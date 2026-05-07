Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron baut nach dem Verkauf zweier Sparten 500 Arbeitsplätze ab. Die Jobs in der Sparte Greentec sollen bis August dieses Jahres wegfallen, wie das Unternehmen am Donnerstag mit seinen Quartalszahlen in Linz mitteilte. Dadurch sollen die jährlichen Kosten um 30 Millionen Euro sinken. Im ersten Schritt dürfte der Abbau allerdings mit 25 Millionen Euro negativ zu Buche schlagen.

Im ersten Quartal steigerte Kontron den Umsatz um 1,7 Prozent auf knapp 364 Millionen Euro, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Abbau von 339 Mitarbeitern von gut 45 Millionen auf gut 46 Millionen Euro. Der Überschuss ging hingegen von gut 20 Millionen auf 14 Millionen Euro zurück.

Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen. Erst am Mittwochabend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es möglicherweise vor der Übernahme durch seinen größten Aktionär Euroconn steht./stw/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kontron

Das könnte dich auch interessieren

Speicherchiphersteller
Samsung knackt Billion-Dollar-Markegestern, 08:02 Uhr · dpa-AFX
Samsung knackt Billion-Dollar-Marke
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen