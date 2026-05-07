Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG 07.05.2026 / 14:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.05.2026 Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA BIKE24 setzt Wachstumskurs in Q1 2026 mit deutlichem EBITDA-Sprung fort Der im Geschäftsbericht 2025 angedeutete Turnaround von BIKE24 auf Nettoebene nimmt im ersten Quartal 2026 weiter Form an. Das Unternehmen konnte die positive Dynamik des Vorjahres erfolgreich fortsetzen und die Profitabilität auf operativer Ebene signifikant steigern. [Tabelle] Wachstumsdynamik setzt sich fort: Mit einem Umsatzplus von 21,9%yoy auf 70,7 Mio. EUR ist das Unternehmen dynamisch in das neue Jahr gestartet und hat dabei die Markterwartungen übertroffen. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung in den lokalisierten Märkten, die insgesamt um 30,0% yoy auf 17,5 Mio. EUR zulegten, wobei vor allem die im Vorjahr neu erschlossenen Märkte Polen mit einem Plus von 109,0% yoy und Finnland mit 59,4% yoy als Wachstumsmotoren fungierten. Auch der Kernmarkt DACH bewies mit einem Zuwachs von 20,7% yoy auf 47,0 Mio. EUR eine bemerkenswerte Stärke. Parallel dazu expandierte die Kundenbasis auf 1,18 Mio. aktive Kunden, während der durchschnittliche Warenkorb leicht auf 146,0 EUR anstieg. Auch die ausgewogene Segment-Performance belegt die breite Wachstumsbasis: Während das Kernsegment PAC um 20,8% yoy auf 58,4 Mio. EUR zulegte, wuchsen Kompletträder überproportional um 27,2% yoy auf 12,4 Mio. EUR. Treiber dieser Dynamik war ein Bestellplus von 19,9% yoy auf 484 Tausend Bestellungen, gestützt auf eine loyale Bestandskundenbasis (71,7% Anteil). Damit konnte BIKE24 seine Marktanteile in allen Warengruppen gegenüber Q1/2025 erfolgreich ausbauen. Auf der Ergebnisseite verzeichnete BIKE24 im ersten Quartal einen deutlichen Profitabilitätssprung, wobei sich das bereinigte EBITDA um 215,1% yoy auf 1,8 Mio. EUR verbesserte, was einer Steigerung der adj. EBITDA-Marge auf 2,5% entspricht. Der Cashflow wurde unterdessen temporär durch einen strategischen Bestandsaufbau belastet, bei dem die Vorräte zur Sicherung der Lieferfähigkeit in der Hauptsaison gezielt um 21,9 % auf 80,8 Mio. EUR erhöht wurden. Infolgedessen fiel der Free Cashflow mit 0,5 Mio. EUR geringer aus als im Vorjahr, das noch durch einen massiven Lagerabbau geprägt war, doch bleibt die Gruppe mit einer Cash-Position von 18,2 Mio. EUR und der bis April 2028 verlängerten Kreditlinie solide finanziert. Fazit: BIKE24 ist hervorragend ins Jahr 2026 gestartet. Die Kombination aus starkem zweistelligem Wachstum und deutlicher Margenausweitung bestätigt unsere Einschätzung, dass der Turnaround nun auf allen Ebenen Form annimmt. Wir haben unsere Prognosen nach dem erfreulichen Jahresauftakt leicht angehoben und bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 4,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=99d6c27220034bbad8e02351c975f72a Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=0fbae0bb-4a0a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2323304 07.05.2026 CET/CEST °