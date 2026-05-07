Mutmaßlicher Abschiedsbrief von Jeffrey Epstein veröffentlicht

07. Mai (Reuters) - ⁠Ein Bundesrichter in den USA hat am Mittwoch ein Dokument veröffentlicht, bei dem es sich um einen Abschiedsbrief des verstorbenen US-Finanziers und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein handeln soll. In dem auf einem gelben ‌Notizblock gekritzelten Schreiben heißt es: "Sie haben mich monatelang untersucht - NICHTS gefunden!!! Also führten 15 Jahre alte Anklagen dazu. Es ist ein ⁠Vergnügen, den ⁠Zeitpunkt des Abschieds selbst wählen zu können. Was soll ich denn tun - in Tränen ausbrechen!! KEIN SPASS - LOHNT SICH NICHT!!" Der Richter gab dem Antrag der Zeitung "New York Times" statt, die zuvor über die Existenz des Zettels berichtet hatte. Er sah ‌keinen rechtlichen Grund, das Dokument weiter ‌unter Verschluss zu halten. Jedoch bürgte der Richter weder für die Echtheit des Schreibens noch bewertete er dessen Herkunft. Der Zettel wurde von ⁠den Anwälten von Nicholas Tartaglione eingereicht, einem verurteilten Mörder und ehemaligen ‌Zellengenossen Epsteins. Er sagte, er ⁠habe das Schreiben gefunden.

Der in Ungnade gefallene Finanzier und Sexualstraftäter Epstein war im August 2019 tot in seiner Zelle in Manhattan aufgefunden worden. Sein Tod wurde als Suizid ‌eingestuft. Der nun aufgetauchte Zettel ⁠stammt jedoch aus dem Juli 2019. ⁠Damals war Epstein nach einem mutmaßlichen vorherigen Suizidversuch mit Verletzungen am Hals in seiner Zelle gefunden worden. Epstein hatte sich 2008 in Florida der Anwerbung einer Minderjährigen zur Prostitution schuldig bekannt. Im Juli 2019 wurde er erneut verhaftet und wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt. Er starb einige Wochen später, am 10. August 2019.

(Bericht von Daniel ⁠Trotta, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)