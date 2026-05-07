Satellitenkonzern OHB will sich gegen Fusion von Rivalen wehren

München/Danzig, 07. Mai (Reuters) - ⁠Der Bremer Satellitenkonzern OHB will sich gegen die Dreierfusion der Raumfahrtsparten von Airbus, Leonardo und Thales zur Wehr setzen. "Wir sind dagegen. Aber ich sehe das nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als Beeinträchtigung des Marktes", sagte OHB-Vorstandschef und -Mehrheitsaktionär Marco Fuchs der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. "Ich sehe den Nutzen nicht, das ist nicht gut für die europäischen Kunden." Die EU-Kommission prüft derzeit ‌den Zusammenschluss des unter dem Codenamen "Bromo" bekannten Fusionsprojekts der drei Satelliten-Riesen mit zusammen 25.000 Mitarbeitern und 6,5 Milliarden Euro Umsatz. Wenn die Brüsseler Wettbewerbshüter das Projekt durchwinkten, erwäge OHB eine Klage, sagte Fuchs.

Unterdessen prüft OHB ⁠zur Finanzierung seines rasanten ⁠Wachstums vor allem in der Rüstung eine milliardenschwere Kapitalerhöhung noch in diesem Jahr. "Allein die Bundeswehr will in den Jahren bis 2030 jedes Jahr um die sieben Milliarden Euro für Raumfahrt ausgeben", sagte Fuchs der "Börsen-Zeitung". OHB soll unter anderem zusammen mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall in einem 50:50-Gemeinschaftsunternehmen ein eigenes, satellitengestütztes Kommunikationssystem für die Bundeswehr aufbauen. "Damit wir an diesem Aufschwung teilhaben können, müssen wir investieren", sagte Fuchs. "Deshalb prüfen wir verschiedene Finanzierungsoptionen. Zu diesen Optionen zählt neben ‌Krediten auch die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung in den kommenden Monaten."

Diese könnte auch ‌dem Finanzinvestor KKR einen Teilausstieg ermöglichen. Dieser war erst vor zwei Jahren für 338 Millionen Euro bei OHB eingestiegen und hält 29 Prozent der Anteile. Zwischenzeitlich hat sich der Börsenwert von OHB auf 5,4 Milliarden Euro versiebenfacht. "Wir haben vor einigen Monaten ⁠beschlossen, dass wir den Rückzug von der Börse nicht weiter verfolgen", sagte Fuchs zu Reuters. "Im Lichte der geopolitischen Veränderungen in ‌jüngster Vergangenheit hat sich der Blick auf Raumfahrt-Unternehmen verändert."

Nach ⁠einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg könnten mit der Kapitalerhöhung und einer parallelen Aktienplatzierung von KKR insgesamt 20 Prozent des Unternehmens verkauft und damit bis zu zwei Milliarden Euro erlöst werden. Fuchs wollte sich dazu nicht äußern. "Das kommt auf die Möglichkeiten an. Aber ich denke, da ist Geld im System." Beraten wird ‌OHB laut Insidern von der Investmentbank Rothschild, organisiert werden soll ⁠der Schritt federführend von der Deutschen Bank, Goldman ⁠Sachs und JPMorgan.

Die Familie hält 65 Prozent der Anteile, nur sechs Prozent sind im Streubesitz, so dass der Aktienkauf praktisch einem zweiten Börsengang ("Re-IPO") entspräche. "Es boomt bei uns in der Branche", sagte Fuchs der Zeitung. "Die 20er sind goldene Jahre für die Raumfahrt – sowohl im zivilen Bereich als auch im Verteidigungssektor." Die Familie würde durch die Kapitalerhöhung ihre Anteile nur verwässern lassen, aber die Mehrheit behalten. "Ich werde keine Aktien verkaufen", sagte Fuchs. "Wir wollen langfristig deutlich mehr als 50 Prozent der Anteile behalten."

Ende März saß OHB auf einem Rekord-Auftragsbestand von 3,35 Milliarden Euro, der damit binnen Jahresfrist um 45 Prozent angeschwollen ist. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 18 Prozent auf ⁠270,9 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich auf 27,3 (20,0) Millionen Euro.

(Bericht von Alexander Hübner und Gianluca Lo Nostroredigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)