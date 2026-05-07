ROUNDUP: Henkel übertrifft Erwartungen und bestätigt Ziele - Aktie an Dax-Spitze

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel ist zum Jahresstart operativ etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. "In einem herausfordernden Umfeld haben wir im ersten Quartal ein gutes organisches Umsatzwachstum erzielt", sagte Konzernchef Carsten Knobel am Donnerstag laut Mitteilung. Dazu hätten sowohl die Konsumentensparte rund um Shampoo und Waschmittel als auch das Klebstoffgeschäft mit steigenden Volumina und Preisen beigetragen. Knobel bestätigte daraufhin die Jahresziele. Die Henkel-Aktie stieg im frühen Handel um rund fünf Prozent an die Spitze im Dax .

Der Umsatz legte bereinigt um die Folgen des starken Euro und den Verkauf von Sparten um 1,7 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro zu, wie der Konsumgüterkonzern in Düsseldorf mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem organischen Umsatzanstieg von 1,1 Prozent gerechnet. Inklusive der Umrechnungseffekte aus dem starken Euro und den Spartenverkäufen sei der Erlös um 5,5 Prozent gefallen. Bereits Mitte März hatte Henkel einen verhaltenen Jahresstart in Aussicht gestellt.

Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Warren Ackerman von der britischen Investmentbank Barclays. Angesichts steigender Kosten sieht er zwar trotz bestätigter Jahresziele ein Risiko für die Marge. Fortschritte bei mehreren Übernahmen machen Ackerman aber Hoffnung fürs Gesamtjahr. RBC-Expertin Wassachon Udomsilpa sprach von einem guten Start ins Jahr 2026, bei dem beide Sparten mit ihrem Wachstum die Erwartungen übertroffen hätten. Citigroup-Analyst Cedric Besnard erwartet nun zwar kaum steigende Marktschätzungen, sieht das Zahlenwerk aber als Beruhigung für die Anleger.

Henkel ist unter anderem für Produkte wie Persil-Waschmittel, Pattex-Klebstoff, Fa-Duschgel und Syoss-Haarpflege bekannt. Im ersten Quartal sei die Nachfrage vor allem nach Haarpflegeprodukten hoch gewesen, hieß es weiter. Klebstoffe waren besonders in den Mobilitäts- und Elektronikbranchen gefragt. Während die Geschäfte in den Regionen Asien/Pazifik und IMEA (Indien, Naher Osten und Afrika) deutlich zulegten, lief es im wichtigsten Markt in Europa dagegen schlechter. Auch in Lateinamerika schwächelte Henkel bei Klebstoffen, in Nordamerika legten die Erlöse leicht zu.

Für das laufende Jahr erwartet Henkel weiterhin ein Umsatzwachstum abseits von Währungs- und Portfolioeffekten um ein bis drei Prozent. Analysten haben hier im Schnitt ein Plus von 1,9 Prozent auf dem Zettel. Die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) soll laut Konzern 14,5 bis 16 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten durchschnittlich 14,8 Prozent. Angaben zum Abschneiden beim Ergebnis macht Henkel nur halbjährlich.

Mehrere Zukäufe sollen dabei das Wachstum ankurbeln. Zuletzt hatte Henkel fünf Übernahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,6 Milliarden Euro angekündigt. Davon seien bereits drei Transaktionen erfolgreich abgeschlossen: die US-Haarpflegemarke "Not Your Mother's", der in der Schweiz ansässige Hersteller von Spezialtapes ATP Adhesive Systems und der britische Spezialist für Fassadensysteme Wetherby Laroc./niw/men/stk