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Rheinmetall legt erste Offerte für German Naval Yards vor

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
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Quelle: Spech/Shutterstock.com

Düsseldorf, ⁠07. Mai (Reuters) - Rheinmetall hat ein erstes Gebot für die Werft German Naval Yards Kiel (GNYK) vorgelegt und ‌macht der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS damit Konkurrenz. Rheinmetall habe eine unverbindliche Offerte ⁠für ⁠die Werft vorgelegt, erklärte der Konzern am Donnerstag in einer Präsentation für eine Analystenkonferenz. Bald würden Vertreter Rheinmetalls einen ‌ersten Blick in die ‌Bücher der Kieler Werft werfen können. Rheinmetall will im Marine-Geschäft ⁠wachsen. Zuletzt hatte der Konzern die ‌Marine-Sparte der Lürssen-Werft (NVL) ⁠übernommen und eine millardenschwere Marine-Sparte geschmiedet.

"Für uns wäre das eine Opportunität, aber kein Muss", ‌hatte TKMS-Chef ⁠Oliver Burkhard mit ⁠Blick auf die Kieler Werft gesagt. TKMS hatte dem kleineren Konkurrenten German Naval Yards Kiel (GNYK) bereits ein unverbindliches Übernahmeangebot gemacht.

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