Dax Chartanalyse 07.05.2026

Nach dem Kurssprung ist eine Korrektur wahrscheinlich

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.20024.999
Dax-Unterstützung24.00023.800

Dax-Rückblick:

Der Dax legte gestern nach den Schlagzeilen zum Irankrieg deutlich zu und stieg in der Spitze bis auf 25.150 Punkte, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese Gewinnmitnahmen setzen sich heute Vormittag nach einem erneuten Test der 25.000er-Marke am Morgen weiter fort und der Index setzt unter die Marke von 24.900 Punkten zurück.

Dax-Ausblick: 

Mit der Bewegung auf 25.150 Punkte im gestrigen Handelsverlauf hatte der Index das kurzfristige Aufwärtspotenzial bis 25.200 Punkte annähernd ausgeschöpft. So sind die heutigen Gewinnmitnahmen keine allzu große Überraschung nach dem Kurssprung von über 1.000 Punkten.

Aus charttechnischer Sicht ist nun zunächst eine zeitlich und preisliche Ausdehnung dieser Gewinnmitnahmen einzuplanen. Mögliche Ziele dieser Abwärtskorrektur liegen im Bereich um 24.600 Punkte, potenziell 24.400 Punkte. Auf steigende Kurse zu setzen ist entsprechend aktuell nicht mehr attraktiv, so lange kein nachhaltiger Ausbruch über 25.200 Punkte gelingt.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9YP6) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 07.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.379,48 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU60P2) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 07.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.339,76 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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