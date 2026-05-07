Sparsame Kunden bremsen McDonald's – US-Wachstum enttäuscht

Die Kaufzurückhaltung preisbewusster US-Kunden hat McDonald's im ersten Quartal ausgebremst und dem Burger-Riesen ein enttäuschendes Wachstum im Heimatmarkt beschert. Selbst günstige Sparmenüs konnten Kunden nicht ausreichend ‌in die Schnellrestaurants locken, die wegen hoher Sprit- und Lebensmittelkosten auf ihr Budget achten. "Die Verbraucher achten ⁠bei jedem ⁠Dollar, den sie ausgeben, mehr auf den Preis", erklärte Konzernchef Chris Kempczinski am Donnerstag.

Der flächenbereinigte Umsatz in den USA stieg im ersten Quartal um 3,9 Prozent, wie der weltgrößte Burger-Konzern mitteilte. Analysten ‌hatten jedoch mit einem Plus von ‌4,2 Prozent gerechnet. Weltweit stiegen die vergleichbaren Erlöse um 3,8 Prozent und verfehlten damit nur knapp die Analystenschätzungen ⁠von 3,95 Prozent – ein Ergebnis, das dennoch eine deutliche ‌Verbesserung gegenüber dem Rückgang ⁠um ein Prozent im Vorjahresquartal darstellt. Der Nettogewinn stieg um sechs Prozent auf knapp zwei Milliarden Dollar. Der Vorstand bekräftigte seine Jahresziele.

Die Abkühlung ‌bei McDonald's spiegelt einen ⁠branchenweiten Trend wider. Auch ⁠andere US-Ketten wie Wingstop und Domino's meldeten ein schwächeres Wachstum und verwiesen auf die Kaufzurückhaltung der Kunden infolge der durch den Iran-Krieg gestiegenen Benzinpreise. Besonders gut liefen die Geschäfte dagegen in Japan, Großbritannien, Deutschland und Australien.