Porsche verkleinert Vorstand - Kein eigenes Auto-IT-Ressort mehr

Reuters · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:

Berlin, ⁠07. Mai (Reuters) - Der Sportwagenbauer Porsche verkleinert seinen Vorstand und löst das Ressort Car-IT auf. Sajjad Khan, der bislang für ‌die Software in den Autos zuständig war, verlasse das Unternehmen ab 19. ⁠Juni, teilte ⁠Porsche am Donnerstag mit. Seine Aufgaben würden ab Juli von Entwicklungschef Michael Steiner übernommen. Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche sagte, Porsche befinde sich in einer ‌herausfordernden Phase der Transformation. "Wir ‌müssen das Unternehmen neu ausrichten und passen die Strukturen unter der Führung von ⁠Michael Leiters konsequent der neuen Zeit ‌an - auch im Vorstand."

Nach ⁠seinem Ausscheiden bei Porsche werde Khan dem Unternehmen weiter im Rahmen einer Software-Partnerschaft zur Verfügung stehen. ‌Details dazu wurden ⁠nicht genannt.

Khan war erst ⁠2023 von Mercedes zu Porsche gewechselt, das Vorstandsressort Car-IT war für ihn geschaffen worden. Er hatte zuvor als Chefentwickler für Mercedes gearbeitet.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding

Das könnte dich auch interessieren

Risikovorsorge kostet Geld
BMW verdient mit Autos mehr als gedachtgestern, 07:50 Uhr · dpa-AFX
BMW verdient mit Autos mehr als gedacht
Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen
SpaceX will Milliarden in geplante Chipfabrik investierengestern, 11:47 Uhr · Reuters
SpaceX will Milliarden in geplante Chipfabrik investieren
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen