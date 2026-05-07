Kreml reagiert nicht auf Selenskyjs Angebot einer Waffenruhe

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MOSKAU (dpa-AFX) - Die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj annoncierte Waffenruhe ab dem 6. Mai hat der Kreml eigenen Angaben nach keine Beachtung geschenkt. "Es gab keine Reaktion der russischen Seite darauf", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow auf die Frage, wie Moskau auf Kiews Ankündigung einer Feuerpause reagiert habe.

Zugleich sagte Peskow, dass Russland an dem eigenen Termin für eine Feuerpause festhalte. Diese soll demnach am 8. und 9. Mai gelten. Damit würde sie den Zeitraum zu den Feiern um den Jahrestag des sowjetischen Sieges im Zweiten Weltkrieg und insbesondere die in Moskau geplante Militärparade auf dem Roten Platz abdecken. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hatte zuletzt mehrfach mit schweren Schlägen gegen Kiew gedroht, sollte die Ukraine in der Zeit Drohnenangriffe auf Moskau versuchen./bal/DP/mis

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