Original-Research: Energy S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Energy S.p.A. - von GBC AG

07.05.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Energy S.p.A.

     Unternehmen:              Energy S.p.A.
     ISIN:                     IT0005500712

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 1,20 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 2025 trotz Umsatzrückgangs mit positivem EBITDA beendet, Ausbau des
C&I-/Large Scale-Business eröffnet weiteres Wachstum

Das vergangene Geschäftsjahr 2025 hat der Energy-Konzern, v.a. bedingt durch
eine schwache Nachfrage im BESS-Privatkundensegment (residential segment)
und ungünstige regulatorische Bedingungen, mit einem Umsatzrückgang um 19,8%
auf 29,84 Mio. EUR (VJ: 37,20 Mio. EUR) abgeschlossen. Mit einem inländischen
Anteil von 61,0% (VJ: 63,0%) wurde der überwiegende Teil der Konzernumsätze
in Italien und hierbei insbesondere im Segment "Kleine und
Große-Speichersysteme" (Umsatzanteil 53,0% in 2025 vs. 81,0% in 2024)
erzielt.

Konträr hierzu entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr das
Exportgeschäft und der Geschäftsbereich "Extra-große" Speichersysteme
(C&I-Segment) mit einem moderaten Anstieg der Exportquote auf 39,0% (VJ:
37,0%) und einem dynamischen Anstieg des C&I- bzw. XL-Speicherumsatzanteils
auf 45,0% (VJ: 14,0%). Konkret konnten die Umsätze im C&I-Segment beinahe
verdreifacht werden auf 13,5 Mio. EUR (VJ: 5,2 Mio. EUR). Der Auftragsbestand
zum 26.02.2026 ohne Berücksichtigung des schwer vorhersehbaren Lieferabrufs
des verbliebenen Anteils des ASFINAG-Großauftrags (19,7 Mio. EUR) belief sich
auf 12,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung beider Bestandteile bewegte sich
damit der konsolidierte Auftragsbestand mit 32,6 Mio. EUR ungefähr auf dem
Vorjahresniveau (Auftragsbestand 18.03.25: 33,8 Mio. EUR).

Trotz rückläufiger Umsatzerlöse konnte Energy im vergangenen Geschäftsjahr
dank eines verbesserten Umsatzmixes und einer hohen Kostendisziplin erstmals
wieder ein deutlich positives EBITDA in Höhe von 0,79 Mio. EUR (VJ: -16,00
Mio. EUR) erzielen. Gleichzeitig konnte auch die EBITDA-Marge mit 2,6% in den
positiven Bereich gedreht werden. Das Konzernnettoergebnis verbesserte sich
ebenfalls deutlich auf -2,48 Mio. EUR (VJ: -17,61 Mio. EUR).

In Bezug auf die Unternehmensguidance hat das Energy-Management nur einen
groben Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2026 gegeben und erwartet
dabei, insbesondere basierend auf einer geplanten Fortsetzung der
internationalen Expansion und Stärkung des XL-Speichergeschäfts, die
Rückkehr auf den Wachstumskurs. Parallel zur avisierten Umsatzausweitung
sollte sich unserer Einschätzung nach auch die operative Margenentwicklung
weiter verbessern können.

Angesichts der zuletzt unter unseren Erwartungen gelegenen Wachstumsdynamik
der Gesellschaft, was v.a. am signifikant rückläufigen BESS-Volumensegment
(Residential-Segment) auf dem italienischen Heimatmarkt lag, und der
geringen Sichtbarkeit hinsichtlich der Umsetzung bzw. Abarbeitung des
verbliebenen Anteils des ASFINAG-Großauftrags (Restauftragsvolumen: 19,7
Mio. EUR), haben wir aus konservativen Überlegungen heraus unsere bisherigen
Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten angepasst.

In Bezug auf das aktuelle Geschäftsjahr 2026 kalkulieren wir, basierend auf
einem geringeren erwarteten Wachstumstempo, nun mit Umsatzerlösen in Höhe
von 33,92 Mio. EUR (zuvor: 54,33 Mio. EUR). Die von uns erwarteten
Umsatzzuwächse sollten v.a. durch eine weitere Expansion im C&I-Business
erreicht werden können. Parallel hierzu reduzieren wir unsere
EBITDA-Prognose für diese Geschäftsperiode auf 1,78 Mio. EUR (zuvor: 3,08 Mio.
EUR).

Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2027 rechnen wir mit Umsatzerlösen und

einem EBITDA von 47,04 Mio. EUR (zuvor: 65,79 Mio. EUR) bzw. 4,82 Mio. EUR (zuvor:

5,68 Mio. EUR). Als Hauptwachstumstreiber in diesem Geschäftsjahr sollte sich
ein deutlich anziehendes Exportgeschäft und ein verstärkter Ausbau des
XL-Speichergeschäfts (C&I-Business) erweisen. In dieser Geschäftsperiode
sollte es Energy auch gelingen, nach dem geplanten Einstieg in das
Großspeichergeschäft, erstmals signifikante Erlöse in diesem Geschäftsfeld
zu erzielen und hier-durch einen weiteren Wachstumsimpuls setzen zu können.

Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2028, welches wir erstmals in unsere
Detailschätzperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit einem weiteren
deutlichen Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf dann 61,28 Mio. EUR bzw. 7,78 Mio.
EUR. Gleichzeitig sollte die EBITDA-Marge von prognostizierten 5,2% in 2026
schrittweise auf erwartete 12,7% in 2028 anwachsen können.

Nach der geglückten Rückkehr des Energy-Konzerns zum operativen Break-Even
im vergangenen Geschäftsjahr rechnen wir nun auch auf Umsatzebene für das
aktuelle Geschäftsjahr 2026 mit der Rückkehr auf den Wachstumskurs. Als
zentrale künftige Wachstumstreiber sollten sich der Ausbau des
Exportgeschäfts und das C&I-Business erweisen. Zusätzliche Wachstumsimpulse
sollten sich mittel- und langfristig auch aus dem geplanten Einstieg in den
Großspeicherbereich (Utility Scale-Segment) ergeben.

Durch das von uns zukünftig erwartete verstärkte Umsatzgewicht des XL- und
Großspeicherbusiness und erwartete einsetzende Skaleneffekte, sollte auch in
den kommenden Geschäftsjahren die Konzernprofitabilität weiter deutlich
überproportional zulegen können. Durch die zunehmende Vermarktung von
großen, komplexen Energiespeicherlösungen sollte auch der künftige
Umsatzanteil mit margenstarken Service- und
Engineering-Dienstleistungserlösen weiter ansteigen können und damit die von
uns prognostizierte operative Margenerholung zusätzlich beflügeln können.

Basierend auf unseren reduzierten Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die
Geschäftsjahre 2026 und 2027, haben wir ebenfalls unser bisheriges Kursziel
auf 1,20 EUR (zuvor: 1,40 EUR) je Aktie gesenkt. Kurszielmindernd wirkte ebenso
unsere Erhöhung der Kapitalkosten (WACC) infolge des angestiegenen
risikofreien Zinses (von bisher 2,5% auf nun 3,0%). Entgegengesetzt wirkte
der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in unsere
Detailschätzperiode und die damit verbundene höhere Ausgangsbasis für die
Prognosen der nachfolgenden Geschäftsperioden. In Anbetracht des aktuellen
Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen
unverändert ein deutliches Kurspotenzial in der Energy-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c3945de7280ab0af474cad81ef0c7782

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.05.2026 (8:55 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 07.05.2026 (11:00 Uhr)

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