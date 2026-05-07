OTS: enomyc / enomyc startet nächste Wachstumsphase mit Ufenau Capital ...

enomyc startet nächste Wachstumsphase mit Ufenau Capital Partners / Aufbau einer führenden Beratungsplattform für Transformation und Restrukturierung in der DACH-Region mit internationaler Perspektive (FOTO) Hamburg (ots) - Die enomyc GmbH geht eine Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners ein, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Im 24. Jahr ihres Bestehens stellt enomyc damit die Weichen für die nächste Wachstumsphase: den Aufbau einer führenden, unabhängigen Beratungsplattform für Transformation und Restrukturierung in der DACH-Region - mit internationaler Perspektive und klarem Fokus auf anspruchsvolle Mandate im Mid- und Large-Cap-Segment. Antwort auf strukturelle Marktveränderungen Unternehmen stehen vor tiefgreifenden Veränderungen: Märkte werden volatiler, Geschäftsmodelle geraten unter Druck, Transformationszyklen verkürzen sich. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Umsetzungsgeschwindigkeit, operative Exzellenz, Branchenexpertise und internationale Anschlussfähigkeit. Damit verändert sich auch der Beratungsmarkt. Zwischen globalen Beratungshäusern und hochspezialisierten Boutiquen entsteht Raum für eine neue Kategorie: unternehmerisch geprägte, skalierbare Plattformen, die strategische Klarheit, Restrukturierungskompetenz und operative Umsetzungskraft verbinden. enomyc positioniert sich gezielt in diesem Segment. "Wir sehen einen strukturellen Wandel im Markt. Unternehmen brauchen Beratungspartner, die komplexe Transformations- und Restrukturierungssituationen nicht nur analysieren, sondern wirksam umsetzen - auch über Ländergrenzen hinweg. Mit Ufenau schaffen wir die Grundlage, enomyc im Mid- und Large-Cap-Segment deutlich weiterzuentwickeln und unsere internationale Anschlussfähigkeit konsequent auszubauen", sagt Martin Hammer, Gründer und Managing Partner von enomyc. Vom Beratungsunternehmen zur Plattform "enomyc hat in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen", sagt Uwe Köstens. Mit der Partnerschaft folgt nun der nächste strategische Schritt: die Skalierung zu einer Beratungsplattform. Im Fokus stehen der Ausbau der Restrukturierungskapazitäten, zusätzliche Branchenkompetenzen, die Integration weiterer spezialisierter Teams und Beratungsunternehmen sowie die Weiterentwicklung der Organisation. "Wir bauen auf einer starken unternehmerischen, operativen und kulturellen Basis auf. Jetzt geht es darum, diese Basis gezielt zu skalieren: mit mehr Restrukturierungskapazität, vertiefter Branchenkompetenz und der Integration weiterer Teams und Beratungen, die fachlich wie kulturell zu enomyc passen", sagt Julia Hammer, die künftig die Geschäftsführung der Gruppenholding übernimmt. "Unser Anspruch ist es, eine Plattform zu schaffen, die Kunden in anspruchsvollen Transformationssituationen noch präziser, leistungsfähiger und ganzheitlicher begleitet." Unternehmerische Führung und breitere Beteiligung Die operative Führung von enomyc bleibt unverändert: Martin Hammer, Uwe Köstens und Julia Hammer führen das Unternehmen als Geschäftsführer auch in der nächsten Wachstumsphase weiter. Gleichzeitig wird das unternehmerische Fundament gezielt erweitert. Neben den geschäftsführenden Gesellschaftern beteiligen sich ausgewählte Equity Partner an der Plattform: Sebastian van Hunen, Dr. Tim Bauer, Jan-Eike Ratjen, Jan-Ulrik Holsten, Dr. Stefan Frings, Graf Otto zu Rantzau, Mark Fahrig, Christian Zeller sowie Jonas Keppler. Das Modell stärkt unternehmerische Verantwortung, langfristige Orientierung und die gemeinsame Entwicklung. Ufenau als strategischer Partner für Wachstum und Internationalisierung Mit Ufenau Capital Partners gewinnt enomyc einen strategischen Partner, der die nächste Wachstumsphase aktiv begleitet. Ufenau bringt umfassende Erfahrung in der Umsetzung von Buy-&-Build-, Plattform- und Wachstumsstrategien ein - insbesondere im Dienstleistungssektor. Gemeinsam treiben die Partner den Ausbau von enomyc zu einer führenden, international ausgerichteten Beratungsplattform für Transformation und Restrukturierung voran. Im Zentrum stehen organisches Wachstum, die gezielte Integration weiterer Teams und Beratungsunternehmen sowie der Ausbau der internationalen Präsenz. "enomyc verfügt über eine starke Marktposition, eine klare fachliche Spezialisierung und eine ausgeprägte unternehmerische Kultur. Genau diese Kombination ist die Basis für den Aufbau einer führenden Plattform im Transformations- und Restrukturierungsmarkt. Wir freuen uns darauf, das Managementteam bei der nächsten Wachstumsphase zu begleiten - durch Kapital, Plattformexpertise und unsere Erfahrung in der erfolgreichen Weiterentwicklung unternehmerisch geführter Dienstleistungsunternehmen", sagt Ralf Flore, Managing Partner von Ufenau Capital Partners.Die Partnerschaft schafft die Grundlage, die Marktposition von enomyc nachhaltig auszubauen und das Leistungsangebot für Unternehmen, Investoren und Stakeholder gezielt weiterzuentwickeln. Über Ufenau Capital Partners Ufenau Capital Partners ist eine unabhängige Schweizer Investorengruppe mit Sitz am Zürichsee. Ufenau fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen in der DACH-Region sowie Spanien, Portugal, Polen, Benelux, UK und den USA die in den Bereichen Business Services, IT-Services, Education & Lifestyle, HealthCare Services und Financial Services aktiv sind. Seit 2011 hat Ufenau weltweit in rund 500 Dienstleistungsunternehmen investiert. Mit einem umfassenden Kreis von namhaften und erfahrenen Industriepartnern (Eigentümer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau Capital Partners einen aktiv mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit den Unternehmern. Ufenau verwaltet über EUR 5,0 Mrd. Assets under Management. Über enomyc enomyc ist eine führende, unabhängige Beratung für Transformation und Restrukturierung mit klarem Fokus auf Umsetzung und nachhaltige Wertsteigerung. Seit über 24 Jahren begleitet enomyc Unternehmen, Investoren und Stakeholder in anspruchsvollen Veränderungssituationen und verbindet dabei strategische Klarheit mit operativer Exzellenz. Das Unternehmen positioniert sich bewusst zwischen globalen Beratungshäusern und spezialisierten Boutiquen - als unternehmerisch geprägter Partner mit hoher Umsetzungskraft und wachsender internationaler Präsenz. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA baut enomyc seine internationale Tätigkeit kontinuierlich aus und entwickelt sich im Rahmen der Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners zu einer skalierbaren, international ausgerichteten Beratungsplattform weiter. Pressekontakt: Cathleen Möbius, Head of Marketing M +49 162 2544 592 T +49 40 300359-0 enomyc GmbH Neuer Wall 5720354 Hamburg mailto:kontakt@enomyc.com http://www.enomyc.com William Clegg, Managing Director & Head of Investor Relations T +41 (0) 44 482 66 66 Ufenau Capital Partners AG Huobstrasse 3 CH-8808 Pfäffikon Schwyz mailto:w.clegg@ucp.ch Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/6271001 OTS: enomyc