IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One ernennt Jason Zandberg zum Director of Capital Markets

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One ernennt Jason Zandberg zum Director of Capital Markets

Highlights

- Nano One hat Jason Zandberg, CFA, zum Director of Capital Markets ernannt, um die Betreuung von Privatanlegern und institutionellen Investoren sowie die Berichterstattung durch Analysten zu stärken

- Herr Zandberg verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Sell-Side-Bereich der Kapitalmärkte, wo er Strategien zur Investorenbindung für an der TSX notierte Wachstumsunternehmen entwickelt hat

- Herr Zandberg berät derzeit Blackline Safety Corp. (TSX: BLN) als Director of Investor Relations im Rahmen der anstehenden Übernahme im Wert von 850 Millionen CAD

Vancouver (Kanada), den 7. Mai 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, hat Jason Zandberg, CFA, mit Wirkung zum 7. Mai 2026 verpflichtet, um die Bereiche Investor Relations und Kapitalmarktaktivitäten zu unterstützen.

Herr Zandberg war zuvor in verschiedenen Positionen als Sell-Side-Analyst bei führenden kanadischen Wertpapierhandelsbanken tätig und hat im Laufe seiner Karriere ein starkes Netzwerk aus institutionellen Anlegern, Family Offices, vermögenden Privatpersonen und Privatanlegern aufgebaut. Er wird die bestehende IR-Strategie des Unternehmens ergänzen, um den Bekanntheitsgrad und die Einbindung von Investoren in Kanada, den USA und den europäischen Kapitalmärkten zu stärken

Wir freuen uns, Jason im Nano One-Team willkommen zu heißen, sagte Alex Holmes, Präsident und Chief Strategy Officer von Nano One Materials. Da wir unser Engagement mit den Lieferketten für Batteriematerialien in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum ausbauen, ist die Gewinnung eines erfahrenen Kapitalmarktexperten, der uns bei der Kommunikation unseres Wertversprechens unterstützt, ein wichtiger Schritt. Jason verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Betreuung von Aktionären, dem Ausbau institutioneller Investorenkreise und der Erweiterung der Analystenabdeckung für wachstumsstarke börsennotierte Unternehmen, was ihn zu einer idealen Besetzung für die nächste Entwicklungsphase von Nano One macht."

Herr Zandberg ist derzeit als Director of Investor Relations bei Blackline Safety Corp. (Blackline) (TSX: BLN) tätig, wo er das Unternehmen weiterhin bei der bevorstehenden Übernahme im Wert von 850 Millionen CAD unterstützt. Während seiner Amtszeit hat Blackline seine institutionelle Aktionärsbasis erweitert, die Analystenabdeckung ausgebaut und eine Platzierung in Deloittes Technology Fast 500 erreicht.

Nano One hat in technologischer Hinsicht etwas wirklich Differenziertes geschaffen - mit Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge. Die Prozesstechnologie des Unternehmens unterstützt den im Entstehen begriffenen mittleren Abschnitt der Batterie-Lieferkette - einen Teil der Wertschöpfungskette, der angesichts der weltweit steigenden Nachfrage skalierbare und regional widerstandsfähige Lösungen benötigt", sagte Herr Zandberg. Ich freue mich darauf, die kontinuierliche Betreuung der Aktionäre zu unterstützen und den Kreis der Privatanleger sowie institutionellen Investoren von Nano One zu erweitern."

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: + 1 (604) 520-9441

E-Mail: info@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Pläne des Unternehmens, die Einbindung institutioneller Anleger und die Marktpräsenz auszubauen, sowie die erwarteten Vorteile der Einstellung von Herrn Zandberg; die Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und den Einsatz der Technologien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, eine nordamerikanische Lieferkette für Batteriematerialien aufzubauen, zu erweitern und zu unterstützen; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie des Unternehmens; die Leistung, Skalierbarkeit, Kostenwettbewerbsfähigkeit, Umweltvorteile und Genehmigungsvorteile der Prozesse und des modularen Anlagenkonzepts des Unternehmens; sowie die Umsetzung der Wachstumsstrategie und des Entwicklungskurses des Unternehmens - die von Kapitalunterstützung und Fördermitteln abhängig sind. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, Zielsetzung, ermutigt, prognostiziert, potenziell oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Finanzierung durch die kanadische Regierung/NRCan sowie anderer staatlicher Zuschüsse und Darlehen; Verwendung der Erlöse; laufende Produkt- und Prozessverbesserungen sowie Innovationen als potenzielle zusätzliche Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit der Skalierung, Inbetriebnahme, Prozessleistung und industriellen Umsetzung neuer Fertigungstechnologien; der Zeitplan, die Vollständigkeit und die Marktreife der Technologiepakete des Unternehmens; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten sowie Pläne für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; Risiken im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen, Verzögerungen und Herausforderungen bei der Umsetzung im Rahmen von Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Skalierungsaktivitäten; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen Akteuren zustande kommen könnten; die Fähigkeit des Unternehmens, eine nordamerikanische Lieferkette für Batteriematerialien aufzubauen, zu erweitern und zu unterstützen; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie des Unternehmens; die Leistung, Skalierbarkeit, Kostenwettbewerbsfähigkeit, Umweltvorteile und Genehmigungsvorteile der Prozesse und des modularen Anlagenkonzepts des Unternehmens; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und eigenständige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien sowie die erwartete Rolle und Positionierung des Unternehmens innerhalb der globalen Lieferkette für Batteriematerialien und des LFP-Marktökosystems; sowie weitere Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84117

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84117&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63010A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.