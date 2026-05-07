ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger machen nach jüngsten Gewinnen Kasse

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag eingeknickt. Der EuroStoxx 50 schloss 0,90 Prozent tiefer bei 5.972,65 Punkten. Außerhalb der Eurozone verlor der Zürcher SMI 1,11 Prozent auf 13.135,43 Zähler. Der FTSE 100 in London gab vor allem aufgrund schwacher Ölwerte um 1,55 Prozent auf 10.276,95 Punkte nach.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte er dem Land in einem Gespräch mit dem Sender PBS erneut: Falls es keine Einigung gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren". Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft.

Die Ölpreise fielen am Donnerstag aufgrund von Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt den dritten Tag in Folge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt rund 98 US-Dollar. Das waren rund drei Prozent weniger als am Vortag.

Die Entwicklung der Sektoren war ähnlich wie am Vortag. Gefragt waren zyklische Sektoren wie Auto-, Reise- und Minenwerte. Ölaktien rangierten dagegen am Ende des Feldes. Hier verloren Shell 2,9 Prozent. Der britische Ölkonzern verzeichnete im ersten Quartal einen Gewinnsprung. Zugleich kürzte Shell-Chef Wael Sawan die Ausgaben für den Rückkauf eigener Aktien aber von 3,5 auf 3 Milliarden Dollar im Quartal.

Unter den ebenfalls schwächelnden Versicherern verloren Swiss Re 3,2 Prozent. Der Rückversicherungskonzern übertraf beim Quartalsgewinn die Erwartungen deutlich, lag beim Umsatz aber unter der Konsensschätzung.

Die Papiere von AMS Osram sprangen nach unerwartet starken Quartalszahlen um 29 Prozent nach oben. Das Halbleiter-Unternehmen gab zudem eine Entwicklungsvereinbarung mit einem nicht näher genannten Industriepartner im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) bekannt. Zusätzlich gab es einen Auftrag für KI-gestützte Augmented-Reality-Smart-Glasses.

Der Chiphersteller Silex Microsystems beeindruckte mit einem fulminanten Börsenstart in Stockholm. Die Aktie sprang an ihrem ersten Handelstag sofort weit nach oben und endete auf ihrem Tageshoch bei 225,55 schwedischen Kronen. Das entsprach einem Kursplus von 178 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 81 Kronen./edh/he