Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FACC AG - von Montega AG 07.05.2026 / 16:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FACC AG Unternehmen: FACC AG ISIN: AT00000FACC2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.05.2026 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q1: Solides Wachstum und weiterer Margenanstieg - Lieferkettenprobleme bleiben im Fokus FACC hat gestern die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und den positiven operativen Trend der vergangenen Quartale bestätigt. Während die Umsatzentwicklung weiterhin von steigenden Produktionsraten der OEMs getragen wurde, rückten auf der Ergebnisseite erneut die Effekte des CORE-Programms sowie die aktuelle Lieferkettensituation in den Fokus. Zweistelliges Umsatzwachstum bei weiterem Operating Leverage: Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 11,8% yoy auf 258,2 Mio. EUR und lag damit im Rahmen unserer Erwartungen. Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge auf 3,8% (+1,9PP yoy), womit sich der positive Profitabilitätstrend fortsetzt. Besonders hervorzuheben ist dabei erneut der hohe operative Hebel: Während die Erlöse zweistellig zulegten, erhöhte sich die Anzahl der FTEs lediglich um 3,1 % yoy, was die zunehmende Effizienz der Produktions- und Verwaltungsstrukturen unterstreicht. Hier zeigen sich weiterhin die Effekte des CORE-Programms sowie der verbesserten Auslastung entlang der bestehenden Infrastruktur. Lieferketten weiterhin angespannt - Vorräte temporär erhöht: Im Rahmen des Earnings Calls verwies das Management auf zeitliche Verzögerungen seitens der OEMs bei einzelnen Auslieferungen, wodurch sich die Vorräte gegenüber dem Jahresende 2025 deutlich auf rund 194 Mio. EUR erhöhten (~20 Mio. EUR höher vs. YE2025). Hintergrund sind insbesondere Verschiebungen innerhalb der Lieferkette der OEMs und dementsprechend temporär verzögerte Abrufe fertiger Komponenten. Laut Vorstand soll sich dieser Effekt jedoch im zweiten Halbjahr sukzessive normalisieren. Insgesamt bleibt die Lieferkettensituation zwar deutlich stabiler als in den vergangenen Jahren, jedoch weiterhin fragil, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Krise im Nahen Osten. Roadshow bestätigt Investorenfokus auf strukturelle Wachstumstreiber: Im Rahmen unserer jüngsten Roadshow in München standen insbesondere die langfristigen Wachstumsperspektiven im Fokus der Investoren. Im Kerngeschäft werden vor allem die weiteren Produktionssteigerungen bei Airbus, Boeing und COMAC als zentrale Wachstumstreiber gesehen. Darüber hinaus rückten zunehmend auch die New-Business-Aktivitäten in den Fokus, insbesondere im Bereich Advanced Air Mobility sowie bei Logistikdrohnen. Neben den Wachstumsperspektiven wurden vor allem die mittelfristigen Margensteigerungspotenziale sowie die Stabilität der Lieferketten intensiv diskutiert. Fazit: FACC ist solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt mit dem zweistelligen Umsatzwachstum sowie der verbesserten Profitabilität den eingeschlagenen Wachstumspfad. Während kurzfristige Verschiebungen innerhalb der Lieferkette temporär auf das Working Capital drücken, bleibt die strukturelle Nachfrage im Luftfahrtmarkt intakt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden operativen Effizienz, des anhaltenden OEM-Ramp-ups sowie zusätzlicher Wachstumsimpulse aus dem AAM-Bereich sehen wir die Gesellschaft weiterhin gut positioniert und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3df1194a351e800afe4d6f750fba22be Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=8c726f0e-4a20-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2323428 07.05.2026 CET/CEST °