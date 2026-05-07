IRW-News: OR Royalties Inc.: OR Royalties kündigt eine Steigerung der Quartalsdividende um 18 % an

IRW-PRESS: OR Royalties Inc.: OR Royalties kündigt eine Steigerung der Quartalsdividende um 18 % an

(Montreal, 6. Mai 2026) - OR Royalties Inc. (das Unternehmen oder OR Royalties) (OR: TSX & NYSE) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vorstand eine Dividende für das zweite Quartal 2026 in Höhe von 0,065 US-Dollar pro Stammaktie genehmigt hat, was einer Steigerung von 18,2 % gegenüber der vorherigen Quartalsdividende entspricht. Die Dividende wird am 15. Juli 2026 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2026 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhöhte vierteljährliche Dividende soll für alle folgenden Quartale gelten, sofern keine anderweitige Mitteilung erfolgt. Die Festsetzung, der Zeitpunkt, die Höhe und die Auszahlung künftiger Dividenden liegen weiterhin im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Diese Dividende ist eine berechtigte Dividende im Sinne des Income Tax Act (Kanada).

Für in Kanada ansässige Aktionäre wird der Gegenwert in kanadischen Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am 30. Juni 2026 veröffentlichten Tageskurses ermittelt.

Dividendenreinvestitionsplan

Das Unternehmen möchte seine Aktionäre außerdem daran erinnern, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (den Plan) eingeführt hat. Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada und den Vereinigten Staaten können an dem Plan teilhaben im Zusammenhang mit der am 15. Juli 2026 an Aktionäre zu zahlenden Dividende, sofern sie am 30. Juni 2026 im Aktienregister eingetragen sind, und somit von dem 3-prozentigen Rabatt profitieren, der für die Dividende des zweiten Quartals angeboten wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website von OR Royalties unter http://ORroyalties.com/dividends/drip/.

Nicht registrierte wirtschaftliche Anteilseigner, die an dem Programm teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, das ihre Stammaktien hält, um sich über die geltende Anmeldefrist zu erkundigen und die Teilnahme am Programm zu beantragen. Für weitere Informationen zur Anmeldung oder bei sonstigen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Transferstelle unter 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) oder shareholderinquiries@tmx.com.

Die Teilnahme am Plan befreit die Aktionäre nicht von der Steuerpflicht für Dividenden, die im Rahmen des Plans in Stammaktien reinvestiert werden. Aktionäre sollten sich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände bei ihren Steuerberatern über die steuerlichen Auswirkungen ihrer Teilnahme am Plan informieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streams spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Tier-1-Bergbauregionen liegt, d. h. Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Geschäftstätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzgebühren, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties stützt sich auf sein Kernobjekt, die Lizenzgebühr in Höhe von 3-5 % des Nettoschmelzertrags am Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., einer der weltweit größten Goldminen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass das Unternehmen bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. In dieser Pressemitteilung können diese zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Kommentare in Bezug auf die Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens sowie Informationen darüber beinhalten, dass alle Bedingungen für die Zahlung der Dividende erfüllt werden und dass diese Dividende weiterhin eine berechtigte Dividende im Sinne des Income Tax Act (Kanada) sein wird. Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, fortsetzen oder deren Verneinungen sowie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahme, dass die finanzielle Lage des Unternehmens günstig bleiben wird. Das Unternehmen hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter dem Emittentenprofil von OR Royalties auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com sowie bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und elektronisch unter dem Emittentenprofil von OR Royalties auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von OR Royalties zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Datum ändern. OR Royalties lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84112

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84112&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68390D1069

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.