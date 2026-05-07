Siemens Healthineers: Investoren zeigen Interesse an Diagnostics

München, ⁠07. Mai (Reuters) - Siemens Healthineers lässt die Zukunft der Diagnostik-Sparte in dem Medizintechnik-Konzern offen. Nach der ‌rechtlichen Abspaltung von Diagnostics kämen "alle Formen der Weitergabe des Geschäfts, ⁠aber ⁠auch eine Fortführung" in Frage, sagte Finanzvorstand Jochen Schmitz in einer Telefonkonferenz am Donnerstag. Vor allem Finanzinvestoren hätten ‌bereits Interesse an einer ‌Übernahme des Geschäfts angemeldet, Gespräche gebe es aber nicht. "Der ⁠Ansatzpunkt kommt nicht von uns, sondern ‌von der ⁠anderen Seite", sagte Schmitz. Siemens Healthineers hatte angekündigt, die operativ bereits eigenständige Sparte auch ‌organisatorisch ⁠zu verselbständigen, um sich "alle ⁠Optionen" dafür offenzuhalten. Das werde einige Monate dauern, sagte Vorstandschef Bernd Montag.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)