zeitplan, die Fertigstellung und Einreichung des zugehörigen technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101; die der Mineralressourcenschätzung zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich Rohstoffpreise, Cut-off-Gehalte und geologischer Interpretationen; das Potenzial zukünftiger Mineralressourcen-Updates; den Fortschritt von Umweltstudien und Genehmigungsverfahren; die mögliche Entwicklung des Projekts und seine Fähigkeit, sich zu einem bedeutenden Graphitlieferanten zu entwickeln; sowie die Pläne des Unternehmens zur weiteren Bewertung und Entwicklung des Projekts, einschließlich metallurgischer Tests, Ingenieurstudien und Möglichkeiten der Weiterverarbeitung.

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Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulation Services übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte englische Pressemeldung hier abrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/296420/Focus-Graphite-Announces-One-of-the-Largest-Identified-Graphite-Deposits-Globally-at-the-Lac-Tetepisca-Project

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