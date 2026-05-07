NXP Semiconductor - Nachhaltig neue Rekordstände!?!
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Nachhaltig neue Rekordstände!?!
Die NXP-Aktie hatte in der vergangenen Woche mit einem Plus von 25 % den besten Handelstag ihrer Historie. Charttechnisch ergibt sich im Tagesbereich zudem eine große Aufwärtskurslücke, mit der der Halbleitertitel die Hochs bei 255/256 USD überwand. Diese Levels sind deshalb so wichtig, weil damit gleichzeitig eine Bodenbildung abgeschlossen wurde (siehe Chart). Solche Umkehrmuster besitzen einen besonderen Nachdruck, wenn der Ausbruch per Aufwärtsgap erfolgt. Im Fall der NXP-Aktie wird der beschriebene Befreiungsschlag zudem durch die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke sowie durch das neue MACD-Kaufsignal bestätigt. Aus der Höhe der Umkehrformation ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 350 USD. D. h. perspektivisch winkt ein deutlicher Vorstoß in „uncharted territory“. Interessanterweise harmoniert das skizzierte Kursziel recht gut mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des jüngsten Korrekturimpulses (352,61 USD). Als Absicherung bieten sich dagegen die o. g. Ausbruchsmarken bei 256/255 USD in Verbindung mit der jüngsten Aufwärtskurslücke im Tagesbereich an.
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Die NXP-Aktie hatte in der vergangenen Woche mit einem Plus von 25 % den besten Handelstag ihrer Historie. Charttechnisch ergibt sich im Tagesbereich zudem eine große Aufwärtskurslücke, mit der der Halbleitertitel die Hochs bei 255/256 USD überwand. Diese Levels sind deshalb so wichtig, weil damit gleichzeitig eine Bodenbildung abgeschlossen wurde (siehe Chart). Solche Umkehrmuster besitzen einen besonderen Nachdruck, wenn der Ausbruch per Aufwärtsgap erfolgt. Im Fall der NXP-Aktie wird der beschriebene Befreiungsschlag zudem durch die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke sowie durch das neue MACD-Kaufsignal bestätigt. Aus der Höhe der Umkehrformation ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 350 USD. D. h. perspektivisch winkt ein deutlicher Vorstoß in „uncharted territory“. Interessanterweise harmoniert das skizzierte Kursziel recht gut mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des jüngsten Korrekturimpulses (352,61 USD). Als Absicherung bieten sich dagegen die o. g. Ausbruchsmarken bei 256/255 USD in Verbindung mit der jüngsten Aufwärtskurslücke im Tagesbereich an.
NXP Semiconductors (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart NXP Semiconductors
Quelle: LSEG, tradesignal²
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