IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Quartalsdividende bekannt

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Quartalsdividende bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris Renewable Energy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors beschlossen hat, eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US$ pro ausstehender Stammaktie auszuschütten.

Die Dividende wird am 22. Mai 2026 an alle Aktionäre ausgezahlt, die zum Handelsschluss am 14. Mai 2026 als Aktionäre eingetragen sind. Bei der Dividende handelt es sich um eine im Sinne der kanadischen Einkommenssteuer auf Bundes-, Provinz- und Territorialebene als eligible dividend eingestufte Dividende.

Das Board of Directors von Polaris Renewable Energy hat sich bereit erklärt, auch weiterhin eine Quartalsdividende auszubezahlen, und wird in Zukunft gegebenenfalls weitere Dividendenerhöhungen in Erwägung ziehen.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~40 MW), drei in Betrieb befindliche Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Windpark (~26 MW).

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Polaris Renewable Energy Inc.

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QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

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