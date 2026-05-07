KORREKTUR/Umfrage: AfD überholt Union im ARD-'Deutschlandtrend'

(Das Wort "erstmals" im 2. Absatz gestrichen. Die AfD war in einigen Umfragen schon mehrfach stärkste Kraft.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD liegt im neuen ARD-"Deutschlandtrend" erstmals vor der Union. Die Partei kommt demnach in der Sonntagsfrage von infratest dimap auf 27 Prozent und erreicht damit zwei Prozentpunkte mehr als Anfang April. Die Union verschlechtert sich um zwei Prozentpunkte auf 24 Prozent. Die SPD bleibt unverändert bei 12 Prozent im Vergleich zum April.

Auch in den Umfragen anderer Forschungsinstitute war die AfD zuletzt vor CDU und CSU stärkste Kraft.

Die Grünen verbessern sich im "Deutschlandtrend" leicht (plus 1) und erreichen 15 Prozent, während die Linke bei 10 Prozent stehen bleibt. Ebenfalls unverändert ist die Zustimmungsrate für das BSW, das derzeit 3 Prozent erreicht. Die FDP verbessert sich um einen Prozentpunkt auf 4 Prozent.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge.

Für den "Deutschlandtrend" befragte Infratest dimap 1.303 Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland von Montag bis Mittwoch dieser Woche zufällig telefonisch und online. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ./tay/DP/jha