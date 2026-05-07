Russland warnt Armenien vor Annäherung an die EU

Moskau, 07. ⁠Mai (Reuters) - Russland hat Armenien vor einer engeren Anbindung an die Europäische Union (EU) gewarnt. Das Kaukasusland werde in einen "antirussischen Orbit" der EU hineingezogen, sagte die Sprecherin ‌des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag. Mit Billigung der armenischen Führung richte sich der Staat zunehmend nach "aggressiven ⁠euro-atlantischen ⁠Standards" aus. "Ein solcher Kurs wird unweigerlich zu negativen politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen für Armenien führen." Die ehemalige Sowjetrepublik Armenien hat sich in den vergangenen Jahren um einen Ausbau der Beziehungen zur EU bemüht. ‌Erst am Montag war die ‌Hauptstadt Jerewan Gastgeber eines Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) sowie am Dienstag eines anschließenden EU-Armenien-Gipfels.

Die Äußerungen aus Moskau ⁠sind ein Zeichen für die wachsenden Spannungen zwischen den ‌beiden ehemals engen Verbündeten. ⁠Die Beziehungen haben sich zunehmend verschlechtert, seit Aserbaidschan im September 2023 die abtrünnige Enklave Bergkarabach gewaltsam zurückerobert hat, was unter den dort lebenden ‌Armeniern eine Massenflucht ⁠auslöste. Dies geschah trotz der ⁠Präsenz russischer Friedenstruppen in dem Gebiet. Armenische Regierungsvertreter hatten Russland daraufhin vorgeworfen, das Land nicht vor dem Nachbarn und langjährigen Rivalen Aserbaidschan geschützt zu haben, der auch früher eine Sowjetrepublik war. Russland unterhält in Armenien mehrere Militärstützpunkte.

(Bericht von Dmitry Antonov, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)