Porsche verkleinert Vorstand - Kein eigenes Auto-IT-Ressort mehr

Berlin, ⁠07. Mai (Reuters) - Der Sportwagenbauer Porsche verkleinert seinen Vorstand und löst das Ressort Car-IT auf. Sajjad Khan, der bislang für ‌die Software in den Autos zuständig war, verlasse das Unternehmen ab 19. ⁠Juni, teilte ⁠Porsche am Donnerstag mit. Seine Aufgaben würden ab Juli von Entwicklungschef Michael Steiner übernommen. Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche sagte, Porsche befinde sich in einer ‌herausfordernden Phase der Transformation. "Wir ‌müssen das Unternehmen neu ausrichten und passen die Strukturen unter der Führung von ⁠Michael Leiters konsequent der neuen Zeit ‌an - auch im Vorstand."

Nach ⁠seinem Ausscheiden bei Porsche werde Khan dem Unternehmen weiter im Rahmen einer Software-Partnerschaft zur Verfügung stehen. ‌Details dazu wurden ⁠nicht genannt.

Khan war erst ⁠2023 von Mercedes zu Porsche gewechselt, das Vorstandsressort Car-IT war für ihn geschaffen worden. Er hatte zuvor als Chefentwickler für Mercedes gearbeitet.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)