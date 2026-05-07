Klingbeil-Berater Südekum gegen Hilfspaket für Bau und andere Branchen

Berlin, 07. ⁠Mai (Reuters) - Trotz der Folgen des Iran-Kriegs sollte die Bundesregierung nach Ansicht des Beraters von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Jens Südekum, keine Extra-Hilfen für den Bau oder andere Wirtschaftszweige aufsetzen. "Ich würde jetzt nicht anfangen, jeder einzelnen Branche ein eigenes Paket zu schnüren. Das würde dann kein Ende nehmen", ‌sagte Südekum am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters auf die Frage zu möglichen Unterstützungen für das Baugewerbe, das erneut unter steigenden Kosten leidet. "Ich glaube, man muss sehr vorsichtig ⁠sein, dass man ⁠jetzt spezifische Programme für jede einzelne Branche versucht auszurufen", sagte der Ökonom. "Da wird sich der Staat mit überfordern."

Der eingeführte und befristete Tankrabatt hingegen sei eine sehr schnelle Entscheidung gewesen, die rasch umzusetzen gewesen sei und eine unmittelbare Wirkung habe, erklärte Südekum, der persönlicher Beauftragter des Finanzministers für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist und diesen auch in finanzpolitischen Fragen ‌berät. "Das ist in Ordnung, da kann man auch Argumente ‌dafür finden."

BEI SCHLECHTERER LAGE "IST WIRTSCHAFTSPOLITIK GEFORDERT"

Lieferengpässe und steigende Kosten bremsen seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs die Baubranche zusätzlich. Südekum verwies auf die momentan begründete Hoffnung, dass sich die geopolitische Lage und ⁠damit auch die Belastung für die Konjunktur in Deutschland wieder entspanne. Sollte sich jedoch ein ‌schlechteres Szenario materialisieren, "dann ist die Wirtschaftspolitik natürlich ⁠gefordert", betonte Südekum, der Wirtschaftsprofessor an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität ist.

In Berlin treffen sich beim Tag der Bauindustrie Politik und Branche zum Austausch. Im Zentrum dürfte stehen, wie man der schwachen Nachfrage am Bau nachhaltig Schwung verleiht. Der designierte neue ‌Präsident des Bauverbands HDB, Olaf Demuth, zieht ⁠wahrscheinlich eine eher nüchterne Bilanz zu einem ⁠Jahr Regierungskoalition. Das Bündnis aus Union und SPD ist voraussichtlich mit vier Ministern vertreten, darunter Bauministerin Verena Hubertz und Finanzminister Klingbeil.

Der Baubranche macht zu schaffen, dass seit Ausbruch des Kriegs zwischen den USA und Israel gegen den Iran Ende Februar Preise steigen. Dies drückt auf die Gewinnmargen, wenn die Firmen diese Extrakosten bei fixen Verträgen, etwa der öffentlichen Hand, nicht weiterreichen können. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 hatte der Bund der Branche hier mit sogenannten Preisgleitklauseln geholfen, die eine Anpassung der Preise an ⁠die Marktentwicklung ermöglichten.

(Bericht von Klaus Lauer und Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)