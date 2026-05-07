PVA Tepla bekräftigt Ziele nach enttäuschendem Quartal - starker Auftragseingang

dpa-AFX · Uhr
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WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat trotz eines schwachen Jahresauftakts die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Gestützt wird die Hoffnung auf einen stark gestiegenen Auftragseingang im ersten Quartal. Dieser sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 164 Prozent auf fast 122 Millionen Euro gestiegen, teilte der Hersteller von Kristallzuchtanlagen für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie sowie von Anlagen zur Qualitätskontrolle etwa bei der Herstellung von Halbleitern am Donnerstag in Wettenberg mit. Der Umsatz fiel dagegen um sieben Prozent auf 55 Millionen Euro. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um mehr als 80 Prozent auf 1,4 Millionen Euro. Umsatz und operatives Ergebnis fielen damit noch schwächer aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten./zb/stk

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