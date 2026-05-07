IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 bekannt

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) (Polaris Renewable Energy oder das Unternehmen) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal zum 31. März 2026 bekannt zu geben. Diese Ergebnismitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Jahresabschluss und dem Lagebericht (Managements Discussion and Analysis, MD&A) des Unternehmens gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.PolarisREI.com verfügbar sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

HIGHLIGHTS

- Für das am 31. März 2026 endende Quartal sank die konsolidierte Energieproduktion um 5 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2025, mit einer Gesamtproduktion von 205.317 MWh gegenüber 216.344 MWh für das am 31. März 2025 endende Quartal. Der Rückgang war auf planmäßige größere Wartungsarbeiten in Nicaragua zurückzuführen, während im Vergleichszeitraum keine größeren Wartungsarbeiten stattfanden, sowie auf stärkere Einspeisebeschränkungen in der Dominikanischen Republik. Dies wurde teilweise durch eine verbesserte Produktion in Peru und ein volles Quartal mit Betriebsergebnissen aus Puerto Rico ausgeglichen, verglichen mit lediglich einem Monat Ergebnisbeitrag nach der Übernahme im Jahr 2025.

- Das Unternehmen erzielte im Quartal zum 31. März 2026 einen Umsatz von 19,8 Millionen $, verglichen mit 20,3 Millionen $ im Jahr 2025. Der Umsatzrückgang ist hauptsächlich auf die geringere Energieproduktion während des Quartals zurückzuführen.

- Das bereinigte EBITDA belief sich für das am 31. März 2026 endende Quartal auf 13,5 Millionen $, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von 15,0 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

- Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich für das am 31. März 2026 endende Quartal auf 0,6 Mio. $ bzw. (0,03) $ je Aktie (unverwässert), verglichen mit einem Nettoverlust von 10,4 Mio. $ bzw. (0,49) $ je Aktie (unverwässert) im Jahr 2025.

- Für das am 31. März 2026 endende Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 8,5 Millionen $ und schloss mit einer Liquiditätsposition von 97,5 Millionen $ ab, einschließlich gebundener Barmittel in Höhe von 5,6 Millionen $.

- Am 19. Februar 2026 genehmigte das Board der Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) die Vereinbarung über das Standardangebot für Batterie-Energiespeichersysteme (SO1), und Polaris erhielt am 27. Februar 2026 eine formelle schriftliche Mitteilung über diese Genehmigung. Der Abschluss der SO1-Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Financial Oversight and Management Board (FOMB). Nach Erhalt dieser letzten Genehmigung wird das Batterie-Energiespeichersystem-Projekt (BESS) mit einer Gesamtkapazität von 71,4 MW voraussichtlich in die Bauphase übergehen, die derzeit auf etwa 12 Monate geschätzt wird. Danach wäre Polaris berechtigt, über einen Zeitraum von 20 Jahren monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen für die Bereitstellung von Energiespeicher-, Kapazitäts- und Netzunterstützungsdiensten zu erhalten.

- Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung einer vierteljährlichen Dividende. Für das am 31. März 2026 endende Quartal hat das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,15 $ pro ausstehender Stammaktie beschlossen und wird diese am 22. Mai 2026 an die am 14. Mai 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre auszahlen.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

3 Monate zum

(In Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. März 2026 31. März 2025

Energieerzeugung

Gesamtenergie (MWh) 205.317 216.344

Finanzdaten

Gesamtumsatz $ 19.768 $ 20.287

Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) $ (631) $ (10.441)

Bereinigtes EBITDA $ 13.464 $ 15.031

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 8.531 $ 11.767

pro Aktie

Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) - unverwässert und $ (0,03) $ (0,49)

verwässert

Beschlossene Dividende je Stammaktie $ 0,15 $ 0,15

Bereinigtes EBITDA pro Aktie - unverwässert $ 0,64 $ 0,71

Bilanz Per 31. März 2026 Per 31. Dezember 2025

Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt (frei verfügbar und nicht frei $ 97.539 $ 93.200

verfügbar)

Gesamtes Umlaufvermögen $ 106.800 $ 103.258

Gesamtvermögen $ 533.256 $ 535.569

Kurzfristige und langfristige Finanzverbindlichkeiten $ 217.637 $ 217.344

Gesamtverbindlichkeiten $ 294.068 $ 292.692

In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 war der Rückgang der konsolidierten Energieerzeugung im Quartal in erster Linie auf eine planmäßige größere Wartungsunterbrechung in Nicaragua im Februar 2026 zurückzuführen, während im Vorjahreszeitraum keine größeren Wartungsarbeiten durchgeführt wurden und es in der Dominikanischen Republik zu stärkeren Einspeisebeschränkungen kam. Diese Faktoren wurden teilweise durch eine verbesserte Produktion in Peru und die Einbeziehung der Betriebsergebnisse aus Puerto Rico für ein volles Quartal ausgeglichen, während nach der Übernahme im Jahr 2025 nur ein Monat zum Ergebnis beigetragen hatte.

In Peru stieg die Produktion im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025, was auf verbesserte hydrologische Bedingungen und eine hohe Ressourcenverfügbarkeit zurückzuführen ist.

In der Dominikanischen Republik ging die Produktion aufgrund erhöhter Einspeisebeschränkungen während des Quartals zurück. Die Einspeisebeschränkungen erreichten im ersten Quartal 2026 etwa 42 % (6.775 MWh), verglichen mit deutlich niedrigeren Werten im Vorjahr, was sich trotz ausreichender Verfügbarkeit von Sonnenenergie erheblich auf die realisierte Stromerzeugung auswirkte. Zwar haben sich die Einspeisebeschränkungen im zweiten Quartal 2026 bisher auf etwa 30 % abgeschwächt, doch ist der Zeitpunkt einer Rückkehr zu normalen Werten noch unklar. Die Regierung strebt die Implementierung von netzgebundenen Speichersystemen an, um einen wesentlichen Teil des Problems zu beheben; wir gehen davon aus, dass dies in einem Zeitrahmen von etwa 18 bis 24 Monaten umgesetzt werden könnte.

In Puerto Rico war die Produktion des Kraftwerks im Quartal mit der des Jahres 2025 vergleichbar. Allerdings umfasste der Vorjahreszeitraum nur die Erzeugung ab dem Erwerbsdatum im März, während das laufende Jahr ein volles Quartal des Betriebs widerspiegelt.

In Ecuador und Panama entsprach die Produktion dem Vergleichszeitraum im Jahr 2025, was auf eine stabile Ressourcenverfügbarkeit hindeutet.

Im ersten Quartal 2026 erzielte Polaris trotz vorübergehender Herausforderungen, darunter planmäßige Wartungsarbeiten in Nicaragua und erhöhte Einspeisebeschränkungen in der Dominikanischen Republik, eine robuste operative Leistung. Diese Auswirkungen wurden teilweise durch starke Ergebnisse in Peru und Beiträge unserer Windkraftanlage in Puerto Rico ausgeglichen, was die Stärke unseres Kerngeschäfts und unsere solide Liquiditätslage unterstreicht. Wir haben wichtige strategische Initiativen weiter vorangetrieben und freuen uns darauf, im kommenden Quartal positive Entwicklungen aus unserer Pipeline zu berichten, während wir uns weiterhin auf diszipliniertes Wachstum und langfristige Wertschöpfung konzentrieren, sagte Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Wasserkraftwerke (39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (35 MW) und eine Onshore-Windfarm (26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel.: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Finanz- und andere Prognosen sowie Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zukünftigen Leistungen, Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens. Darüber hinaus sind Aussagen zu Schätzungen der förderbaren Energieressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten zukunftsgerichtete Informationen, da sie eine implizite Einschätzung auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen beinhalten, dass aus den beschriebenen Ressourcen in Zukunft gewinnbringend Strom erzeugt werden kann. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf den Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig, aber nicht immer, durch Begriffe wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, beabsichtigt, zielt ab, strebt an, wahrscheinlich, typischerweise, potenziell, Projekte, fortsetzen, Strategie, vorgeschlagen oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erreicht werden können, könnten, sollten, würden oder werden.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A gehören unter anderem: die erwartete Produktionskapazität der Binary Unit in San Jacinto; zusätzliche Änderungen an den Bohrlöchern und dem Steamfield zur Steigerung der Produktion; die Fähigkeit, Expansionsmöglichkeiten in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik erfolgreich zu nutzen und den Auslastungsgrad des Solarparks Canoa in der Dominikanischen Republik zu erhöhen; zukünftige Dividenden; die erwartete jährliche Energieproduktion; die ausreichende Höhe der Cashflows aus dem operativen Geschäft; die Fähigkeit, den Kapitalbedarf zu decken und Schulden zu ersetzen; das Ergebnis der Änderungen am Reinjektionssystem auf lange Sicht; sowie den Verifizierungsprozess und den Zeitplan für den Verkauf von Emissionszertifikaten.

Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Versäumnis, durch Explorations- und Erschließungsprogramme wirtschaftlich abbaubare und nachhaltige Ressourcen zu entdecken und zu erschließen; ungenaue Schätzungen von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage potenzieller Ressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten erstellt wurden; Abweichungen bei den Projektparametern und Produktionsraten; Mängel und nachteilige Ansprüche in Bezug auf die Eigentumsrechte des Unternehmens an seinen Liegenschaften; das Versäumnis, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Änderungen von staatlichen Vorschriften und Richtlinien, einschließlich Gesetzen zur Entwicklung, Produktion, Steuern und globalen Zöllen, Arbeitsstandards und Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit, giftigen Substanzen, Ressourcenausbeutung und anderen Themen; Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien; zunehmender Wettbewerb in der Branche; Schwankungen des Marktpreises für Energie; Auswirkungen erheblicher Kapitalkostensteigerungen; die Möglichkeit, Anpassungen in Bezug auf geltende Stromabnahmeverträge zu beantragen; unerwartete oder schwierige geologische Bedingungen; Änderungen der regionalen und internationalen regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Entwicklung, geothermische oder hydroelektrische Ressourcen, Produktion, Exporte, Steuern und globale Zölle, Arbeitsstandards, Arbeitsschutz, Abfallentsorgung, giftige Substanzen, Landnutzung, Umweltschutz, Projektsicherheit und andere Angelegenheiten; wirtschaftliche, soziale und politische Risiken, die sich aus der potenziellen Unfähigkeit der Endverbraucher ergeben können, die Immobilien des Unternehmens zu unterstützen; unzureichender Versicherungsschutz; Unfähigkeit, Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien; Unfähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten; das Risiko der Volatilität der globalen Finanzlage sowie ein erheblicher Rückgang der allgemeinen Wirtschaftslage; Unsicherheit hinsichtlich der politischen Stabilität in den Ländern und Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist; Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit Nicaraguas, Perus, Panamas, der Dominikanischen Republik, Ecuadors und Puerto Ricos, Strom an Nachbarländer zu verkaufen; wirtschaftliche Unsicherheit in Nicaragua, Peru, Panama, der Dominikanischen Republik, Ecuador und Puerto Rico. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Risikofaktoren dar, die uns beeinflussen könnten.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen, darunter: die historische Finanz- und Betriebsleistung des Unternehmens; die Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen durch Vertragspartner innerhalb der vereinbarten Zeiträume; der Erfolg und die rechtzeitige Fertigstellung geplanter Explorations- und Expansionsprogramme, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, lokale, staatliche und bundesstaatliche Vorschriften in Bezug auf Betriebsstandards und Umweltschutzmaßnahmen einzuhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Stromabnahmeverträge zu günstigen Konditionen auszuhandeln und abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Materialien, Komponenten oder Lieferungen; die Fähigkeit des Unternehmens, wettbewerbsfähige Angebote für Bohrarbeiten einzuholen und Zugang zu kritischen Ressourcen zu erhalten; die Wachstumsrate des Netto-Stromverbrauchs; die anhaltende Unterstützung und Nachfrage nach erneuerbaren Energien; die fortgesetzte Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien; die Genauigkeit der volumetrischen Reservenschätzungsmethode und der probabilistischen Analyse, die zur Schätzung der Menge potenziell förderbarer Energie verwendet werden; umweltbezogene, administrative oder regulatorische Hindernisse für die Exploration und Erschließung von geothermischen oder hydroelektrischen Ressourcen auf den Liegenschaften des Unternehmens; geologische, geophysikalische, geochemische und andere Bedingungen auf den Liegenschaften des Unternehmens; die Zuverlässigkeit technischer Daten, einschließlich hydrologischer, extrapolierter Temperaturgradienten, geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen und geothermometrischer Berechnungen; die Genauigkeit der Schätzungen der Investitionsausgaben; die Verfügbarkeit des gesamten erforderlichen Kapitals zur Finanzierung von Explorations-, Erschließungs- und Expansionsprogrammen; die Wettbewerbsposition des Unternehmens; die Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser MD&A, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich des AIF des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com verfügbar.

Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen

Bestimmte Kennzahlen in dieser Pressemitteilung haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und gelten daher nicht als GAAP-konforme Kennzahlen. Bei Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen oder -Begriffen werden Definitionen angegeben. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Finanzdaten in diesem Dokument und im Konzernabschluss des Unternehmens gemäß IFRS erstellt.

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) und das bereinigte EBITDA pro Aktie des Unternehmens, bei denen es sich um Nicht-GAAP-Kennzahlen handelt. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zum den Eigentümern des Unternehmens zurechenbaren Nettogewinn (Verlust) oder anderen gemäß IFRS berechneten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden. Vielmehr werden diese Kennzahlen als Ergänzung zu den IFRS-Kennzahlen bei der Analyse der Ergebnisse von Polaris Renewable Energy bereitgestellt, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Darstellung dieser Kennzahlen das Verständnis der Anleger für die operative Leistung von Polaris Renewable Energy verbessert. Die Festlegung der Komponenten der Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen durch das Management wird regelmäßig gemäß den Richtlinien des Unternehmens überprüft und kann durch neue Transaktionen und Umstände, eine Überprüfung der Verwendung durch die Stakeholder und neue geltende Vorschriften beeinflusst. Gegebenenfalls werden Änderungen der Kennzahlen vermerkt und rückwirkend angewendet.

Beschreibungen und Abstimmungen der oben genannten Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen sind in Abschnitt 13: Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen im MD&A des Unternehmens für das Quartal zum 31. März 2026 und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com/Non-GAAP enthalten.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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