Steuerschätzung reißt Milliardenloch - Klingbeil pocht auf Sparsamkeit

- von Holger ⁠Hansen und Christian Krämer

Berlin, 07. Mai (Reuters) - Der Iran-Krieg und der damit verbundene Energiepreisschock belasten die deutsche Wirtschaft und reißen ein Milliardenloch in die öffentlichen Kassen. Nach der am Donnerstag vorgestellten Mai-Steuerschätzung müssen Bund, Länder und Gemeinden bis 2030 mit insgesamt 87,5 Milliarden Euro weniger Einnahmen rechnen als im Herbst erwartet. Allein der Bund muss auf 52,3 Milliarden Euro verzichten. Angesichts der Zahlen pochte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) unverändert auf eine aufkommensneutrale ‌Steuerreform 2027, die den Haushalt nicht belastet.

Für den Bundeshaushalt 2027 muss Klingbeil einen zusätzlichen Fehlbetrag von 10,1 Milliarden Euro einplanen. Da für einen Teil davon bereits Vorsorge getroffen wurde, erhöhe sich der Sparbedarf für 2027 unterm Strich um "etwa eine Milliarde Euro", ⁠sagte Klingbeil. "Das ist eine ⁠Zahl, mit der wir arbeiten können." Zurücklehnen könne man sich nicht.

Auch für das laufende Jahr werden bei Gesamteinnahmen des Staates von 998,7 Milliarden Euro für den Bund geringere Einnahmen erwartet. Der Fehlbetrag von etwa fünf Milliarden Euro lasse sich aber im Haushaltsvollzug einsparen, sagte Klingbeil. 2027 überschreiten die Steuereinnahmen des Gesamtstaates mit 1033,3 Milliarden Euro die Billionenmarke.

KLINGBEIL: IRAN-KRIEG BREMST WIRTSCHAFT AUS

Für die schlechten Zahlen machte der Finanzminister US-Präsident Donald Trump verantwortlich. "Trumps verantwortungsloser Krieg und der daraus resultierende weltweite Energiepreis-Schock bremsen die positive wirtschaftliche Dynamik vorerst aus", erklärte ‌Klingbeil. Noch vor wenigen Wochen habe man mit einem leichten Aufschwung gerechnet. "Wir nehmen ‌die Entwicklungen ernst und bereiten uns darauf vor, jederzeit zu handeln, wenn die Krise sich weiter zuspitzt."

An die Adresse von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gerichtet mahnte Klingbeil zur Einigkeit, formulierte aber zugleich eine klare Bedingung für eine gemeinsame Steuerreform. "Wichtig ist, dass wir in den kommenden Wochen zueinander finden", sagte ⁠Klingbeil. "Spitzenverdiener in diesem Land" müssten "mehr Verantwortung tragen" für eine spürbare Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. Es sei wichtig, "dass es am Ende ein ‌gemeinsames Ergebnis gibt". Überlegungen für eine Anhebung der Mehrwertsteuer trat er entgegen: "Ich ⁠habe sie nie vorgeschlagen. Ich denke da auch eher an andere Elemente."

Die Zahlen verschärfen die Haushaltslage der Regierung. In der Finanzplanung bis 2030 klaffte bereits vor den schlechteren Zahlen eine Lücke von rund 140 Milliarden Euro. Grundlage der düsteren Prognose ist die Annahme, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur um 0,5 Prozent wächst. Als Gründe gelten ‌die faktische Sperrung der Straße von Hormus und die damit verbundenen ⁠Preisanstiege bei Energie und Rohstoffen.

STÄDTETAG UND WIRTSCHAFTSVERBÄNDE ZEIGEN SICH ALARMIERT

Der ⁠Deutsche Städtetag sprach von einem "Alarmzeichen, das tiefrot leuchtet". Die kommunale Finanzlage sei katastrophal, da die Einnahmen nicht mit steigenden Sozial- und Personalkosten Schritt hielten. Für die Gemeinden verschlechterte sich die Einnahmenschätzung bis 2030 um 24,4 Milliarden Euro.

Auch Wirtschaftsverbände schlugen Alarm. Ohne Wachstum blieben dem Staat die Hände gebunden, mahnte die DIHK. Der BDI forderte einen Kassensturz und betonte, das zentrale Problem liege bei den ausufernden konsumtiven Ausgaben. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) wertete die Prognose als Warnsignal und verwies auf einen Zielkonflikt: Dem Wunsch nach Entlastungen stünden wegen der schwachen Konjunktur und teurer Steuergeschenke immer engere Spielräume gegenüber.

CDU-Haushaltsexperte Christian Haase warnte: "Es gibt keine neuen Verteilungsspielräume im Haushalt - im Gegenteil." SPD-Finanzexpertin Frauke Heiligenstadt forderte eine "gerecht gestaltete" Konsolidierung mit Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Grünen-Haushaltsexperte Sebastian Schäfer ⁠kritisierte die Finanzpolitik der Koalition scharf. Diese sei "auf Sand gebaut". Statt "Steuersenkungsphantasien" brauche es eine Reform, bei der "starke Schultern mehr tragen".

(Bericht von Holger Hansen und Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)