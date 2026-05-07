IRW-News: SuperQ Quantum Computing Inc. : SuperQ Quantum schließt bedeutende Geschäftsvereinbarung mit AI Financial (AIFC) zur Implementierung von Post-Quanten-Sicherheit und Tokenisierung von Rechenkapazität

IRW-PRESS: SuperQ Quantum Computing Inc. : SuperQ Quantum schließt bedeutende Geschäftsvereinbarung mit AI Financial (AIFC) zur Implementierung von Post-Quanten-Sicherheit und Tokenisierung von Rechenkapazität

Calgary AB, Kanada - 7. Mai 2026 / IRW-Press / SuperQ Quantum Computing Inc. (SuperQ Quantum, SuperQ oder das Unternehmen) (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; FWB: 25X), ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der hybriden Quantentechnologien und Post-Quanten-Cybersicherheit, freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma AI Financial Corporation (AiFi, vormals ALT5 Sigma Corporation) (NASDAQ: AIFC) eine Geschäftsvereinbarung beachtlicher Größe unterzeichnet wurde. AiFi ist ein international führendes Unternehmen für digitale Finanzdienstleistungen im B2B-Bereich und zwischen KI-Agenten (A2A).

Absicherung von $WLFI-Vermögen und institutionellen Transaktionen im Wert von 8 Mrd. $

AiFi wickelte im Jahr 2025 Transaktionen im Wert von 3,5 Mrd. USD ab und verbuchte über vier Jahre eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 66,5 %. Das Unternehmen bietet eine Blockchain-basierte Infrastruktur für digitale Vermögenswerte auf Unternehmensniveau. AiFi ist auf das Crypto-as-a-Service-Geschäft spezialisiert und Anbieter von Tools für den Handel (ALT5 Prime), den Zahlungsverkehr (ALT5 Pay) und die Verwahrung. Das Unternehmen hat sich sowohl im Fintech- als auch im Biotechnologiesektor einen Namen gemacht. Darüber hinaus konnte AiFi durch den strategischen Erwerb von World Liberty Financial ($WLFI)-Token im Wert von 1,5 Mrd. USD seine Vorreiterrolle im Wachstumsmarkt der USD1-Stablecoin-Abwicklung ausbauen. Mit der Einführung seiner KI-Initiativen im Februar 2026 weitet AiFi zudem seine Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur auf den aufstrebenden KI-gesteuerten Handel aus. Diese massive Anhäufung von institutionellem Kapital - über fünf Jahre wurde ein Transaktionsvolumen von 8 Mrd. USD erzielt - schafft ein äußerst hochkarätiges Ziel für Hacker und Quantenangreifer, die sich auf die sogenannte Harvest Now, Decrypt Later-Praxis (HNDL) verlegt haben. AiFi arbeitet daher mit SuperQ nun im Bereich der kryptografischen Finanzsicherheit und der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) zusammen.

Auftragsüberblick: von Verteidigung bis hin zu Dezentralisierung

AiFi hat das Unternehmen damit beauftragt, seine SuperPQC-Lösungen (Post-Quanten-Kryptographie) für den Schutz seiner eigenen Systeme einzusetzen und zur globalen Benchmark für das quantenresiliente institutionelle Finanzwesen zu machen. Im Rahmen der Beauftragung soll auch die Hybrid-Quantum-Computing-Lösung Super in die Digital-Asset-Infrastruktur von AiFi eingebunden werden, um die Ausgabe von rechnergestützen Token zu ermöglichen. Beim Auftragsinhalt geht es im Wesentlichen um zwei Kernpfeiler:

- Security Immunization: Schwachstellendiagnose über den gesamten Lebenszyklus hinweg und Implementierung von NIST-zertifizierten Sicherheitsmaßnahmen im gesamten Technologie-Stack von AiFi zur Absicherung von Transaktionstunneln und institutioneller Provenienz.

- Compute Tokenization: Nutzung der leistungsstarken Rechenkapazitäten von SuperQ zur Schaffung handelbarer und nutzbarer Compute-as-an-Asset-Token. Hier geht es darum, die Produktion und Nutzung von KI und Quantencomputern zu dezentralisieren.

Nach Projektabschluss wird AiFi die Tools Super und SuperPQC auch in weiterer Folge für den kontinuierlichen Zugriff auf Rechenressourcen und die Überwachung der Cybersicherheit nutzen.

Dank der Partnerschaft mit SuperQ zählt AiFi zu den Ersten, die den Weg der Nutzung von Quantentechnologien und der Sicherheitsökonomie beschreiten, fügt Tony Isaac, CEO von AI Financial Corporation, hinzu. Unsere jährlichen Finanzflüsse in Milliardenhöhe und unser strategisches $WLFI-Vermögen zukunftssicher zu machen - das hat für uns oberste Priorität. Unser Wettbewerbsvorteil liegt darin, Rechenvorgänge zu dezentralisieren und den KI-gestützten Internethandel abzusichern. Diese Partnerschaft setzt neue Maßstäbe für institutionelle Digital Assets und sorgt dafür, dass unsere Infrastruktur auch im Zuge einer grenzüberschreitenden Skalierung der sicherste Hafen für Kapital und Rechenleistung ist und bleibt.

Neue Maßstäbe für die Vermarktung der Quantentechnologie am World Quantum Day

Mit dieser bedeutenden Validierung seiner Technologie auf kommerzieller Ebene setzt SuperQ ein würdiges Zeichen für den World Quantum Day 2026. Während sich die Branche auf spekulative und auf mehrere Jahre ausgelegte Roadmaps stützt, macht SuperQ die Quantentechnologie sofort nutzbar und bietet entsprechende Sicherheit. Das Unternehmen setzt seine fachliche, kommerzielle und strategische Roadmap konsequent um.

Jeder unserer Schritte, jede unserer technischen Entwicklungen und jede Partnerschaft haben strategischen Charakter. Ich bin unseren Planungs- und Geschäftsentwicklungsteams sehr dankbar, dass sie unsere Vision so konsequent umsetzen, freut sich Dr. Muhammad Khan, CEO und Board Chair von SuperQ. Wir sind stolz darauf, mit vorausschauenden Marktführern wie AiFi zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir die Welt in eine Ära geleiten, in der der kommerzielle Nutzen und Sicherheit von Quantentechnologien selbstverständlich ist.

Über SuperQ Quantum Computing Inc.

SuperQ Quantum Computing Inc. (CSE: QBTQ; FWB: 25X; OTCQB: QBTQF) beseitigt viele der technischen und finanziellen Hindernisse auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Quanten- und Supercomputern. Das Unternehmen prägt die nächste Ära der unternehmerischen Transformation und entwickelt sich zu einem Partner für internationale Organisationen, die über die Nutzung von Quanten- und Supercomputern eine messbare Kapitalrendite (ROI) erzielen möchten. Mit ChatQLM ermöglichen wir auch normalen Konsumenten einen Zugang zu Quantencomputing, um eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen.

Mit unserer Vorzeigeplattform Super wollen wir die modernste Art der Rechenleistung intuitiv nutzbar und breit zugänglich machen. Wir versetzen Führungskräfte, führende Forschungseinrichtungen und wichtige Regierungsstellen in die Lage, unmittelbare wirtschaftliche Effekte auf Finanz- und Gesundheitswesen, Logistik und Verteidigung sowie andere Bereiche zu nehmen. Durch die Nutzung der von uns entwickelten KI-Autopiloten sollen komplexe Herausforderungen mit nur einem Klick zu umsetzungsreifen Ergebnissen umgewandelt werden. SuperQ Quantum hat seinen Firmensitz in Kanada und weitet derzeit mit der Errichtung von sogenannten Super Hubs in strategisch günstiger Lage in wichtigen Regionen seine Präsenz vor allem in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Asien immer weiter aus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Muhammad Khan, CEO von SuperQ Quantum Computing Inc.

E-Mail: info@superq.co

Telefon: +1 587 889 1918

www.superq.co

Über AI Financial Corporation

AI Financial Corporation (NASDAQ: AIFC) (FWB: 5AR1) ist ein Fintech-Unternehmen, das eine globale Zahlungs-, Handels- und Abwicklungsinfrastruktur für digitale Vermögenswerte bereitstellt, wozu auch Lösungen zur Unterstützung von Transaktionen zwischen Kryptowährungen und Fiatwährungen (Krypto-to-Fiat und Fiat-to-Krypto) zählen. AiFi stützt sich auf eine Infrastruktur, über die seit der Firmengründung ein kumuliertes Transaktionsvolumen von mehr als 8 Mrd. abgewickelt wurde, und bedient institutionelle Kunden sowie Unternehmenskunden im sich wandelnden digitalen Finanzökosystem. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ausbau seiner Plattformfunktionen, um neue Formen finanzieller Aktivitäten zu unterstützen, wie Tokenisierung, softwaregesteuerte Finanzsysteme bzw. KI-gestützte Anwendungen und eine autonome Transaktionsinfrastruktur.

Investor Relations

Gateway Group, Inc.

Tel: +1 (949) 574-3860

E-Mail: AIFC@gateway-grp.com

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