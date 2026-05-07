Original-Research: Energy S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Energy S.p.A. - von GBC AG 07.05.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Energy S.p.A. Unternehmen: Energy S.p.A. ISIN: IT0005500712 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,20 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 2025 trotz Umsatzrückgangs mit positivem EBITDA beendet, Ausbau des C&I-/Large Scale-Business eröffnet weiteres Wachstum Das vergangene Geschäftsjahr 2025 hat der Energy-Konzern, v.a. bedingt durch eine schwache Nachfrage im BESS-Privatkundensegment (residential segment) und ungünstige regulatorische Bedingungen, mit einem Umsatzrückgang um 19,8% auf 29,84 Mio. EUR (VJ: 37,20 Mio. EUR) abgeschlossen. Mit einem inländischen Anteil von 61,0% (VJ: 63,0%) wurde der überwiegende Teil der Konzernumsätze in Italien und hierbei insbesondere im Segment "Kleine und Große-Speichersysteme" (Umsatzanteil 53,0% in 2025 vs. 81,0% in 2024) erzielt. Konträr hierzu entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr das Exportgeschäft und der Geschäftsbereich "Extra-große" Speichersysteme (C&I-Segment) mit einem moderaten Anstieg der Exportquote auf 39,0% (VJ: 37,0%) und einem dynamischen Anstieg des C&I- bzw. XL-Speicherumsatzanteils auf 45,0% (VJ: 14,0%). Konkret konnten die Umsätze im C&I-Segment beinahe verdreifacht werden auf 13,5 Mio. EUR (VJ: 5,2 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum 26.02.2026 ohne Berücksichtigung des schwer vorhersehbaren Lieferabrufs des verbliebenen Anteils des ASFINAG-Großauftrags (19,7 Mio. EUR) belief sich auf 12,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung beider Bestandteile bewegte sich damit der konsolidierte Auftragsbestand mit 32,6 Mio. EUR ungefähr auf dem Vorjahresniveau (Auftragsbestand 18.03.25: 33,8 Mio. EUR). Trotz rückläufiger Umsatzerlöse konnte Energy im vergangenen Geschäftsjahr dank eines verbesserten Umsatzmixes und einer hohen Kostendisziplin erstmals wieder ein deutlich positives EBITDA in Höhe von 0,79 Mio. EUR (VJ: -16,00 Mio. EUR) erzielen. Gleichzeitig konnte auch die EBITDA-Marge mit 2,6% in den positiven Bereich gedreht werden. Das Konzernnettoergebnis verbesserte sich ebenfalls deutlich auf -2,48 Mio. EUR (VJ: -17,61 Mio. EUR). In Bezug auf die Unternehmensguidance hat das Energy-Management nur einen groben Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2026 gegeben und erwartet dabei, insbesondere basierend auf einer geplanten Fortsetzung der internationalen Expansion und Stärkung des XL-Speichergeschäfts, die Rückkehr auf den Wachstumskurs. Parallel zur avisierten Umsatzausweitung sollte sich unserer Einschätzung nach auch die operative Margenentwicklung weiter verbessern können. Angesichts der zuletzt unter unseren Erwartungen gelegenen Wachstumsdynamik der Gesellschaft, was v.a. am signifikant rückläufigen BESS-Volumensegment (Residential-Segment) auf dem italienischen Heimatmarkt lag, und der geringen Sichtbarkeit hinsichtlich der Umsetzung bzw. Abarbeitung des verbliebenen Anteils des ASFINAG-Großauftrags (Restauftragsvolumen: 19,7 Mio. EUR), haben wir aus konservativen Überlegungen heraus unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten angepasst. In Bezug auf das aktuelle Geschäftsjahr 2026 kalkulieren wir, basierend auf einem geringeren erwarteten Wachstumstempo, nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 33,92 Mio. EUR (zuvor: 54,33 Mio. EUR). Die von uns erwarteten Umsatzzuwächse sollten v.a. durch eine weitere Expansion im C&I-Business erreicht werden können. Parallel hierzu reduzieren wir unsere EBITDA-Prognose für diese Geschäftsperiode auf 1,78 Mio. EUR (zuvor: 3,08 Mio. EUR). Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2027 rechnen wir mit Umsatzerlösen und

einem EBITDA von 47,04 Mio. EUR (zuvor: 65,79 Mio. EUR) bzw. 4,82 Mio. EUR (zuvor:

5,68 Mio. EUR). Als Hauptwachstumstreiber in diesem Geschäftsjahr sollte sich ein deutlich anziehendes Exportgeschäft und ein verstärkter Ausbau des XL-Speichergeschäfts (C&I-Business) erweisen. In dieser Geschäftsperiode sollte es Energy auch gelingen, nach dem geplanten Einstieg in das Großspeichergeschäft, erstmals signifikante Erlöse in diesem Geschäftsfeld zu erzielen und hier-durch einen weiteren Wachstumsimpuls setzen zu können. Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2028, welches wir erstmals in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit einem weiteren deutlichen Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf dann 61,28 Mio. EUR bzw. 7,78 Mio. EUR. Gleichzeitig sollte die EBITDA-Marge von prognostizierten 5,2% in 2026 schrittweise auf erwartete 12,7% in 2028 anwachsen können. Nach der geglückten Rückkehr des Energy-Konzerns zum operativen Break-Even im vergangenen Geschäftsjahr rechnen wir nun auch auf Umsatzebene für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 mit der Rückkehr auf den Wachstumskurs. Als zentrale künftige Wachstumstreiber sollten sich der Ausbau des Exportgeschäfts und das C&I-Business erweisen. Zusätzliche Wachstumsimpulse sollten sich mittel- und langfristig auch aus dem geplanten Einstieg in den Großspeicherbereich (Utility Scale-Segment) ergeben. Durch das von uns zukünftig erwartete verstärkte Umsatzgewicht des XL- und Großspeicherbusiness und erwartete einsetzende Skaleneffekte, sollte auch in den kommenden Geschäftsjahren die Konzernprofitabilität weiter deutlich überproportional zulegen können. Durch die zunehmende Vermarktung von großen, komplexen Energiespeicherlösungen sollte auch der künftige Umsatzanteil mit margenstarken Service- und Engineering-Dienstleistungserlösen weiter ansteigen können und damit die von uns prognostizierte operative Margenerholung zusätzlich beflügeln können. Basierend auf unseren reduzierten Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027, haben wir ebenfalls unser bisheriges Kursziel auf 1,20 EUR (zuvor: 1,40 EUR) je Aktie gesenkt. Kurszielmindernd wirkte ebenso unsere Erhöhung der Kapitalkosten (WACC) infolge des angestiegenen risikofreien Zinses (von bisher 2,5% auf nun 3,0%). Entgegengesetzt wirkte der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in unsere Detailschätzperiode und die damit verbundene höhere Ausgangsbasis für die Prognosen der nachfolgenden Geschäftsperioden. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen unverändert ein deutliches Kurspotenzial in der Energy-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c3945de7280ab0af474cad81ef0c7782 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.05.2026 (8:55 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 07.05.2026 (11:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=af1c6a5b-49e8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2323138 07.05.2026 CET/CEST °