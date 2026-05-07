OTS: HanseMerkur / HanseMerkur schreibt Erfolgsgeschichte im 150. ...

HanseMerkur schreibt Erfolgsgeschichte im 150. Jubiläumsjahr fort: Neuer Rekord bei Neugeschäft und Beitragseinnahme / Kraftvolles Wachstum in allen Geschäftsfeldern (FOTO) Hamburg (ots) - - Neugeschäft schlägt Rekordergebnis des Vorjahres mit Steigerung um 24,8 % deutlich - Beitragseinnahmen mit 3,55 Mrd. EUR auf neuem Höchststand - Alle Versicherungsgeschäftsfelder wachsen über Marktniveau - In der Reiseversicherung erneut Marktführer in Deutschland - HanseMerkur hat sich auf Platz 2 in der Tierversicherung vorgearbeitet - Netto-Verzinsung der HanseMerkur Krankenversicherung AG steigt auf 3,4 % - Assets under Management erreichen 21,8 Mrd. EUR - Mitarbeitende partizipieren mit 2.500 EUR Sonderprämie am Unternehmenserfolg Die HanseMerkur bleibt auch 2025 auf Erfolgskurs und verzeichnet mit 3,55 Mrd. EUR Beitragseinnahme eine neue Bestmarke (+20,6 %). Zurückzuführen ist diese Entwicklung insbesondere auf das abermals immens starke Neugeschäft, das sich gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2024 um 24,8 % gesteigert hat. Das Konzerneigenkapital legt um +10,0 % auf 1,45 Mrd. EUR zu. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 125,5 Mio. EUR. "Im Jahr unseres 150. Firmenjubiläums haben wir die höchste Beitragseinnahme der Unternehmensgeschichte erreicht. Dieses Wachstum ist auf das Neugeschäft zurückzuführen. So verzeichnen wir 2025 auch das beste Neugeschäftsjahr, das wir je hatten. Damit haben wir das strategische Vertriebsziel, das wir bis 2030 realisieren wollen, schon jetzt übertroffen. Unser ertragreiches Wachstum ist die beste Basis, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden als verlässliches, resilientes Unternehmen zur Seite zu stehen", erläutert Vorstandsvorsitzender Eberhard Sautter die Geschäftsergebnisse. Ihre laufenden Beiträge konnte die HanseMerkur um 10,5 % auf 3,05 Mrd. EUR steigern. Die Gesamtbruttobeitragseinnahmen belaufen sich auf 3,55 Mrd. EUR, was einem Plus von 20,6 % entspricht. "Wir sind 2025 in allen Geschäftsfeldern marktüberdurch-schnittlich gewachsen. Das zeigt, unser Wachstumspfad ist breit angelegt. Darüber hinaus konnten wir unsere Position als Marktführer in der Reiseversicherung in Deutschland ausbauen. Zudem sind wir unserem Ziel, Marktführer in der Tierversicherung zu werden, nochmal deutlich näher gekommen", so Eberhard Sautter weiter. Mit einem Konzernjahresüberschuss von 125,5 Mio. EUR erreicht die HanseMerkur den drittbesten Wert seit ihrem Bestehen. Das Konzerneigenkapital nahm um 131,9 Mio. EUR zu und beträgt 1,45 Mrd. EUR (+10,0 %). Die Verwaltungskostenquote bleibt stabil bei 1,9 % (PKV-Markt: 2,2 %). Insgesamt schenkten im Berichtszeitraum rund 12,4 Mio. Versicherte dem Unternehmen ihr Vertrauen. Alle Geschäftsfelder entwickeln sich stärker als der Markt Das Geschäftsfeld "Gesundheit & Pflege" schließt das Jahr 2025 mit 2.237,1 Mio. EUR Beitragseinnahmen ab (+8,8 %, Markt: +7,3 %). Bei "Schaden, Unfall & Tier" sind die Tierversicherungen erneut ein wesentlicher Wachstumstreiber. Insgesamt realisiert das Geschäftsfeld Beitragseinnahmen in Höhe von 278,9 Mio. EUR (+38,3 %, SHUK-Markt: +7,6 %). Im Bereich "Risiko- & Altersvorsorge" erhöhen sich die Beitragseinnahmen deutlich (+85,4 %, LV-Markt: +6,7 %) auf 687,4 Mio. EUR. Allein die Einmalbeiträge wuchsen um 166,8 % auf 505,5 Mio. EUR. "Reise & Freizeit" steigert die Beitragseinnahmen um 9,6 % auf 348,8 Mio. EUR und schreibt ein neues Rekordjahr. Hauptgeschäftsfeld "Gesundheit & Pflege": Krankenvollversicherung wächst erneut Im Berichtsjahr sind 334.332 Personen bei der HanseMerkur krankenvollversichert (+20.671 Netto-Neukunden bzw. +6,6 % ggü. Vj.). Damit erzielt die HanseMerkur im 24. Jahr in Folge einen marktüberdurchschnittlichen Netto-Zuwachs (Marktwachstum lt. vorläufiger Angabe des PKV-Verbandes: +0,5 %). Die Zahl der Zusatzversicherten ist um rund 22.000 Personen gewachsen (+1,7 %). Auch die betriebliche, arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherung (bKV) bleibt ein Wachstumsmarkt, das Geschäft steigerte sich 2025 um +79,9 %. Die Nettoverzinsung konnte 2025 von 2,4 % auf 3,4 % erhöht werden (Branche: 2,8 %). Mit dem strategischen Ziel, sich verstärkt als Komplettanbieter für alle Zielgruppen zu positionieren, hat das Unternehmen Ende des Jahres 2025 die Produktlinie "Be Fit Smart" für Beamte eingeführt. Anfang des Jahres 2026 wurde darüber hinaus noch eine weitere Produktlinie im Hochleistungssegment für Beamte, der "Be Fit Best", neu ins Angebot aufgenommen. "Reise & Freizeit": Marktführerschaft ausgebaut In der Reiseversicherung schreibt die HanseMerkur 2025 mit einer Bruttobeitragseinnahme von 348,8 Mio. (+9,6 %) erneut Rekordzahlen und baut in ihrem Kernmarkt Deutschland die Marktführerschaft weiter aus.Das Wachstum resultiert insbesondere aus der Weiterentwicklung und Verlängerung der Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern, Online-Portalen, Reisebüros, Airlines und Partnern im Business-Travel-Segment. "Risiko & Altersvorsorge": Strategisches Unternehmensziel übertroffen In einem volatilen Kapitalmarkt konnte die HanseMerkur im Geschäftsfeld "Risiko & Altersvorsorge" die Beitragseinnahmen um 85,4 % auf 687,4 Mio. EUR steigern. Damit ist das für 2030 gesetzte strategische Unternehmensziel von 400 Mio. EUR schon jetzt übertroffen. Maßgeblich hierfür war das Einmalbeitragsgeschäft, das insgesamt 505,5 Mio. EUR erreicht (+166,8 % ggü. Vj.). Die laufenden Beiträge bleiben mit 181,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Die Netto-Verzinsung der HanseMerkur Lebensversicherung beträgt 3,2 % (Branche 2024: 2,4 %). Gleichzeitig bleiben 2025 die Verwaltungskostenquote mit 0,7 % (Markt 2024: 2,4 %) und die Abschlusskostenquote mit 2,4 % (Markt 2024: 4,4 %) gering. "Schaden, Unfall & Tier": Hunde- und Katzenbesitzer setzen auf die HanseMerkur Das Geschäftsfeld "Schaden, Unfall & Tier" verzeichnete mit einer Beitragseinnahme von 278,9 Mio. EUR einen Rekordzuwachs um 77,3 Mio. EUR (+30,3 %). Größter Wachstumsmotor waren erneut die Tierversicherungen, deren Bestand um 70,7 % ggü. Vj. wuchs. Rund 177,9 Mio. EUR bzw. rund 64,3 % der Beitragseinnahmen der HMA stammen aus diesem Segment (Vj. 52,2 %). Der Geschäftsverlauf zeigt, dass die HanseMerkur auf dem besten Weg ist, DER Tier-Versicherer zu werden. Im Jahr 2022 in den Markt gestartet, rangiert sie aktuell auf Platz 2 - gemessen an der Beitragseinnahme. Asset Management: Drittinvestoren vertrauen HanseMerkur 4,9 Mrd. EUR an Die Asset-Management-Gesellschaften HanseMerkur Trust AG (HMT), HanseMerkur Trust Swiss AG (HMTS) und HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) erreichten 2025 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 35,7 Mio. EUR (Vj. 41,9 Mio. EUR). Die Assets under Management der HanseMerkur-Gruppe belaufen sich auf 21,8 Mrd. Euro (Vj. 19,8). Das Drittgeschäft wächst weiter dynamisch in allen Produktklassen und mit zahlreichen Investorengruppen. So verwalteten die HMT und HMG im abgeschlossenen Geschäftsjahr 4,9 Mrd. EUR für Drittinvestoren - ein neuer Höchstwert (Vj. 4,4 Mrd. EUR). Mit dem HanseMerkur Digital Infrastructure hat die HMT ihren ersten ELTIF (European Long Term Investment Fund) aufgelegt. Der Fonds investiert gezielt in Hyperscaler-Rechenzentren. Durch die Partnerschaft mit einer digitalen Plattform kann die HMT ihre Expertise im Bereich digitaler Infrastruktur nun auch einem breiteren Publikum anbieten. Bisher war das ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Über ein Investment in den HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF können Privatanleger jetzt ebenfalls von der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing profitieren. Gleichzeitig bleibt die Performance der bestehenden Produkte auf hohem Niveau: Der Publikumsfonds "HanseMerkur Strategie Chancenreich" wurde 2025 bereits zum vierten Mal mit dem "Goldenen Bullen" für überdurchschnittliche Anlageergebnisse ausgezeichnet. Trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfeldes konnte die HMG ihre positive Entwicklung fortsetzen. Ihr Fokus auf moderne, energieeffiziente Premium-Büroimmobilien in Top-Lagen sowie auf Wohnquartiere in wachstumsstarken Metropolregionen ist ein wesentlicher Grund dafür. Insgesamt managt die HMG mehr als 100 Immobilien mit einer Fläche von insgesamt mehr als 1 Mio. m² für die HanseMerkur und mehr als 70 weitere institutionelle Investoren. Im Premiumbürosegment geht die HMG in den nächsten Jahren von einer Projektentwicklungspipeline von rund 1 Mrd. EUR aus. Hierunter fallen prominente Objekte wie die Gänsemarkt Höfe in Hamburg, das Goldschmied Carré in Köln oder das Central ParX in Frankfurt, welche sich ebenso wie weitere Premiumobjekte in der Bauphase befinden. Sonderzahlung für Mitarbeitende Im Berichtsjahr beschäftigt das Unternehmen insgesamt 1.847 Angestellte im Innen- und Außendienst. Als Selbstständige im Außendienst sind 815 Vermittler für die HanseMerkur tätig. Besonderes Augenmerk liegt weiterhin auf der Nachwuchsförderung und Ausbildung mit 78 Auszubildenden. Der Versicherer beteiligt seine Mitarbeitenden mit einer Sonderzahlung in Höhe von 2.500 EUR am Unternehmenserfolg im Geschäftsjahr 2025. Gesundheit neu denken: Warum Prävention der Schlüssel für ein langes, aktives Leben ist. Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur, im Interview. (https://newsroom.hansemerkur.de/gesundheit/gesundheit-neu-denken-war um-praevention-der-schluessel-fuer-ein-langes-aktives-leben-ist-1/) Pressekontakt: HanseMerkur Krankenversicherung AG Leitung Unternehmenskommunikation Birte Ayhan-Lange Tel.: 040 4119-1357 E-Mail: mailto:birte.ayhan-lange@hansemerkur.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12875/6270679 OTS: HanseMerkur