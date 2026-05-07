IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro schließt den Erwerb von Bohranlagen und Ausrüstung ab, wodurch der Jahresumsatz um über 10 Mio. USD gesteigert werden soll

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro schließt den Erwerb von Bohranlagen und Ausrüstung ab, wodurch der Jahresumsatz um über 10 Mio. USD gesteigert werden soll

- Zefiro hat eine Vereinbarung über den Erwerb der Ausrüstung von Viking Well Service im Wert von 4,3 Millionen USD erfolgreich abgeschlossen; die Ausrüstung umfasst fünf Derrick-Bohranlagen sowie weitere wesentliche Betriebsausrüstung, die die Flotte von Zefiro ergänzen.

- Infolge dieses Erwerbs ist Zefiro nun in fünf neuen Bundesstaaten vertreten, in denen es zuvor nicht tätig war (New Jersey, Michigan, Indiana, Illinois und Iowa), und konnte überdies seine Präsenz in vier bestehenden Bundesstaaten ausbauen.

- Diese zusätzliche geografische Abdeckung und erhöhte gesamte Kapazität soll den Jahresumsatz von Zefiro in absehbarer Zeit um rund 10 Millionen USD pro Jahr steigern. Dies ergänzt die laufenden Einnahmen des Unternehmens, wobei in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres ein Umsatz von mehr als 22 Millionen USD verzeichnet wurde (Pressemitteilung).

BRADFORD, PENNSYLVANIA - 7. MAI 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft (Zefiro Ohio Holdings LLC) eine Vereinbarung abgeschlossen hat, der zufolge sie die Ausrüstung von Viking Well Service für 4,3 Millionen USD erwirbt.

Mit dieser Transaktion baut Zefiro seine Präsenz in fünf neuen Bundesstaaten (New Jersey, Michigan, Indiana, Illinois und Iowa) auf und erweitert seine Präsenz in vier Bundesstaaten, in denen das Unternehmen bereits tätig ist (Ohio, Pennsylvania, New York und West Virginia).

Das Management von Zefiro sieht die Möglichkeit, den Umsatz als direkte Folge der zusätzlichen Kapazität durch die erworbene Ausrüstung um mehr als 10 Millionen USD pro Jahr zu erhöhen. Bei dieser Prognose handelt es sich um eine Schätzung, die auf Zefiros intern prognostizierten Tagessätzen und Ausrüstungsauslastungen beruht.

Die erworbene Ausrüstung umfasst fünf Derrick-Bohranlagen (eine Anlage ist unten abgebildet) und zwei Snubbing-Geräte zur Unterstützung der Bohranlagen sowie Lkw, Anhänger, Catwalk-Systeme, Pumpen und Drehgelenke.

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Eine der Bohranlagen von Viking Well Service in der Region Finger Lakes im Bundesstaat New York ist oben abgebildet. Diese Anlage ist eine von fünf neuen, die die Flotte von Zefiro durch den Ausrüstungserwerb ergänzen.

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Gemäß den Bedingungen der Kaufvereinbarung besteht der Kaufpreis von 4,3 Millionen USD für die Ausrüstung von Viking Well Service aus 1,4 Millionen USD in bar sowie einem Verkäuferdarlehen in Höhe von 2,9 Millionen USD mit einem Zinssatz von 7 % p. a., wobei zunächst nur Zinszahlungen fällig sind, bis der Kapitalbetrag am 30. April 2027 als Abschlusszahlung gezahlt werden muss.

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Infolge des Erwerbs der Ausrüstung von Viking Well Service hat Zefiro seine operative Präsenz auf 13 Bundesstaaten mit aktueller oder jüngster Betriebstätigkeit ausgeweitet. Dies bedeutet eine beträchtliche Erweiterung über die ursprüngliche Geschäftstätigkeit von Zefiro in den vier grün markierten Bundesstaaten hinaus.

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Der Erwerb dieser Ausrüstung ist ein sehr spannender Meilenstein auf unserem Weg, den Marktanteil von Zefiro im Umweltdienstleistungsbereich zu erhöhen, so Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro. Das Management schätzt derzeit, dass die im Rahmen dieser Transaktion erworbene Ausrüstung etwa 10 Millionen USD oder mehr pro Jahr zum Umsatz beitragen könnte, was Zefiro gut für weiteres Wachstum positioniert. Wir freuen uns darauf, diese Ausrüstung während der Hochsaison unseres Umweltdienstleistungskerngeschäfts in Betrieb zu nehmen, das sich als der wichtigste und stabile Umsatz- und EBITDA-Treiber für Zefiro erweist.

Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development bei Zefiro, sagt dazu: Aus operativer Sicht wird die Marktpräsenz, die Zefiro durch diesen Ausrüstungserwerb erlangt, von großem strategischem Wert sein. Angesichts der Fähigkeit, sowohl in unseren bestehenden Geschäftsgebieten zusätzliche Aufträge anzunehmen als auch in neue Märkte vorzudringen, gehe ich davon aus, dass wir unseren Kundenstamm im Bereich Exploration & Produktion (E&P) in etwa verdoppeln können. Dies würde nicht nur zu einem Anstieg des Umsatzes und des Gewinns beitragen, sondern auch dazu, das Risiko einer Kundenkonzentration zu verringern, indem wir unsere Geschäftstätigkeit auf ein breiteres Spektrum an Kunden und geografische Regionen ausweiten. Unser Team freut sich sehr auf die Chancen, die dieser Ausrüstungserwerb für Zefiro und seine Stakeholder eröffnen wird.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein US-Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die strategische Reduzierung von Methanemissionen konzentriert. Zu seinen vollständig integrierten Kerngeschäften gehören das Verschließen von Öl- und Gasbohrlöchern sowie die Messung von Methanleckagen. Im Jahr 2025 war Zefiro der erste Projektentwickler überhaupt, der Emissionszertifikate verkaufte, die nach der Orphan Well-Methodik des ACR (Accredited Carbon Registry) generiert wurden. Zefiro nutzt zudem das Fachwissen seines Teams, um ein Portfolio proprietärer Umwelttechnologien zu entwickeln, die weltweit kommerzialisiert werden können. Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten, einschließlich der Wertpapiervorschriften und -gesetze der USA und Kanadas. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements, einschließlich derjenigen von Zefiro Methane Corp., zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten typischerweise Wörter wie antizipieren, Ausblick, anstreben, erwarten, beabsichtigen, planen, glauben, schätzen, können, werden, sollten, könnten, würden, fortsetzen, prognostizieren, potenziell, Ziele, Vorgaben, Vision, Strategie und ähnliche Ausdrücke oder Variationen davon. Diese Aussagen können sich unter anderem auf die operative Prognose des Unternehmens, Expansionspläne, die zukünftige Ausrichtung, strategische Initiativen, Geschäftspläne, das regulatorische Umfeld, Wachstumsaussichten, die Pipeline, die finanzielle Performance, den Zeitplan und Umfang von Projekten, zukünftige Marktbedingungen, Finanzierungs- und Kapitalbedarf, Partnerschaften oder andere geschäftliche Entwicklungen beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die hier beschriebene prognostizierte Umsatzsteigerung basiert auf den aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zeitpläne für den Einsatz der Anlagen, der erwarteten Kundennachfrage, der geschätzten Auslastungsraten der Bohranlagen, der vorherrschenden Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften und der erwarteten betrieblichen Effizienz. Es kann nicht garantiert werden, dass die erworbenen Anlagen ein bestimmtes Niveau an Umsatz, Rentabilität, Auslastung, Kundenwachstum oder Kapitalrendite erzielen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen.

Darüber hinaus stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen des regulatorischen oder politischen Umfelds, operative Risiken, Finanzierungsrisiken, die Marktnachfrage nach Emissionsminderungs- oder Umweltdienstleistungen, Verzögerungen bei der Projektdurchführung, die Abhängigkeit von Drittpartnern oder Lieferanten, Wettbewerb sowie das allgemeine wirtschaftliche Umfeld. Eine ausführlichere Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken finden Sie im Abschnitt Financial Risks im Lagebericht von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr sowie unter Risk Factors im Jahresinformationsformular von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr, die beide im Profil von Zefiro auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ verfügbar sind.

Zu den anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) mögliche Ergebnisse des in dieser Pressemitteilung erörterten Anlagenerwerbs sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift Risk Factors aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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