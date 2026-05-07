Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FACC AG - von Montega AG

07.05.2026 / 16:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FACC AG

     Unternehmen:               FACC AG
     ISIN:                      AT00000FACC2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.05.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1: Solides Wachstum und weiterer Margenanstieg - Lieferkettenprobleme
bleiben im Fokus

FACC hat gestern die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und den
positiven operativen Trend der vergangenen Quartale bestätigt. Während die
Umsatzentwicklung weiterhin von steigenden Produktionsraten der OEMs
getragen wurde, rückten auf der Ergebnisseite erneut die Effekte des
CORE-Programms sowie die aktuelle Lieferkettensituation in den Fokus.

Zweistelliges Umsatzwachstum bei weiterem Operating Leverage: Der Umsatz
stieg im ersten Quartal um 11,8% yoy auf 258,2 Mio. EUR und lag damit im
Rahmen unserer Erwartungen. Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge auf
3,8% (+1,9PP yoy), womit sich der positive Profitabilitätstrend fortsetzt.
Besonders hervorzuheben ist dabei erneut der hohe operative Hebel: Während
die Erlöse zweistellig zulegten, erhöhte sich die Anzahl der FTEs lediglich
um 3,1 % yoy, was die zunehmende Effizienz der Produktions- und
Verwaltungsstrukturen unterstreicht. Hier zeigen sich weiterhin die Effekte
des CORE-Programms sowie der verbesserten Auslastung entlang der bestehenden
Infrastruktur.

Lieferketten weiterhin angespannt - Vorräte temporär erhöht: Im Rahmen des
Earnings Calls verwies das Management auf zeitliche Verzögerungen seitens
der OEMs bei einzelnen Auslieferungen, wodurch sich die Vorräte gegenüber
dem Jahresende 2025 deutlich auf rund 194 Mio. EUR erhöhten (~20 Mio. EUR
höher vs. YE2025). Hintergrund sind insbesondere Verschiebungen innerhalb
der Lieferkette der OEMs und dementsprechend temporär verzögerte Abrufe
fertiger Komponenten. Laut Vorstand soll sich dieser Effekt jedoch im
zweiten Halbjahr sukzessive normalisieren. Insgesamt bleibt die
Lieferkettensituation zwar deutlich stabiler als in den vergangenen Jahren,
jedoch weiterhin fragil, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden
Krise im Nahen Osten.

Roadshow bestätigt Investorenfokus auf strukturelle Wachstumstreiber: Im
Rahmen unserer jüngsten Roadshow in München standen insbesondere die
langfristigen Wachstumsperspektiven im Fokus der Investoren. Im Kerngeschäft
werden vor allem die weiteren Produktionssteigerungen bei Airbus, Boeing und
COMAC als zentrale Wachstumstreiber gesehen. Darüber hinaus rückten
zunehmend auch die New-Business-Aktivitäten in den Fokus, insbesondere im
Bereich Advanced Air Mobility sowie bei Logistikdrohnen. Neben den
Wachstumsperspektiven wurden vor allem die mittelfristigen
Margensteigerungspotenziale sowie die Stabilität der Lieferketten intensiv
diskutiert.

Fazit: FACC ist solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt mit
dem zweistelligen Umsatzwachstum sowie der verbesserten Profitabilität den
eingeschlagenen Wachstumspfad. Während kurzfristige Verschiebungen innerhalb
der Lieferkette temporär auf das Working Capital drücken, bleibt die
strukturelle Nachfrage im Luftfahrtmarkt intakt. Vor dem Hintergrund der
zunehmenden operativen Effizienz, des anhaltenden OEM-Ramp-ups sowie
zusätzlicher Wachstumsimpulse aus dem AAM-Bereich sehen wir die Gesellschaft
weiterhin gut positioniert und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem
Kursziel von 17,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3df1194a351e800afe4d6f750fba22be

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=8c726f0e-4a20-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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