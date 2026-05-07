Original-Research: elumeo SE (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

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Original-Research: elumeo SE - von Montega AG

07.05.2026 / 10:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu elumeo SE

     Unternehmen:               elumeo SE
     ISIN:                      DE000A11Q059

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen (zuvor: Halten)
     seit:                      07.05.2026
     Kursziel:                  2,60 EUR (zuvor: 2,20 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Restrukturierung greift - Basis für profitables 2026 gelegt

Die elumeo SE hat mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen für das
Geschäftsjahr 2025 die erfolgreiche Umsetzung des im April gestarteten
Restrukturierungsprogramms bestätigt. Die berichteten Kennzahlen sowie die
präsentierten operativen Entwicklungen deuten auf einen klaren Fortschritt
in Richtung nachhaltiger Profitabilität hin.

[Tabelle]

Restrukturierung greift - klare Verbesserung der Kostenbasis und
Ergebnisqualität: Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im Gesamtjahr auf
EUR -0,5 Mio. (Vj. EUR -1,0 Mio.) und lag damit am oberen Ende der Guidance.
Wesentlich aussagekräftiger ist jedoch die unterjährige Entwicklung: Nach
Umsetzung der Maßnahmen im April 2025 wurde in den Folgequartalen (Q2-Q4)
auf aggregierter Basis operative Profitabilität erreicht. Die
Ergebnisverbesserung ist primär auf eine deutliche Reduktion der operativen
Kosten zurückzuführen. Die Gesamtkosten (inkl. SG&A und Logistik) sanken um
11,4% auf EUR 23,7 Mio.; gegenüber 2023 ergibt sich sogar ein Rückgang um
EUR 6,2 Mio. bzw. rund 21%.

Ausblick 2026 - Fokus auf Profitabilität bei begrenzter Visibilität: Für
2026 stellt das Management eine Umsatzentwicklung zwischen -7% und +10%
sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR -0,5 Mio. bis EUR 1,5 Mio. in Aussicht.
Die Rohertragsmarge soll weiterhin im Bereich von 47% bis 49% liegen. Die
Prognose reflektiert einerseits die strukturellen Fortschritte auf der
Kostenseite und die zunehmende Effizienz durch KI, andererseits aber auch
anhaltende makroökonomische Unsicherheiten (u.a. Irankonflikt, Konsumklima,
Rohstoffpreise). Strategisch bleibt der Fokus klar auf Profitabilität statt
Volumenwachstum.

Vodafone-Verfahren als optionaler Werttreiber: Zusätzliche Upside-Potenziale
ergeben sich aus der laufenden rechtlichen Auseinandersetzung mit Vodafone
im Zusammenhang mit aus Sicht des Unternehmens überhöhten
Einspeiseentgelten. Die elumeo SE prüft derzeit rechtliche Schritte und
sieht - gestützt durch externe Gutachten - potenzielle
Schadensersatzansprüche im zweistelligen Millionenbereich, rückwirkend bis
2013. Aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich Ausgang, Timing und
tatsächlicher Höhe ist dieser Effekt derzeit als optionaler, nicht im
Basisszenario enthaltener Werttreiber zu betrachten.

Fazit: Die vorläufigen Zahlen bestätigen, dass elumeo operativ signifikante
Fortschritte erzielt hat. Die Kombination aus strukturell reduzierter
Kostenbasis, verbessertem Produktmix und zunehmender Automatisierung bildet
u.E. eine solide Grundlage für eine nachhaltige Rückkehr in die
Profitabilität. Vor diesem Hintergrund erscheint der Turnaround operativ
eingeleitet, wenngleich er noch weiterer Bestätigung in den kommenden
Quartalen bedarf. Der mögliche Ausgang des Vodafone-Verfahrens stellt aus
unserer Sicht einen nicht unerheblichen, jedoch unsicheren optionalen
Kurstreiber dar. Wir erhöhen unser Kursziel auf 2,60 EUR und stufen die
Aktie auf 'Kaufen' herauf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e8028c3900a41e44aeca2742a98d160d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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