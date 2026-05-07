Vincorion mit Auftragsboom - Aktie verliert nach Rekordhoch

Der Zulieferer Vincorion hat angesichts des Rüstungsbooms deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang hat sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 149,4 Millionen Euro fast vervierfacht, wie der Börsenneuling am Donnerstag in Wedel mitteilte.

Damit sitzt Vincorion auf einem Orderbuch von rund 1,2 Milliarden Euro. Somit seien bereits mehr als 90 Prozent des geplanten Jahresumsatzes gedeckt. Konzernchef Kajetan von Mentzingen sprach laut Mitteilung von einer hohen Nachfrage und bestätigte die Jahresziele. Die Aktie knackte daraufhin einen weiteren Rekord.

Der Umsatz stieg, wie bereits bekannt, zum Jahresstart um 40 Prozent auf 69 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um fast ein Drittel auf 12,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verschlechterte sich allerdings von 19,4 Prozent im Vorjahresquartal auf nun 18 Prozent. Auch der freie Barmittelzufluss fiel schlechter aus als ein Jahr zuvor und rutschte ins Minus.

Vincorion hält an Wachstumszielen fest

JPMorgan-Analyst David Perry attestierte Vincorion eine sehr gute Auftrags- und Umsatzentwicklung, wogegen die Marge etwas schwächele. Mit seinem Auftragsbestand und Produktportfolio sei der Zulieferer mittelfristig allerdings sehr gut aufgestellt.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiterhin 280 Millionen bis 320 Millionen Euro erreichen. 2025 betrugen die Erlöse rund 240 Millionen Euro. Die operative Marge (Ebit-Marge) erwartet Vincorion in einer Bandbreite von 18 bis 19 Prozent. "Nach unserem erfolgreichen Börsengang verfügen wir über die richtige Ausgangsposition, unsere profitable Wachstumsgeschichte nachhaltig fortzusetzen, und wir sind davon überzeugt, unsere Jahresprognose zu erfüllen", sagte Finanzchef Dieter Holst laut Mitteilung.

Vincorion war Ende März zu einem Ausgabepreis von 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik, dann übernahm der britische Investor Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Mit dem Börsengang machten sie Kasse, blieben in der Folge aber Hauptaktionär.

Bereits nach den Ende April veröffentlichten Eckdaten hatte der Vincorion-Kurs kräftig angezogen. Am Donnerstag stieg die Aktie dann zunächst um bis zu 8,6 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch bei 23,90 Euro. Anschließend geriet sie unter Druck, am Nachmittag lag das Papier noch 0,6 Prozent höher. Für die Aktionäre der ersten Stunde liegt das Plus damit bei 30 Prozent. Das Unternehmen wird an der Börse mit 1,1 Milliarden Euro bewertet.