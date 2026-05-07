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Longevity als Investmentthema: Wo medizinischer Fortschritt ökonomischen Wert schafft



07.05.2026 / 07:00 CET/CEST





Marktkommentar vom 7. Mai 2026

Longevity als Investmentthema: Wo medizinischer Fortschritt ökonomischen Wert schafft

Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich. Doch die Zahl gesunder Lebensjahre wächst deutlich langsamer. Aber wie lassen sich diese zusätzlichen Lebensjahre gesund, aktiv und unabhängig gestalten? Die Lösung dieses Dilemmas zählt zu den wichtigsten Wachstumstreibern im globalen Gesundheitswesen und eröffnet attraktive Investmentchancen. Bellevue Asset Management beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem strukturellen Trend und hat das Thema Langlebigkeit gezielt in seinen Healthcare-Strategien verankert. Im Fokus stehen Innovationen, die Krankheiten früher erkennen, Verläufe verlangsamen und die Selbstständigkeit im Alter erhalten.

Gesundheitsspanne ist ökonomisch entscheidend

Die Gesundheitsspanne ist die zentrale ökonomische Variable der Langlebigkeit. Zwischen 2000 und 2019 stieg die globale Lebenserwartung um 6.5 Jahre, die gesunde Lebenserwartung jedoch nur um 5.4 Jahre – die Differenz liegt heute bei durchschnittlich 9.6 Jahren und wächst weiter. Diese zusätzlichen Jahre sind häufig von chronischen Erkrankungen geprägt – und verursachen einen grossen Teil der Gesundheitskosten. Verantwortlich sind insbesondere Erkrankungen wie kardiometabolische Krankheiten (z. B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen), Neurodegeneration (z. B. Alzheimer oder Parkinson) und altersbedingter Funktionsverlust (z. B. Muskelabbau oder Mobilitätseinschränkungen).

Trends in der Lebenserwartung vs. gesunde Lebenserwartung



Quelle: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results.

«Die ökonomische Logik ist klar: Wert entsteht dort, wo diese Lücke reduziert wird – nicht dort, wo Lebenszeit isoliert verlängert wird», sagt Marcel Fritsch, Leiter Healthcare Fonds & Mandate bei Bellevue Asset Management. Hier manifestiert sich Langlebigkeit als Investmentthema: neue Wege in der Prävention und Früherkennung sowie Lösungen, die Krankheitsverläufe verlangsamen, Hospitalisierungen reduzieren und Selbstständigkeit erhalten.



Drei zentrale Werttreiber schaffen Investmentchancen

Die Wertschöpfung entlang der Langlebigkeit folgt klar identifizierbaren Mechanismen – und lässt sich heute bereits auf konkrete Geschäftsmodelle herunterbrechen. Entscheidend ist dabei nicht die technologische Innovation an sich, sondern ihre Fähigkeit, klinische Ergebnisse messbar zu verbessern und gleichzeitig die Kostenstruktur des Gesundheitssystems nachhaltig zu verändern.

1. Prävention und Früherkennung durch digitales Gesundheitsmonitoring

Digitale Monitoring-Lösungen verschieben Diagnose und Intervention deutlich nach vorne, indem sie kontinuierlich physiologische Daten erfassen und frühe Risikosignale sichtbar machen – von Wearables wie Oura oder Apple bis hin zu klinisch validierten Systemen wie CGM von Abbott und Dexcom oder kardiologischen Patches von iRhythm. Der Wert entsteht durch die Vermeidung akuter Ereignisse, die Verzögerung chronischer Krankheitsverläufe und die Reduktion kostenintensiver Eskalationen, während integrierte Datenökosysteme gleichzeitig strukturelle Wettbewerbsvorteile aufbauen.

2. Minimalinvasive Interventionen für eine höhere Lebensqualität

Minimalinvasive und robotergestützte Verfahren verlagern den Fokus von reiner Reparatur hin zum Erhalt von Mobilität und Autonomie, indem sie Eingriffe präziser, schonender und früher im Krankheitsverlauf ermöglichen – etwa durch Systeme von Stryker oder Intuitive Surgical. Der ökonomische Nutzen liegt in kürzeren Erholungszeiten, geringeren Komplikationsraten, weniger Folgeeingriffen und einer zunehmenden Verlagerung in den ambulanten Bereich.

3. Zielgerichtete Behandlung altersbedingter Erkrankungen

Fortschritte in der Pharmakotherapie adressieren zunehmend krankheitsübergreifende biologische Mechanismen statt isolierter Indikationen – insbesondere entlang der kardiometabolischen Achse (Novo Nordisk, Eli Lilly, Amgen) sowie in der Neurodegeneration (Biogen, Eisai, Eli Lilly) und der Onkologie (Merck & Co., AstraZeneca).

Diese Therapien verlangsamen den Krankheitsverlauf, senken die Sterblichkeit und verlängern die Zeit, in der Menschen selbstständig leben können.



Investieren in ein langes Leben: Bellevue Healthcare ETF

Investmentchancenfinden sich vor allem dort, wo kostenintensive Krankheitsphasen verkürzt werden können. Der Fokus liegt daher auf Unternehmen, die Krankheitsprogression messbar verlangsamen, Versorgung effizienter gestalten und mit Prävention, Diagnostik sowie systemischen Therapien skalierbare Lösungen entwickeln.

Hier setzt der Bellevue Healthcare ETF an: Er kombiniert die langjährige Healthcare-Expertise von Bellevue mit dem Format eines aktiv gemanagten UCITS ETF’s. Rund 80% des Fonds sind in Unternehmen mit direkter Exponierung entlang der Longevity-Wertschöpfungskette investiert (Behandlung kardiovaskulärer, onkologischer, metabolischer, muskuloskelettaler, neurodegenerativer oder sensorischer Erkrankungen), weitere rund 10-20% in Unternehmen mit indirekter Exponierung (u. a. Managed Care, Distributoren, Life-Science-Tools, CDMOs und Healthcare-IT).

Für Investoren, die vom Langlebigkeitstrend profitieren wollen, ergeben sich folgende Vorteile:

Aktiver Ansatz mit Fokus auf 50–100 High-Conviction-Titel

Nutzung von Marktineffizienzen durch selektives Stock-Picking

Fundamentale Bottom-up-Selektion mit klar definierten Kurstreibern

Hohe Liquidität, Transparenz, Kosteneffizienz (TER 0.55%) und täglich handelbar

Über 30 Jahre spezialisierte Healthcare-Expertise

Mit dem klaren Fokus auf die Verlängerung der Gesundheitsspanne adressiert der Bellevue Healthcare ETF einen der nachhaltigsten Wachstumstrends im globalen Gesundheitsmarkt – und verbindet medizinischen Fortschritt direkt mit ökonomischem Wert.

Hiererfahren Sie mehr zu unserer Anlagelösung.



Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich,

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch@bellevue.ch, www.bellevue.ch



Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 75 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 31. Dezember 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 5.3 Mrd.

Disclaimer

Diese Marketingmitteilung wird von der Bellevue Asset Management AG herausgegeben, einer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigten Vermögensverwaltungsgesellschaft, die als Anlageverwalterin des Fonds fungiert. Der Prospekt, die Fondsdokumente, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) in englischer und deutscher Sprache sowie weitere Informationen sind kostenlos bei der Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich, oder unter www. bellevue.ch erhältlich. Dieses Dokument ist nicht für die Weitergabe an Personen in Ländern bestimmt, in denen eine solche Weitergabe rechtswidrig wäre. Insbesondere ist es nicht für US-Personen im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Informationen spiegeln die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung geltenden Ansichten wider und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die Bedürfnisse einzelner Anleger. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen ab und kann sich ändern. Anlegern wird empfohlen, die Eignung der Anlage zu prüfen und professionellen Rat einzuholen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschliesslich Währungsrisiken, die sich auf die Rendite auswirken können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungszahlen berücksichtigen keine Provisionen oder Gebühren im Zusammenhang mit Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäften. Jeder Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investition in das Unternehmen dar. ETF-Anteile, die auf dem Sekundärmarkt gekauft wurden, können in der Regel nicht direkt vom Fonds zurückgenommen werden. Anleger müssen über einen Vermittler kaufen und verkaufen und müssen möglicherweise Handelsgebühren zahlen oder erhalten weniger als den Nettoinventarwert. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache verfügbar unter: https://www.waystone.com/wp-content/uploads/Policy/IE/Waystone-Management-Company-(IE)-Limited/Waystone-Management-Company-(IE)-Limited-Summary-of-Investor-Rights.pdf. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, die Vertriebsvereinbarungen für den Fonds gemäss Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu kündigen.

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