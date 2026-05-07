Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research
GmbH

07.05.2026 / 13:33 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE

     Company Name:                Cantourage Group SE
     ISIN:                        DE000A3DSV01

     Reason for the research:     Coverage Aufnahme
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        07.05.2026
     Target price:                EUR11
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat am 07.05.2026 die Coverage von Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01/ Bloomberg: HIGH GR) aufgenommen. Analyst Ellis
Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR
11,00.

Zusammenfassung:
Wir nehmen die Coverage von Cantourage Group SE mit einer Kaufempfehlung und
einem Kursziel von EUR11 auf (Aufwärtspotenzial: 77%). Das Unternehmen bietet
ein differenziertes Engagement im europäischen Markt für medizinisches
Cannabis über eine kapitaleffiziente Plattform, die Beschaffung,
Verarbeitung und Vertrieb über regulierte Kanäle sowie telemedizinische
Kanäle miteinander verbindet. Unserer Unseres Erachtens ist Cantourage zudem
widerstandsfähiger gegenüber regulatorischen Herausforderungen, als der
Markt derzeit annimmt. Das Risiko einer Reform in Deutschland hat die
Aktienstory etwas getrübt. Wir halten das Unternehmen jedoch mit seinem
diversifizierten Produktportfolio, seinem Zugang zu Apotheken und seiner
wachsenden geografischen Reichweite für gut aufgestellt, um sich an
veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Wenn die Unsicherheit hinsichtlich
der Reform nachlässt, sehen wir Spielraum für Anleger, sich stärker auf die
Wachstumsaussichten des Unternehmens, die sich verbessernde Rentabilität und
das eingebettete Margenpotenzial zu konzentrieren.

First Berlin Equity Research on 07/05/2026 initiated coverage on Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01/ Bloomberg: HIGH GR). Analyst Ellis Acklin
placed a BUY rating on the stock, with a EUR 11.00 price target.

Abstract:
We start coverage of Cantourage Group SE with a Buy rating and EUR11 TP
(upside: 77%). The company offers differentiated exposure to the European
medical cannabis market through a capital-light platform that unites
sourcing, processing and distribution across regulated and telemedicine
channels. In our view, Cantourage is also more regulator-resilient than the
market appears to assume. German reform risk has cast a pall over the equity
story, but we think the business is well equipped to adapt through its
diversified product portfolio, pharmacy access and expanding geographic
reach. As reform concerns fade, we see scope for investors to focus more
squarely on the company's growth prospects, improving profitability and
embedded margin upside.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ad33f44bfb3a18425386019b6cf37cf7

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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