Philippinen werfen China illegale Erkundungen in umstrittenen Seegebiet vor

Manila, ⁠07. Mai (Reuters) - Die Philippinen werfen China illegale Erkundungen nahe der öl- und gasreichen Reed-Bank im Südchinesischen Meer vor. Das Gebiet liege in der ‌ausschließlichen Wirtschaftszone der Philippinen, teilte die Küstenwache des Inselstaates am Donnerstag mit. Ein Flugzeug habe ⁠das ⁠chinesische Forschungsschiff "Xiang Yang Hong 33" am 6. Mai bei einer Patrouille nahe dem Iroquois-Riff entdeckt. Das Schiff habe ein Beiboot zu Wasser gelassen. Ein Schiff der chinesischen Küstenwache und ‌13 weitere chinesische Schiffe seien ‌zudem in der Nähe des Riffs gesichtet worden.

Die chinesische Küstenwache wies die Vorwürfe zurück. Die ⁠Arbeiten seien eine legitime meeresökologische Untersuchung. Die Philippinen ‌würden Tatsachen verdrehen. Die ⁠chinesische Botschaft in Manila erklärte, die Forschungsschiffe seien in Gewässern unterwegs, die unter chinesischer Gerichtsbarkeit stünden.

"Wir werden weiterhin gegen alle ‌illegalen Aktivitäten vorgehen, ⁠die unsere Souveränität und unsere ⁠souveränen Rechte untergraben", sagte der Kommandant der philippinischen Küstenwache, Admiral Ronnie Gil Gavan. Die Regierung in Manila erklärte, China habe keine Genehmigung für die Meeresforschung. Dies sei eine Verletzung der philippinischen Souveränitätsrechte sowie des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen.

(Berichterstattung: Nestor Corrales; zusätzliche ⁠Berichterstattung: Redaktion Peking; Redaktion: David Stanway und Alison Williams. Geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Philipp ‌Krach.)