IWF fordert von Österreich mehr Anstrengungen beim Defizitabbau

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Wien, 07. ⁠Mai (Reuters) - Österreich muss nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) mehr tun, um sein Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren zu senken. Nur so könne das Ziel erreicht werden, die Neuverschuldung bis ‌2028 wieder auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken, teilte der IWF am Donnerstag nach seinen jährlichen Konsultationen ⁠mit. ⁠Zwar sei das Vorhaben der Regierung vernünftig, wieder die EU-Defizitgrenze von drei Prozent zu erreichen. "Es scheinen jedoch weitere Maßnahmen erforderlich zu sein", hieß es. Ohne zusätzliche Schritte werde das Defizit bis 2028 voraussichtlich nur auf 3,5 ‌Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sinken.

Der IWF rief Österreich ‌außerdem zu mehr Ehrgeiz auf. Um die Schuldenquote von zuletzt 81,5 Prozent auf einen sinkenden Pfad zu bringen, müsse ⁠das Defizit bis 2031 auf rund zwei Prozent zurückgehen, sagte ‌IWF-Missionschef Geoff Gottlieb.

Besorgniserregend seien die ⁠Ursachen für die Neuverschuldung, die im vergangenen Jahr bei 4,2 Prozent lag. Ein Teil des Anstiegs sei auf die schwache Konjunktur zurückzuführen. "Ein Großteil ist jedoch ‌auf den strukturellen Aufwärtsdruck ⁠bei den Ausgaben zurückzuführen, insbesondere ⁠in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen", sagte Gottlieb.

Die moderate wirtschaftliche Erholung des Landes dürfte sich durch den Krieg im Nahen Osten zwar verlangsamen, aber nicht entgleisen, teilte der IWF weiter mit. Der Fonds erwartet, dass das Wirtschaftswachstum bis 2028 auf 1,3 Prozent steigt.

(Bericht von Francois Murphy, geschrieben von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von ⁠Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 05.05.2026
Dax vor weiteren Verlusten nach negativem Wochenstart05. Mai · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 04.05.2026
Dax dürfte trotz angespannter Lage stärker starten04. Mai · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Indikator für die Lohnentwicklung
EZB-Daten dämpfen Sorgen vor Lohn-Preis-Spiralegestern, 08:44 Uhr · Reuters
EZB-Daten dämpfen Sorgen vor Lohn-Preis-Spirale
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen