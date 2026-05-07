Nach dem Kurssprung ist eine Korrektur wahrscheinlich

Dax-Widerstand 25.200 24.999 Dax-Unterstützung 24.000 23.800

Dax-Rückblick:

Der Dax legte gestern nach den Schlagzeilen zum Irankrieg deutlich zu und stieg in der Spitze bis auf 25.150 Punkte, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese Gewinnmitnahmen setzen sich heute Vormittag nach einem erneuten Test der 25.000er-Marke am Morgen weiter fort und der Index setzt unter die Marke von 24.900 Punkten zurück.

Dax-Ausblick:

Mit der Bewegung auf 25.150 Punkte im gestrigen Handelsverlauf hatte der Index das kurzfristige Aufwärtspotenzial bis 25.200 Punkte annähernd ausgeschöpft. So sind die heutigen Gewinnmitnahmen keine allzu große Überraschung nach dem Kurssprung von über 1.000 Punkten.

Aus charttechnischer Sicht ist nun zunächst eine zeitlich und preisliche Ausdehnung dieser Gewinnmitnahmen einzuplanen. Mögliche Ziele dieser Abwärtskorrektur liegen im Bereich um 24.600 Punkte, potenziell 24.400 Punkte. Auf steigende Kurse zu setzen ist entsprechend aktuell nicht mehr attraktiv, so lange kein nachhaltiger Ausbruch über 25.200 Punkte gelingt.