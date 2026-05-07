Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu neuem Heizungsgesetz

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu neuem Heizungsgesetz:

"Der Entwurf steht in offenem Gegensatz zu den Zielen aus dem Klimaschutzgesetz. Nun kann man argumentieren: Die Emissionen fangen andere Sektoren auf. Das ist aber schon deshalb optimistisch, weil die Bundesregierung in anderen Bereichen ja ebenfalls den gegenteiligen Weg geht - Stichwort: Verbrenner-Aus. Es bleibt der Eindruck, dass Union und SPD in der Energie- und Klimapolitik ohne echten Plan agieren. Der einzige Plan, den die Bundesregierung und insbesondere die Wirtschaftsministerin konsequent verfolgen: alles abzuwickeln, was von Robert Habeck kam."/DP/jha