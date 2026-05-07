Merz: Regierung muss Wirtschaftswachstum Vorrang vor Umverteilung geben

Berlin, 07. ⁠Mai (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz drängt den Koalitionspartner SPD zu einem stärkeren Fokus auf das Wirtschaftswachstum. Die Priorität der schwarz-roten Koalition müsse sein: "Erst Wachstum und dann Verteilung - und nicht umgekehrt." Der CDU-Chef hatte den Sozialdemokraten zuletzt immer wieder vorgehalten, zu stark auf ‌Umverteilung zwischen Ärmeren und Reicheren zu setzen. Wachstum sei die Voraussetzung für Wohlstand und die Steuereinnahmen des Staates. Die deutsche Wirtschaft hat sich in den ⁠vergangenen Jahren ⁠viel schlechter entwickelt als andere Industrienationen.

Merz bezeichnete die Lage als herausfordernd. Internationale Krisen träfen auf strukturelle Probleme in Deutschland. Es sei die wahrscheinlich schwierigste Zeit für eine Bundesregierung seit dem 2. Weltkrieg. "Denn die Welt sortiert sich neu." Deutschland müsse sich ändern. Ein Weiter-So könne es nicht geben. Reformen seien nötig, dafür ‌müssten dicke Bretter gebohrt werden. "Es fängt jetzt erst ‌richtig an."

Merz nannte als Beispiel die Sparpläne in der gesetzlichen Krankenversicherung, die das Kabinett bereits beschlossen hat. Sie verhinderten einen Anstieg der Beitragssätze um zwei Prozentpunkte. Das sei ⁠die größte Reform in diesem Bereich seit 20 Jahren. "Wir können Kompromisse, auch wenn ‌es manchmal dabei etwas rumpelt." Die Reform ⁠der Pflegeversicherung werde noch im Mai auf den Weg gebracht, um diese auf eine solidere finanzielle Grundlage zu stellen. Die schwierigste Aufgabe sei die Rentenreform. "Wir wollen die Beiträge stabil halten." Dies werde nur gehen, wenn ‌länger gearbeitet werde und die Vorsorge ⁠fürs Alter stärker kapitalgedeckt sei. Außerdem dürften ⁠Unternehmer in der Einkommensteuer nicht noch stärker belastet werden.

Merz versprach der Wirtschaft bei seiner Rede bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) auch, Bürokratie abzubauen und neue Handelspartnerschaften zu knüpfen. DIHK-Präsident Peter Adrian verwies darauf, dass Deutschland seit 2019 stagniere, während die USA im gleichen Zeitraum um 15 Prozent und die EU um knapp acht Prozent gewachsen seien. Deswegen würden Investitionen ins Ausland verlagert. Die Firmen spürten noch keinen Bürokratieabbau, eher im Gegenteil. "Es geht um ⁠einen wirklich grundlegenden Kurswechsel."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)