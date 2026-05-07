Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg:

"Natürlich stehen auch in diesem Regierungsvertrag Politiklyrik und Formelkompromisse, über deren Auslegung es noch Streit geben dürfte. Doch die Richtung stimmt - und auch hier merkt man den mittlerweile zum dritten Mal in Folge miteinander regierenden Partnern ihre Erfahrung an. Die Grünen haben darauf verzichtet, bei mangelnden Fortschritten im Klimaschutz automatische, aber undefinierte Schritte vorzuschreiben. Die CDU erkennt den Anspruch der Ökopartei aufs Ministerpräsidentenamt bis zum Ende der Legislatur an. Über beide Punkte hatte es zuvor Streit gegeben. Vielleicht war die Irritation direkt nach der Wahl auch ein "Hallo-wach"-Moment, in dem beide Seiten realisiert haben, was in Baden-Württemberg auf dem Spiel steht - destruktive Reflexe stärken am Schluss immer die Ränder."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Europäischer Bankenmarkt
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbankgestern, 13:05 Uhr · dpa-AFX
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank
„Projekt Sackgasse“
Iran lehnt US-Initiative zur Straße von Hormus ab05. Mai · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Abgaben auf Autos und Lastwagen
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland03. Mai · dpa-AFX
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen