Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG

07.05.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG

     Unternehmen:               BIKE24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.05.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

BIKE24 setzt Wachstumskurs in Q1 2026 mit deutlichem EBITDA-Sprung fort

Der im Geschäftsbericht 2025 angedeutete Turnaround von BIKE24 auf
Nettoebene nimmt im ersten Quartal 2026 weiter Form an. Das Unternehmen
konnte die positive Dynamik des Vorjahres erfolgreich fortsetzen und die
Profitabilität auf operativer Ebene signifikant steigern.

[Tabelle]

Wachstumsdynamik setzt sich fort: Mit einem Umsatzplus von 21,9%yoy auf 70,7
Mio. EUR ist das Unternehmen dynamisch in das neue Jahr gestartet und hat
dabei die Markterwartungen übertroffen. Besonders hervorzuheben ist die
Entwicklung in den lokalisierten Märkten, die insgesamt um 30,0% yoy auf
17,5 Mio. EUR zulegten, wobei vor allem die im Vorjahr neu erschlossenen
Märkte Polen mit einem Plus von 109,0% yoy und Finnland mit 59,4% yoy als
Wachstumsmotoren fungierten. Auch der Kernmarkt DACH bewies mit einem
Zuwachs von 20,7% yoy auf 47,0 Mio. EUR eine bemerkenswerte Stärke. Parallel
dazu expandierte die Kundenbasis auf 1,18 Mio. aktive Kunden, während der
durchschnittliche Warenkorb leicht auf 146,0 EUR anstieg. Auch die
ausgewogene Segment-Performance belegt die breite Wachstumsbasis: Während
das Kernsegment PAC um 20,8% yoy auf 58,4 Mio. EUR zulegte, wuchsen
Kompletträder überproportional um 27,2% yoy auf 12,4 Mio. EUR. Treiber
dieser Dynamik war ein Bestellplus von 19,9% yoy auf 484 Tausend
Bestellungen, gestützt auf eine loyale Bestandskundenbasis (71,7% Anteil).
Damit konnte BIKE24 seine Marktanteile in allen Warengruppen gegenüber
Q1/2025 erfolgreich ausbauen.

Auf der Ergebnisseite verzeichnete BIKE24 im ersten Quartal einen deutlichen
Profitabilitätssprung, wobei sich das bereinigte EBITDA um 215,1% yoy auf
1,8 Mio. EUR verbesserte, was einer Steigerung der adj. EBITDA-Marge auf
2,5% entspricht. Der Cashflow wurde unterdessen temporär durch einen
strategischen Bestandsaufbau belastet, bei dem die Vorräte zur Sicherung der
Lieferfähigkeit in der Hauptsaison gezielt um 21,9 % auf 80,8 Mio. EUR
erhöht wurden. Infolgedessen fiel der Free Cashflow mit 0,5 Mio. EUR
geringer aus als im Vorjahr, das noch durch einen massiven Lagerabbau
geprägt war, doch bleibt die Gruppe mit einer Cash-Position von 18,2 Mio.
EUR und der bis April 2028 verlängerten Kreditlinie solide finanziert.

Fazit: BIKE24 ist hervorragend ins Jahr 2026 gestartet. Die Kombination aus
starkem zweistelligem Wachstum und deutlicher Margenausweitung bestätigt
unsere Einschätzung, dass der Turnaround nun auf allen Ebenen Form annimmt.
Wir haben unsere Prognosen nach dem erfreulichen Jahresauftakt leicht
angehoben und bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten
Kursziel von 4,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=99d6c27220034bbad8e02351c975f72a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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