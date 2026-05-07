Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

^ Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 07.05.2026 / 13:33 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE Company Name: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Reason for the research: Coverage Aufnahme Recommendation: Kaufen from: 07.05.2026 Target price: EUR11 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat am 07.05.2026 die Coverage von Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01/ Bloomberg: HIGH GR) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 11,00. Zusammenfassung: Wir nehmen die Coverage von Cantourage Group SE mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR11 auf (Aufwärtspotenzial: 77%). Das Unternehmen bietet ein differenziertes Engagement im europäischen Markt für medizinisches Cannabis über eine kapitaleffiziente Plattform, die Beschaffung, Verarbeitung und Vertrieb über regulierte Kanäle sowie telemedizinische Kanäle miteinander verbindet. Unserer Unseres Erachtens ist Cantourage zudem widerstandsfähiger gegenüber regulatorischen Herausforderungen, als der Markt derzeit annimmt. Das Risiko einer Reform in Deutschland hat die Aktienstory etwas getrübt. Wir halten das Unternehmen jedoch mit seinem diversifizierten Produktportfolio, seinem Zugang zu Apotheken und seiner wachsenden geografischen Reichweite für gut aufgestellt, um sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Wenn die Unsicherheit hinsichtlich der Reform nachlässt, sehen wir Spielraum für Anleger, sich stärker auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens, die sich verbessernde Rentabilität und das eingebettete Margenpotenzial zu konzentrieren. First Berlin Equity Research on 07/05/2026 initiated coverage on Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01/ Bloomberg: HIGH GR). Analyst Ellis Acklin placed a BUY rating on the stock, with a EUR 11.00 price target. Abstract: We start coverage of Cantourage Group SE with a Buy rating and EUR11 TP (upside: 77%). The company offers differentiated exposure to the European medical cannabis market through a capital-light platform that unites sourcing, processing and distribution across regulated and telemedicine channels. In our view, Cantourage is also more regulator-resilient than the market appears to assume. German reform risk has cast a pall over the equity story, but we think the business is well equipped to adapt through its diversified product portfolio, pharmacy access and expanding geographic reach. As reform concerns fade, we see scope for investors to focus more squarely on the company's growth prospects, improving profitability and embedded margin upside. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ad33f44bfb3a18425386019b6cf37cf7 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=7b23b873-4a07-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2323292 07.05.2026 CET/CEST °